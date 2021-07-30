За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза", - замгендиректора "Кузни на Рыбальском" Белозубенко
Нельзя сравнивать корабли иностранного производства и катера, изготовленные заводом "Кузня на Рыбальском", поскольку это суда различного класса и предназначены они выполнять разные задачи. Соответственно, некорректно сравнивать и стоимость украинских "Кентавров" и иностранных судов.
Об этом написал заместитель генерального директора ЗАО "Кузня на Рыбальском" по подготовке производства Сергей Белозубенко в колонке "Быть или не быть "москитному" флоту?" для "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
Заместитель директора "Кузни" отметил, что два из трех катеров, которые завод должен произвести по контракту, были изготовлены и физически уже находятся в Одесском порту. "Они не только проходят государственные испытания и доработки, но на них тренируются экипажи. В случае необходимости катера хоть сейчас могут выполнить задачи по обороне страны, для которых собственно и предназначались", - отметил Сергей Белозубенко.
"Конечно, введение в состав флота двух десантных "Кентавров", которые радостно приветствовал сам президент Зеленский в 2019 году, несколько затянулось, но задержка выполнения Государственного оборонного заказа стала вообще "визитной карточкой" новой власти, которая будто не понимает, что идет война. Доработка уже поставленных катеров, доводка определенных узлов является нормальной мировой практикой (особенно для пилотных проектов, которыми являются "Кентавры"), поскольку заказчик по ходу производства выдвигал ряд новых требований - и на это вряд ли согласились бы иностранные производители", - также пояснил он.
Сергей Белозубенко заметил, что в статье Глеба Каневского "Москитный флот или турецкие корветы? Почему власть отказывается от стратегии ВМС" говорится о 443 млн грн за три катера типа "Кентавр".
"Если грубо разделить на 3 и отняв НДС, поскольку цена иностранных аналогов без оружия, без НДС и транспортировки - примерно по 4,5 млн долларов за один. Такую цену автор сравнивает с 15 млн долларов за небронированный американский катер "Mark VI" и 4 млн долларов за гражданский без вооружения, предназначенный для нужд немецкой таможни и полиции эстонский "Patrol 24", - отметил заместитель директора "Кузни".
"Эти эстонские корабли вообще не предназначены для участия в военных действиях. Зато катера "Кузни" изготовлялись исключительно под заказ Военно-морских сил для выполнения боевых задач. Итак, 4 миллиона долларов - это стоимость безоружных гражданских судов", - отметил Сергей Белозубенко.
По его словам, заказ в дружеской к Украине Турции большого корвета, задача которого воевать за пределами Черного моря, в то время, когда Россия угрожает нашей территории, не эффективно.
"По сути, государство потратит на турецкий корвет годовой бюджет на переоснащение ВМС Украины. А за 3,4 млрд грн, которые пойдут только в течение одного года на производство корвета класса "Ада", можно было бы сделать до 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза". И то с современными повышенными требованиями к броне и вооружению. Потребности москитного флота составляют 26 катеров. Таким образом, годовые расходы только на один корвет позволят построить весь москитный флот", - подчеркнул он.
Сергей Белозубенко подчеркнул, что коллектив "Кузни на Рыбальском" все дела против руководства завода считает политическими и заказными, а запрет Министерства обороны проводить государственные испытания катеров, которых сегодня не хватает на море - сознательным ударом по обороноспособности всей Украине.
"Сотрудники завода требуют прекратить преследование их предприятия. В случае продолжения травли, коллектив готов к протесту. Поскольку мы понимаем, что предприятие сознательно доводят до банкротства", - отметил он.
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но если нет желания и возможностей загрузить свои судостроительные (да и остались ли они соответствующего уровня) то тут уж вопрос логистики и логики )))... но нельзя сравнивать не сравниваемое...
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
Эти две "мишени" с месяц назад пару раз шуганули распиаренных рашенских "Охотников". Аж гай шумел. А кроме 300 км. побережья Азова еще есть Каркинитский залив, Днепровский лиман и тд., где нужно постоянное присутствие и патрулирование.
Заметьте, у вас будет не просто катер, а катер с ракетным оружием, которому еще.... Кузни расти и расти.....
С одного проще вымутить откат!
А 28 катеров где держать - по водномоторным причальным кооперативам?
А может каждого прибрежного жителя обязать купить моторную лодку и выдать ему 100 кг. тола. Представляешь - сотни тысяч козаков-камикадзе облепили москальский флот как мухи... Главное проследить, чтобы козаки этот тол раньше не пустили на глушение рыбы...
А сухопутной батарее Нептунов нужна батерея Буков, зенитна артиллерия и рота пехоты для защиты от вражеских ДРГ. Иначе один СУ-25 или Ми-24 смешает этот дивизион со степной пылью. А корвету нежен только порт раз в месяц шоб выпить закуситьна берегу, можно и румынский...
Кстати "боевые способности" этих суперваФФелов были показаны в Керченском проливе, где их кацапы из крупнокалиберных пулеметов шили насквозь.
А бронекатер ни рыба ни мясо - ни воевать толком не может, ни догнать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%C2%BB
".... Российские военные 25 ноября в ходе атаки на корабли ВМСУ выпустили по малому бронированному артиллерийскому катеру (МБАК) «Бердянск» около 1200 снарядов из 30-мм автоматической корабельной артиллерийской установки. В результате одного из четырех попаданий были ранены трое членов экипажа ....... огонь вел российский пограничный сторожевой корабль «Изумруд», на вооружении которого находится 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630...."
По "Никополю" работала спарка СУшек и ударных вертолетов. Поэтому ну нужно тут тупо лить рашенскую пропаганду.
Твари!!!!
З.ы. а завод-изготовитель не знал что у кацапов ТАКОЕ вооружение?
То что по ним не стреляли из такого пулемета не означает, что он не пробьёт катер.
Кто тебе доктор, что ты тут тупой брехун?
И только спустя трое суток, когда дрейфующие катера покинула команда, (поплыли на надувной лодке за горючкой) кацапы осмелились их захватить!!!!!!
Эти катера могут только напугать браконьера, и то неопытного...
Даже устаревший сторожевик Сагайдачный находясь в Одессе сыграл свою роль в 2014 году.
строитпилит Новинский. То есть для тебя.