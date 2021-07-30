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Новости Агрессия России против Украины
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За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза", - замгендиректора "Кузни на Рыбальском" Белозубенко

За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа

Нельзя сравнивать корабли иностранного производства и катера, изготовленные заводом "Кузня на Рыбальском", поскольку это суда различного класса и предназначены они выполнять разные задачи. Соответственно, некорректно сравнивать и стоимость украинских "Кентавров" и иностранных судов.

Об этом написал заместитель генерального директора ЗАО "Кузня на Рыбальском" по подготовке производства Сергей Белозубенко в колонке "Быть ​​или не быть "москитному" флоту?" для "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Заместитель директора "Кузни" отметил, что два из трех катеров, которые завод должен произвести по контракту, были изготовлены и физически уже находятся в Одесском порту. "Они не только проходят государственные испытания и доработки, но на них тренируются экипажи. В случае необходимости катера хоть сейчас могут выполнить задачи по обороне страны, для которых собственно и предназначались", - отметил Сергей Белозубенко.

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"Конечно, введение в состав флота двух десантных "Кентавров", которые радостно приветствовал сам президент Зеленский в 2019 году, несколько затянулось, но задержка выполнения Государственного оборонного заказа стала вообще "визитной карточкой" новой власти, которая будто не понимает, что идет война. Доработка уже поставленных катеров, доводка определенных узлов является нормальной мировой практикой (особенно для пилотных проектов, которыми являются "Кентавры"), поскольку заказчик по ходу производства выдвигал ряд новых требований - и на это вряд ли согласились бы иностранные производители", - также пояснил он.

Сергей Белозубенко заметил, что в статье Глеба Каневского "Москитный флот или турецкие корветы? Почему власть отказывается от стратегии ВМС" говорится о 443 млн грн за три катера типа "Кентавр".

"Если грубо разделить на 3 и отняв НДС, поскольку цена иностранных аналогов без оружия, без НДС и транспортировки - примерно по 4,5 млн долларов за один. Такую цену автор сравнивает с 15 млн долларов за небронированный американский катер "Mark VI" и 4 млн долларов за гражданский без вооружения, предназначенный для нужд немецкой таможни и полиции эстонский "Patrol 24", - отметил заместитель директора "Кузни".

"Эти эстонские корабли вообще не предназначены для участия в военных действиях. Зато катера "Кузни" изготовлялись исключительно под заказ Военно-морских сил для выполнения боевых задач. Итак, 4 миллиона долларов - это стоимость безоружных гражданских судов", - отметил Сергей Белозубенко.

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По его словам, заказ в дружеской к ​​Украине Турции большого корвета, задача которого воевать за пределами Черного моря, в то время, когда Россия угрожает нашей территории, не эффективно.

"По сути, государство потратит на турецкий корвет годовой бюджет на переоснащение ВМС Украины. А за 3,4 млрд грн, которые пойдут только в течение одного года на производство корвета класса "Ада", можно было бы сделать до 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза". И то с современными повышенными требованиями к броне и вооружению. Потребности москитного флота составляют 26 катеров. Таким образом, годовые расходы только на один корвет позволят построить весь москитный флот", - подчеркнул он.

Сергей Белозубенко подчеркнул, что коллектив "Кузни на Рыбальском" все дела против руководства завода считает политическими и заказными, а запрет Министерства обороны проводить государственные испытания катеров, которых сегодня не хватает на море - сознательным ударом по обороноспособности всей Украине.

"Сотрудники завода требуют прекратить преследование их предприятия. В случае продолжения травли, коллектив готов к протесту. Поскольку мы понимаем, что предприятие сознательно доводят до банкротства", - отметил он.

Автор: 

ВМС (1490) госбюджет (1187) корабль (2047) корвет (32) финансирование (1814) флот (819) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+19
откаты бубочке на стройке дорог - 30%. Ты прав.
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30.07.2021 15:09 Ответить
+15
по цене одного Мерседеса можно купить штук 50-80 ЗАЗов))) и шо ???
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30.07.2021 15:07 Ответить
+10
А еще эти деньги-можно растащить,как"ковидный фонд".
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30.07.2021 15:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а откаты забыл, иксперд?)
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30.07.2021 15:01 Ответить
откаты бубочке на стройке дорог - 30%. Ты прав.
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30.07.2021 15:09 Ответить
Які откати??! Зєлєнь впевнена, що то - премії. 😊
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30.07.2021 15:12 Ответить
Верещук уверена, что то что ей ложат в конверт за каждое голосование в ВР -это премия, а не взятка. Потому она было и не поняла про что говорил Байден.
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30.07.2021 19:01 Ответить
А еще эти деньги-можно растащить,как"ковидный фонд".
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30.07.2021 15:03 Ответить
а шкоко резиновых лодок
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30.07.2021 15:06 Ответить
по цене одного Мерседеса можно купить штук 50-80 ЗАЗов))) и шо ???
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30.07.2021 15:07 Ответить
Поэтому владельцам ЗАЗа и хочется, чтобы их никому больше не нужные драндулеты покупали. А вопрос - зачем они вообще нужны, их не интересует, главное бабло выгрести из бюджета. Вот только почему вместо ракетной программы собственного производства мы в мега-проекты типа корветов и остального сомнительной необходимости бросаемся, вот это вопрос?...
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30.07.2021 15:14 Ответить
все правильно...если можешь делать сам, то что надо - делай (не покупай где-то)
но если нет желания и возможностей загрузить свои судостроительные (да и остались ли они соответствующего уровня) то тут уж вопрос логистики и логики )))... но нельзя сравнивать не сравниваемое...
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30.07.2021 15:18 Ответить
Вы удивитесь, но погуглите где были сделаны два крайних украинских корвета "Луцк" и "Тернополь", отжатых Рашей в 2014 году.
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30.07.2021 15:37 Ответить
не удивлюсь.
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30.07.2021 15:49 Ответить
Сколько тушек за раз может перевезти один мерс и сколько 50-80 зазов? Некрасиво? Неудобно? Но дело сделано! А "мерсом" хорошо после Победы любоваться.
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30.07.2021 16:54 Ответить
Разумеется лично бубочка на корвете будет симпатичнее смотреться, чем разорваным на клочки на 30-ти катерах.
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30.07.2021 16:56 Ответить
А рибацьких гумових човнів взагалі можна безліч купити.🙃
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30.07.2021 15:07 Ответить
Или посадить 100 миллиардов деревьев за два дня.
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30.07.2021 15:11 Ответить
Кузня вже бібібка, не напружуйтесь.
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30.07.2021 15:23 Ответить
але вона поки працює на оборону України. Поки що... ще працює... А може загнутися, як обидва миколаївських суднобудівних.
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30.07.2021 16:03 Ответить
Потреби флоту хай специ вирішують. Все одно ніколи одностайних і не політизованих та неупередженних рішень не буде.
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30.07.2021 16:17 Ответить
А воткі взагалі не міряно.
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30.07.2021 15:11 Ответить
Лучше бы с десяток ракетных катеров чем один корвет.
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30.07.2021 15:07 Ответить
Шо там в лондОні? Дощі?
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30.07.2021 15:10 Ответить
ЗЕкоМанда прийшла з завданням нищити всьо і вся. Зеля ************.
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30.07.2021 15:08 Ответить
Корвет как раз именно для Черного моря ,для реального противостояния рашистам ! А вот эти бронекатера для Дуная хороши от Румын нас охранять ! Когда зимой штормит море то бронекатера даже за акваторию порта выйти не могут ! Это если без политики !
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30.07.2021 15:15 Ответить
Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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30.07.2021 15:32 Ответить
Побережье Азовского моря чем будем закрывать, корветами?
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30.07.2021 15:33 Ответить
Так давайте сразу построим авианесущий крейсер?

Эти две "мишени" с месяц назад пару раз шуганули распиаренных рашенских "Охотников". Аж гай шумел. А кроме 300 км. побережья Азова еще есть Каркинитский залив, Днепровский лиман и тд., где нужно постоянное присутствие и патрулирование.
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30.07.2021 16:03 Ответить
Но полноценные дивизионы катеров в Бердянске, Очакове и Черноморске нам сейчас нужнее одинокого корвета. Да и 5-8 дивизионов "Нептунов" по побережью морей нам нужны сейчас, как воздух. На все работы по модернизации и разработке нового ракетного вооружения и "Богдану" выделили суммарно чуть меньше миллиарда. На всю программу. И для сравнения на программу "турецкий корвет" только в этом году выделили более 3,5 млрд.грн. А один полноценный дивизион "Нептун" стоит около 720 млн. Вот и считайте.
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30.07.2021 18:09 Ответить
Корветы нужны, но попозже. Когда будет готова вся инфраструктура, базы и т.д, и обеспечена защита побережья. Они пока просто не ко времени и не по средствам.
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30.07.2021 18:29 Ответить
Ну им не обязательно десант высаживать,они могут просто блокировать торговые маршруты и наши порта,а без ракет нечего противопоставить.
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30.07.2021 20:42 Ответить
Один корвет конечно бред. А вот пять---пойдёт. Но есть вишенка на тортик. А учёба и комплектация экипажа на корветы на подходе? И где учаться третьекурсники уже , будущие лейтенанты---наверное секрет. Логично. Наверно в Америке. Ну чтоб английский знали. На всякий случай.
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30.07.2021 18:24 Ответить
Накопим силенок, создадим береговую инфраструктуру и будем строить по кооперации корветы. Тем более, что свой завод, способный выпускать корветы, еще есть. Но сейчас они не самое необходимое. Есть более актуальные задачи на Азове и Черном море.
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30.07.2021 18:35 Ответить
скажу больше - Израиль таки не может - ну и шо?))
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30.07.2021 15:27 Ответить
ссср делала и делала плохие - зачем делать плохо? в свое время австро - венгрия делала плохие кораблики, тратила много денег и шо доказана историей -делай только то шо умеешь делать хорошо - нам жене чего не надо миру доказывать - мы не государство противопоставляющая себя всему миру
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30.07.2021 15:55 Ответить
Ну ...начнем просто с простого. Ну с детского, с элементарного. Просто со смартфона зайдите в Modern Wars и смоделируйте конфликт , катера, корвета, фрегата...дальше не надо. И вы сразу поймете возможности этой...Кузни!!!
Заметьте, у вас будет не просто катер, а катер с ракетным оружием, которому еще.... Кузни расти и расти.....
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30.07.2021 15:21 Ответить
1 и 28 - несравнимые вещи.
С одного проще вымутить откат!
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30.07.2021 15:24 Ответить
У меня вопрос - нахрена нам 28 адмиралов?
А 28 катеров где держать - по водномоторным причальным кооперативам?
А может каждого прибрежного жителя обязать купить моторную лодку и выдать ему 100 кг. тола. Представляешь - сотни тысяч козаков-камикадзе облепили москальский флот как мухи... Главное проследить, чтобы козаки этот тол раньше не пустили на глушение рыбы...
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19.08.2021 09:45 Ответить
Він, схоже, ідіот, цей зам.директор. Або нас тримає за ідіотів, порівнюючи бойові можливості корвета і нікчемних катерів з майже нульовою мореходністю і слабким озброєнням, загроза від яких кацапам теж нульова.
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30.07.2021 15:29 Ответить
а шо может сделать один корвет? ели его выход из базы будет отслеживаться даже агентурной разведкой, я за все остальное молчу))
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30.07.2021 15:33 Ответить
На корвете может стоять те же два дивизиона "Нептунов", со своими РЛС, со своим ПВО и он в отличие от сухопутных дивизионов может перекрывать морские пути москалей. А у них 70% нефти идет через Черное море.
А сухопутной батарее Нептунов нужна батерея Буков, зенитна артиллерия и рота пехоты для защиты от вражеских ДРГ. Иначе один СУ-25 или Ми-24 смешает этот дивизион со степной пылью. А корвету нежен только порт раз в месяц шоб выпить закуситьна берегу, можно и румынский...
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19.08.2021 09:52 Ответить
У вас есть база размещения, вся инфраструктура и суда поддержки? У вас сейчас полностью защищены побережья морей? От 5 до 8 дивизионов "Нептунов" практически полностью решают проблему Рашки в Черном и Азовском морях.
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30.07.2021 15:40 Ответить
я если честно не понимаю зачем нам корвет? тем более один корвет - какой в нем смысл - как по мне мобильные ракетные комплексы и много быстроходных ракетных катеров и береговая линия Украины защищена - мы не когда не сравнимся не с цапами ,не с другими - зачем так напрягаться? -да,да - индеец
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30.07.2021 15:31 Ответить
Забьём все побережье катерами, чтобы гадам негде было парковаться!
Кстати "боевые способности" этих суперваФФелов были показаны в Керченском проливе, где их кацапы из крупнокалиберных пулеметов шили насквозь.
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30.07.2021 15:58 Ответить
Вони не для бою! Вони для патрулювання і (при необхідності) підтримки бойових дій на побережжі. В морі- вони нуль по всіх параметрах.
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30.07.2021 16:06 Ответить
Для этих целей в нормальных государствах (там где президент не владеет судостроительным заводом), используют легкие аллюминевые катера с мощными двигателями, чтобы можно было догнать нарушителя.
А бронекатер ни рыба ни мясо - ни воевать толком не может, ни догнать.
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30.07.2021 16:10 Ответить
Я з вами згідний. Але вихожу з того, що вони вже є. І явно не здатні захистити побережжя, тож можна використати для патрулювання і дій в складі річкових флотилій(Дніпро, Дунай). Але подальше будівництво їх малоперсективне. От якби Кузня освоїла виробництво ******** ракетних катерів під наші ракети. Це була би добра справа.
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30.07.2021 16:18 Ответить
Слава богу що на Дніпрі та Дунаї ми не воюємо, але швидкий ракетний або торпедний катер то б було діло.
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30.07.2021 16:48 Ответить
На Дніпрі та на Дунаї ми не воюємо... Але і в західних регіонах ми не воюємо , а оперативне командування тримаємо. То мже його розпустити? Хочеш жити в мирі- готуйся до війни...
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30.07.2021 16:52 Ответить
Кароче - браконьерский флот под флагом! По чужим сетям шастать...
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19.08.2021 09:54 Ответить
Вранье. Их "шили" из СУШек и ударных вертолетов далеко не крупноколиберными пулеметами.

За кошти для покупки одного іноземного корвета можна виготовити 28 катерів типу "Кентавр" або "Гюрза", - заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Білозубенко - Цензор.НЕТ 1105
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30.07.2021 16:13 Ответить
Там бронирование около 10 мм ПРОТИВОПУЛЕВОЕ!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%C2%BB
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30.07.2021 16:16 Ответить
Для упоротого. Еще раз, если не дошло и плохо видно.

".... Российские военные 25 ноября в ходе атаки на корабли ВМСУ выпустили по малому бронированному артиллерийскому катеру (МБАК) «Бердянск» около 1200 снарядов из 30-мм автоматической корабельной артиллерийской установки. В результате одного из четырех попаданий были ранены трое членов экипажа ....... огонь вел российский пограничный сторожевой корабль «Изумруд», на вооружении которого находится 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630...."


По "Никополю" работала спарка СУшек и ударных вертолетов. Поэтому ну нужно тут тупо лить рашенскую пропаганду.
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30.07.2021 16:23 Ответить
Вот же сволочи, из 30 мм стреляли, а по идее, что бы всё было по фей-шую, должны были из макаровых обстрелять!
Твари!!!!

З.ы. а завод-изготовитель не знал что у кацапов ТАКОЕ вооружение?
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30.07.2021 16:54 Ответить
У кацапов и ракеты есть и даже ядерные. Ну и что? Но какое отношение это имеет к твоему вранью и твоей рашенской пропаганде? Кто тебе доктор, что ты врешь и не можешь отличить поражение от С-8 и крупнокалиберного пулемета?
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30.07.2021 17:00 Ответить
12,7 мм бронебойный шьёт 10 мм брони как картон.
То что по ним не стреляли из такого пулемета не означает, что он не пробьёт катер.
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30.07.2021 17:10 Ответить
Еще раз для упоротого брехла -- ".... Кстати "боевые способности" этих суперваФФелов были показаны в Керченском проливе, где их кацапы из крупнокалиберных пулеметов шили насквозь. ... "
Кто тебе доктор, что ты тут тупой брехун?
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30.07.2021 17:14 Ответить
Уговорил, даже после 1200 попаданий бронекатера чтобы показать несостоятельность оккупантов 20 раз ходили туда-сюда через Керченский пролив, пока у них не кончилось горючее.

И только спустя трое суток, когда дрейфующие катера покинула команда, (поплыли на надувной лодке за горючкой) кацапы осмелились их захватить!!!!!!
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30.07.2021 17:19 Ответить
То, что ты тупой дебил и брехло, ниточка, мне показывать нет необходимости. Я это и так знаю. Зря стараешься.
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30.07.2021 17:22 Ответить
Ты забыл добавить, что огонь велся для задержания, а не уничтожения. Иначе катерки были бы на дне морском за пару минут.
Эти катера могут только напугать браконьера, и то неопытного...
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19.08.2021 09:57 Ответить
Ага из С-8 по рубке именно для "задерхания". Никак иначе. И именно поэтому рашенские долбодятлы отправили за катерами целый отряд из 18 (!!) Крал судов, спарки Сушек и ударных вертолетов. Испугались однако долбанные браконьеры. Судя по всему, в штаны наложили. А с месяц назад пара этих катерков шибко напугала рашенских хваленных "охотников", что те ретировались поджав хвосты и не солоно хлебавши.
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19.08.2021 11:45 Ответить
Катера не открывали ответный огонь.
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01.10.2021 10:41 Ответить
Іменно -ракетних катерів!
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30.07.2021 16:03 Ответить
Ракетные -- это очень хорошо. Но против диверсионных групп на катерах они бесполезны. Для патрулирования и защиты побережья нужны разные типы катеров -- и МБАКи и ДШК. Те-же перевооруженные "Айленды".
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30.07.2021 16:07 Ответить
а зачем нам корвет - хотя пару и можно конечно - но это не в первую очередь - мое мнение личное
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30.07.2021 16:08 Ответить
Для того чтобы в Одессу, в Николаев, в Бердянск не было охоты винторогим шастать.
Даже устаревший сторожевик Сагайдачный находясь в Одессе сыграл свою роль в 2014 году.
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30.07.2021 16:12 Ответить
вы в это верите? нельзя быть таким наивным - задачи такой просто у цапов не было - вот и весь ответ
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30.07.2021 16:19 Ответить
О чем я говорю
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30.07.2021 16:41 Ответить
Раньше в Украине не только корветы изготавливали,но и подлодки,авианосцы,а сейчас простые маски в Китае покупаем.Когда уже откроют хотя-бы новенький свечной заводик или сапожную будку но свою,для своих рабочих мест?
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30.07.2021 15:32 Ответить
усе есть и постоянно строиться - но даже Израиль заказывает корветы в Германии. по тому шо сам может построить - но очень плохой - глобализация однако)
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30.07.2021 15:36 Ответить
Какие боевые задачи может выполнять Гюрза? Мишень для российских кораблей или авиации? Корвет же может и ударить.
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30.07.2021 15:38 Ответить
При контроле из Крыма всего Чёрного моря корвет без прикрытия ПВО будет первой (и дорогой) мишенью. Пока уж лучше несколько комплексов "Нептун" и москиты с ним или с другими ПКР
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29.10.2021 19:57 Ответить
Ниче ты Белозубенко не понимаешь. Сколько с твоих копеешных катеров на закупках украсть можно, на бутер без икры?
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30.07.2021 15:43 Ответить
А представьте себе вместо корвета сколько можно лодок на веслах наклепать, всю акваторию Черного моря можно будет забить.
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30.07.2021 15:55 Ответить
ПУСТЬ ПРОТЕСТУЮТ. МОЖЕТ ПРАВДА ВЫПЛЫВЕТ С НЕОЖИДАННЫМ ПОВОРОТОМ.
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30.07.2021 16:00 Ответить
так каког хера он до сих пор их не произвёл!!??? такой смешной)))
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30.07.2021 16:05 Ответить
Белозубенко сказал правильно, но "забыл" МАЛЕНЬКИЙ нюансик. Суть концепции москитного флота не только в кол-ве, но и в качестве. Кентавры должны быть намного быстрее и маневреннее российских кораблей. А с этим у Кентавров огромные проблемы. Мало того, что заявленные производителем характеристики, при испытаниях, оказались на 30% меньше, так они еще и изначально уступали российским аналогам. Ну и нафига это "шоб було"?
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30.07.2021 16:11 Ответить
Та лучше уж что бы хоть такие были, чем как у Новинского украинский корвет.
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30.07.2021 18:40 Ответить
Для кого "лучше"? Для русских? Для тех кто пилит оборонные бюджеты? Для секты "святого Пэти"?
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31.07.2021 10:03 Ответить
Да, для сторонников Пети лучше такие. А для сторонников Зели, и сепаров, лучше как строит пилит Новинский. То есть для тебя.
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31.07.2021 21:37 Ответить
При чем тут сторонники кого-то там? Есть интересы Украины и здравый смысл. Не слышал о таком?
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01.08.2021 11:23 Ответить
Хватит уже Гюрз. Пусть рыбинспекцию по рекам возит. А для моря надо строить морские суда. Мне всегда раньше по обводам нравились суда-китобои. Но где теперь они ? Найти хотя бы одну иголку сделанную из той стали.
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30.07.2021 18:56 Ответить
28 катеров на Николаевской судоверфи, а не на ,,Кузнице на рыбальском,,
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30.07.2021 20:55 Ответить
Такой бесполезный хлам как "Гюрза", давно нужно было сдать в утиль, перекрестился и забыть.
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30.07.2021 23:17 Ответить
Замість авто купіть двадцять електросамокатів.
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30.07.2021 23:52 Ответить
Согласен, корветы покупать пока рано. Но бронекатера кузни годятся для борьбы с браконьерами на мелководье а не с кораблями противника. Нужны проекты несущие противокорабельное вооружение. А то вместо корвета предлагают купить несколько тысяч резиновых шлюпок
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29.10.2021 19:33 Ответить
 
 