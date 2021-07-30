Экс-директор Института агроэкологии получил 8 лет за взятки и махинации с землей, - САП

Высший антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего директора института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, признав его виновным во взяточничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор, по которому бывший директор института агроэкологии и природопользования НААН Украины признан виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту", - говорится в сообщении

По информации прокуратуры, суд признал экс-директора института виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года и конфискацией.

В САП напоминают, что директор института был задержан в декабре 2017 года сразу после получения им первой части неправомерной выгоды - $300 тыс. В целом сумма неправомерной выгоды составляла $500 тыс.

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