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Экс-директор Института агроэкологии получил 8 лет за взятки и махинации с землей, - САП

Экс-директор Института агроэкологии получил 8 лет за взятки и махинации с землей, - САП

Высший антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего директора института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, признав его виновным во взяточничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор, по которому бывший директор института агроэкологии и природопользования НААН Украины признан виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту", - говорится в сообщении 

По информации прокуратуры, суд признал экс-директора института виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года и конфискацией.

В САП напоминают, что директор института был задержан в декабре 2017 года сразу после получения им первой части неправомерной выгоды - $300 тыс. В целом сумма неправомерной выгоды составляла $500 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента Нацакадемии аграрных наук Украины подозревают в получении еще одной взятки, - Офис генпрокурора

взятка (6195) НАН Украины (198)


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и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года и конфискацией. Источник: https://censor.net/ru/n3280030

******** цю нісенітницю, так після 3-ох він може "відновлюватись" на службі чи про яку керівну посаду йдеться (начальник цеху крою і жиддя)?
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30.07.2021 15:11 Ответить
можливо ці три роки без права займати керівні посади треба відраховувати від кінця терміну увьязнення.
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30.07.2021 16:19 Ответить
у нас тут є юристи та зараз розтлумачать... з моєї логіки, тоді б написали: та 11років не займати кер. посади...
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30.07.2021 17:48 Ответить
Вищий антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі колишнього директора інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України, визнавши його винним у хабарництві. Джерело: https://censor.net/ua/n3280030Оскільки цензор не париться пошуками інформації, то прийшлося шукати самому. Отже:
Фурдичко Орест Іванович, починав з лісничого, на час суду був академіком. Якщо вивчити склад вченої ради інституту, то людей, більше вчених ніж Фурдичко, там багато. але директором поставили саме його.https://agroeco.org.ua/vchena-rada/

https://agroeco.org.ua/vidatni-spivrobitniki/furdichko-orest-ivanovich/
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30.07.2021 16:17 Ответить
 
 