В РФ заявили, что решили проблему с водоснабжением оккупированного Крыма на ближайшие два года

Оккупанты заявляют, что Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал журналистам вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты добыли первую пробную партию воды из-под Азовского моря и будут изучать ее качество. Речь идет о добыче воды для нужд жителей оккупированного РФ Крыма.

"Мы нашли воду на глубине 100 метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая", - сказал чиновник.

Данные о качестве воды раскроют позднее.

"Воду вчера-сегодня забрали, отправляют в Москву на анализ", - сказал Хуснуллин.

По его информации, будут пробурены еще несколько скважин, это работа продлится до конца сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма

Также он добавил, что оккупированный Крым якобы обеспечен питьевой водой на ближайшие два года

"Мы имеем запас подземных вод, мы имеем на сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена", - сказал Хуснуллин, слова которого цитируют РИА "Новости".

В начале июля так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Евгений Кабанов говорил, что под Азовским морем продолжаются поиски источников пресной воды.

До того Хуснуллин предполагал, что точные объемы пресной воды под дном Азовского моря, которые могут помочь вододефицитному Крыму, и их удаленность от берега будут известны к июлю.

Объем пресной воды под Азовским морем предварительно оценивался в 0,5-1,2 млрд кубометров в год.