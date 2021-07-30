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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В РФ заявили, что решили проблему с водоснабжением оккупированного Крыма на ближайшие два года

В РФ заявили, что решили проблему с водоснабжением оккупированного Крыма на ближайшие два года

Оккупанты заявляют, что Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал журналистам вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты добыли первую пробную партию воды из-под Азовского моря и будут изучать ее качество. Речь идет о добыче воды для нужд жителей оккупированного РФ Крыма.

"Мы нашли воду на глубине 100 метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая", - сказал чиновник.

Данные о качестве воды раскроют позднее.

"Воду вчера-сегодня забрали, отправляют в Москву на анализ", - сказал Хуснуллин.

По его информации, будут пробурены еще несколько скважин, это работа продлится до конца сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма

Также он добавил, что оккупированный Крым якобы обеспечен питьевой водой на ближайшие два года

"Мы имеем запас подземных вод, мы имеем на сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена", - сказал Хуснуллин, слова которого цитируют РИА "Новости".

В начале июля так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Евгений Кабанов говорил, что под Азовским морем продолжаются поиски источников пресной воды.

До того Хуснуллин предполагал, что точные объемы пресной воды под дном Азовского моря, которые могут помочь вододефицитному Крыму, и их удаленность от берега будут известны к июлю.

Объем пресной воды под Азовским морем предварительно оценивался в 0,5-1,2 млрд кубометров в год.

Крым (26436) россия (96446) вода (921)


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Топ комментарии
+20
видимо вредная привычка ругаться матом довлеет надо моим восприятием, но когда я читаю: "вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин..", я слышу: "вице-премьер правительства России Марат Ху%соснуллин".. ничего поделать с собой не могу..
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30.07.2021 15:18 Ответить
+10
Просто нужно перестать пить воду, какулу можно под куст или в море отложить, а умываться кацам не нужно
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30.07.2021 15:24 Ответить
+10
В РФ заявили, что решили проблему с водоснабжением оккупированного Крыма на ближайшие два года - Цензор.НЕТ 7973
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30.07.2021 15:29 Ответить
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Нууу.....ууу ..на целый год налило дождями по прошлой заявке. А еще есть одна невыполненная в очереди. Ну я ж веду учет, я знаю!!! Это же не трескотня, это вода, это серьезно. Заявку выполнят, не все ж сразу, просто ожидайте уведомления.
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30.07.2021 15:15 Ответить
нет!
это не камни в почках!
это:

ПОЧКИ ИЗ КАМНЕЙ

стойкий народ
а еще из него можно делать гвозди по методу В.Маяковского
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30.07.2021 16:09 Ответить
кажется мы все это видели, с божье помощью , так сказать
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30.07.2021 15:18 Ответить
видимо вредная привычка ругаться матом довлеет надо моим восприятием, но когда я читаю: "вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин..", я слышу: "вице-премьер правительства России Марат Ху%соснуллин".. ничего поделать с собой не могу..
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30.07.2021 15:18 Ответить
Рамзан Ахметович .. вы ?
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30.07.2021 15:28 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но месье Аксёнов "Гоблин" который, ещё в 2014 смело заявлял, что проблему воды решат за 2! года. Кто-то ещё помнит это? Теперь вот претендент на премьер-министра после транзита Хуснуллин, неустанно кукарекает об очередном "решении водного вопроса". У меня вопрос : сколько лохам можно лапшу на уши вешать?
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30.07.2021 15:20 Ответить
это же рАссия!.. это же рАссинцы, поэтому сотни лет..
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30.07.2021 15:27 Ответить
это раньше вешали а сейчас они с лапшой рождаются прямо в роддоме в пакете малюка пара упаковок ... им бы еще бирку пластиковую в ухо от единой россии и все
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30.07.2021 15:32 Ответить
набор новорожденного рАссиянина..
В РФ заявили, что решили проблему с водоснабжением оккупированного Крыма на ближайшие два года - Цензор.НЕТ 6478
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30.07.2021 15:36 Ответить
Бесконечно, так как лох платит всю жизнь😂😂😂.
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30.07.2021 16:15 Ответить
"Мы нашли воду на глубине 100 метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая", - сказал чиновник."Воду вчера-сегодня забрали, отправляют в Москву на анализ", - сказал Хуснуллин.Также он добавил, что оккупированный Крым якобы обеспечен питьевой водой на ближайшие два года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Воду нашли. Не знают, питьевая она или нет. Только на анализы отправили в Москву.Но с этой неизвестной водой Крым уже обеспечен якобы на ближайшие 2 года.А потом, через 2 года подземные источники закончатся? В кацапстане тоже есть свой квартал 95...Источник: https://censor.net/ru/n3280033
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30.07.2021 15:22 Ответить
по крайне мере на горшкослив будут качать, а питьевую в цистернах, проживут кацапики.
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30.07.2021 22:46 Ответить
Добывать воду под водой! ****, такой идиотизм мог придумать только тупоголовый ванька-дурачек
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30.07.2021 15:22 Ответить
не разбираешься не критикуй... если в трубы засыпать сахар репу и дрожи то на верх пойдет брага...
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30.07.2021 15:24 Ответить
пилите Шура гири они золотые...
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30.07.2021 15:22 Ответить
С третьего кольца септика на даче добывать и пить не пробовали?
КРЫСчанам понравиться. Водичка из третьего кольца септика для них, как вода родной говени.
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30.07.2021 15:22 Ответить
Просто нужно перестать пить воду, какулу можно под куст или в море отложить, а умываться кацам не нужно
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30.07.2021 15:24 Ответить
ой...не гневите Боженьку !!!!
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30.07.2021 15:26 Ответить
о, как! мочу пить будут или из камней навыжимают?
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30.07.2021 15:27 Ответить
В РФ заявили, что решили проблему с водоснабжением оккупированного Крыма на ближайшие два года - Цензор.НЕТ 7973
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30.07.2021 15:29 Ответить
Сегодня буду спать спокойно, Путин не нападэ))))))
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30.07.2021 15:31 Ответить
? а что этого урода пронесло.. редко захожу на рамблер... там такие новости .. тут его майские указы а рядом растяжка волочковой ... как бы немекают куда он должен отправиться со своими указами
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30.07.2021 15:34 Ответить
Ну нашли, и хорошо, значит как минимум два года не будут приставать к Украине со своей гуманитарной катастрофой. На попить населению хватит. Хватит?
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30.07.2021 15:42 Ответить
Вони не переоцінюють повінь?
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30.07.2021 15:43 Ответить
В море есть вода оказывается.......
Какого то качества.......
В канализации тоже вода есть.....
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30.07.2021 15:47 Ответить
Это им только кажется.
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30.07.2021 15:49 Ответить
Путинская Россия - это бедный, пьяный футбольный хулиган
22.06.2016
https://inosmi.ru/politic/20160622/236944508.html#comments 196 53952
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Скотт Гилмор (Scott Gilmore)
Россия - не такая страна, как вы думаете. Ее экономика - меньше, чем у Южной Кореи. Ее население - беднее, чем жители Казахстана. Она уступает Финляндии по технологии. И ее военный бюджет - меньше, чем у Саудовской Аравии.

На протяжении большей части ХХ века то, что думали в Москве, имело значение на всем пространстве от Ханоя до Гаваны. Но распад Советского Союза оставил после себя разбитую, сломанную скорлупу страны. Статус России в мире рухнул вместе с Берлинской стеной.

Поддатый Борис Ельцин вполне соответствовал должности президента страны, где продолжительность жизни сократилась на пять лет после распада СССР. Были перевороты, коллапс промышленности, распространение коррупции, сокращение границ. После долгих десятилетий страха перед советским медведем Запад почесал в затылке, послал какую-то помощь и повернулся в сторону усиливающихся держав - Бразилии, Индии и Китая.

Но приход к власти Владимира Путина ознаменовал судьбоносный поворот в истории России. Отношение к России начало меняться. Любящий покрасоваться с голым торсом лидер сознательно культивировал новый имидж, свой и страны. Новая Россия должна была стать страной, с которой в мире считаются.

Россия провела Олимпиаду, дала Грузии по носу, захватила Крым, вторглась на Украину, отправила бомбардировщики к воздушному пространству НАТО, построила военные базы в Арктике и старательно позировала, как натертый маслом немолодой, но все еще крепкий культурист. А мы внимательно смотрим, не замечая, что за кулисами спрятаны ходунки для старика. Более пристальный взгляд потрясает.

Согласно последним данным Международного валютного фонда, экономика России по объему примерно соответствует Австралии и уступает Южной Корее. Ее роль как экспортера не так значительна, как роль Бельгии, Мексики и Сингапура.

И она - бедная. Всемирный банк по размеру ВВП на душу населения поместил Россию ниже Литвы, Экваториальной Гвинеи и Казахстана. Доля населения, живущего за чертой бедности, в России выше, чем в Индии, Индонезии и Шри-Ланке. Глобальный индекс конкуренции поместил Россию на 67-е место, Индекс человеческого развития ООН - на 66-е место.

Экономические проблемы оказывают серьезное воздействие на общество. Сегодня в стране меньше врачей, чем было десять лет назад. Ожидаемая продолжительность жизни в России на девять лет меньше, чем в США, и продолжает сокращаться. Смертность среди новорожденных в два-три раза выше, чем в западных странах. Уровень алкоголизма - один из самых высоких в мире, и в три раза выше, чем в Северной Америке, потребление спиртного выросло в два раза за минувшие 20 лет. Неудивительно, что статистическое агентство Росстат назвало старение населения и сокращение его численности одной из главных проблем, стоящих перед страной на ближайшие 30 лет.

В интеллектуальном плане Россия выглядит крохотным пятнышком в зеркале заднего вида. Когда-то советские университеты готовили инженеров и врачей для развивающихся стран. Сегодня ООН ставит систему образования в России ниже любой другой европейской страны и примерно на уровень тихоокеанского острова Палау. Бывший технологический лидер, запустивший спутник, сегодня регистрирует меньше патентов, чем Исландия. Уровень цитируемости научных публикаций меньше, чем у Финляндии.

По любому показателю здравоохранения, богатства и влияния Россия уступает даже средним государствам. Что же у них осталось? В основном, автоматы и бомбы. 8 тысяч ядерных боеголовок, что на 700 больше, чем у США. Второе место в мире по боевым самолетам, военным спутникам и ядерным подводным лодкам. Российский военный бюджет увеличивался каждый год с 1999 года, когда Путин пришел к власти.

Но и эти данные обманчивы. По информации Стокгольмского международного института мира (SIPI), военный бюджет России все еще уступает бюджету Китая и бюджету Саудовской Аравии. Она - на уровне Индии, Франции и Великобритании. Это в девять раз меньше, чем бюджет Пентагона.

Факт в том, что, если бы не Сирия, Крым и устаревающие ядерные боеголовки, Россия привлекала бы столько же международного внимания, сколько Словакия или Уэльс. Неслучайно, эти сборные играли в одной группе с Россией на текущем Чемпионате Европы по футболу. В обоих случая Россия потерпела поражение, хотя ее противники были в двадцать и в сорок раз меньше соответственно. Несмотря на поражения, отбросившие Россию на последнее место в турнирной таблице, ее команда и болельщики по-прежнему доминировали в новостях.Контекстhttps://inosmi.ru/economic/20160621/236929838.html У РФ заявили, що вирішили проблему з водопостачанням окупованого Криму на найближчі два роки - Цензор.НЕТ 1740 https://inosmi.ru/economic/20160621/236929838.html Ключ к экономическому росту в России https://inosmi.ru/ft_com/ Financial Times 21.06.2016https://inosmi.ru/politic/20160621/236916947.html Российскую экономику ожидает крах https://inosmi.ru/turunsanomat_fi/ Turun Sanomat 21.06.2016https://inosmi.ru/economic/20160616/236879441.html Россия: пустые разговоры о реформах https://inosmi.ru/suomenmaa_fi/ Suomenmaa 16.06.2016
Говоря о Еврокубке, мы говорим о российских хулиганах, устраивающих беспорядки на трибунах, нападающих на других болельщиков и задирающих туристов в поездах по пути домой. Или мы поражены воинственным ответом Москвы, когда Игорь Лебедев, вице-спикер российского парламента и высокопоставленный чиновник футбольной ассоциации, написал в «Твиттере»: «Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!».

Лебедев понял урок, который давно и упорно преподает Путин: если вы не можете соперничать на поле, то устраивайте как можно больше шума за его пределами. Россия настолько отстала в экономическом, технологическом, социальном и политическом смысле, что она больше не имеет значения. Но она все еще может привлечь наше внимание, и так и делает.

Когда Россия в следующий раз двинет танки к границе, нам следует отнестись к этому серьезно. У нее много танков (хотя и меньше, чем у Пакистана). Но мы должны также помнить, что Россия - не сверхдержава. По большинству показателей она - даже не средняя держава. Она - футбольный хулиган, нищий, пьяный и расстроенный тем, что больше не может победить. Только и может, что швырять пивные бутылки с трибун.

Скотт Гилмор - бывший канадский дипломат, старший сотрудник Школы международных дел Мунка и основатель некоммерческой организации Building Market.
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30.07.2021 15:50 Ответить
рашкованец какой то писал. какой там канадский дипломат. в/на лапотник всегда напишет одним образом
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30.07.2021 15:58 Ответить
"Мы нашли воду на глубине 100 метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая"Источник: https://censor.net/ru/n3280033

Так вода и в море есть, даже бурить не нужно. Вопрос - какая.
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30.07.2021 15:54 Ответить
Что за бред ? На кого это рассчитано ? Вам любой геолог скажет , что состав и минерализация воды не бывает постоянной , если её качать (при том в больших количествах). Какой смысл везти на пробу в мацкву образец с какого то места стоячей воды под землёй (вероятно с минимальной минерализацией) , если когда ее начать качать, она в любом случае станет другой. Когда выкачка затронет огромные площади подземных вод и приведёт в движение омывание минеральных пород. А в случае если это под морем в 99% она станет солёной.
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30.07.2021 16:00 Ответить
а чего в Мацкву атправлять,или снова мочу подменивать там будут
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30.07.2021 16:26 Ответить
Тьюуууу, так там же море рядом!
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30.07.2021 16:30 Ответить
на глубине 100м...как ее просто не увидели раньше?
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30.07.2021 16:49 Ответить
У РФ заявили, що вирішили проблему з водопостачанням окупованого Криму на найближчі два роки - Цензор.НЕТ 3827 Вирішили проблему на два роки.
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30.07.2021 17:07 Ответить
Так чего ж тогда хай подымали, что Украина геноцидит "народ" Крыма?
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30.07.2021 17:14 Ответить
Проблема воды в Крыму решаема: надо просто перестать пить.
И мыться.
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30.07.2021 23:16 Ответить
Кацап не збреше - день пройшов дарма
Цей слоган треба вивчати в українських школах змалечку
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30.07.2021 23:33 Ответить
 
 