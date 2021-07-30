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Бутусов: Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и вывезли в неизвестном направлении

Бутусов: Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и вывезли в неизвестном направлении

После задержания беглого экс-судьи Николая Чауса в селе Мазуровка Винницкой области туда прибыла группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских и вывезла в неизвестном направлении.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в село Мазуровка Винницкой области к сельскому старосте явился беглый судья-коррупционер Николай Чаус, который находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. После сообщения об обнаружении Чауса он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи следственному органу - НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилёв-Подольского районного отделения полиции и вывезли в неизвестном направлении", - сообщает журналист.

По данным Бутусова, детективы НАБУ обратились в полицию с требованием задержать беглого экс-судью. И теперь в Винницкой области разыскивают сотрудников СБУ, похитивших Чауса у полиции.

Читайте: Судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. ФОТО

"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", - подытожил Бутусов.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. 

Автор: 

Винницкая область (1050) Нацполиция (16607) СБУ (20125) Бутусов Юрий (4390) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+51
Цирк на дроті!
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30.07.2021 15:33 Ответить
+43
Зелені гниди
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30.07.2021 15:33 Ответить
+38
щас Медведчук прочтет эту новость, повесит электронный браслет на свою собаку, и полетит на ужин к лилиПутину.. ну так чисто, что б быть в тренде..
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30.07.2021 15:34 Ответить
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Страница 2 из 2
Мусора с СБУшниками подрались из-за судьи. Люди не пострадали.
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30.07.2021 15:53 Ответить
СБУшники применили кавалерию и танки, как тут с ними драться.
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30.07.2021 16:06 Ответить
Одна часть правящего Украиной воровского кодлана Коломойского не договорилась с другой частью. Авакова уже нет , Монастырского ещё нет. Договорятся. Как договариваются шакалы и гиены.
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30.07.2021 15:56 Ответить
Два этих клана не договорились, а бубочка страдает. Стоило Авакову уйти, как сразу злые люди, наверное порохоботы, отняли герыча на миллиард, потом конопли на 300 миллионов, а вчера опять конфисковали конопли не 82 миллиона. Ничего, вот Монастырский придет и никто не посмеет обижать бубочку оманского.
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30.07.2021 16:14 Ответить
У 2019-му клан Коломойського переміг клан Порошенка. А НАБУ - це не клани. НАБУ - це і є УКРАЇНА.
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30.07.2021 21:15 Ответить
группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских
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30.07.2021 21:46 Ответить
я уже не могу читать новости, сомали плять
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30.07.2021 15:57 Ответить
В Сомали дела лучше. Там оффшор запрещ'н.
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30.07.2021 16:36 Ответить
Зробили з клоуна президента, то він з усієї країни зробив цирк.
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30.07.2021 15:57 Ответить
Мдя, сбушники у нас м'яко кажучи дійсно з Кварталу, ну добре, викрали Чауса, сховали, так він бл.. втік від них і прийшов в село здаватись, вони про це дізнаються зі ЗМІ і їдуть відбивати, професіоналізм супер.
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30.07.2021 15:58 Ответить
Ніби його =вкрав= ГУР.
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31.07.2021 00:17 Ответить
А как трещали трещетки разных мастей вот здесь на форуме , что НАБУ нэдиездатна и за зря едят свою булку с маслом и красной та черной икрой. А вот и не зря. Данный случай это в очередной раз подтверждает. Для Вовы , это очередной прокол. А Чаус становится ценной фигурой с компроматом на прошлого и нынешнего президентов. Надеюсь он доживет до глубокой старости , и когда нибудь нам раскажет мноооо-го интересного.
Дай Бог ему здоровья.
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30.07.2021 15:59 Ответить
А НАБУ тут до чого, картку на розшук виставили і все? Де НАБУшники з Могильова чи з Вінниці , чого не приїхали і не забрали Чауса?
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30.07.2021 16:01 Ответить
Статью выше читал? Буквы розумиешь?
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30.07.2021 16:06 Ответить
Читав, але не знайщов відповіді, чому набушники не приїхали за Чаусом.
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30.07.2021 16:08 Ответить
Не прилетели на самолете Airbus А380.
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30.07.2021 16:20 Ответить
Плохо читал. Чаус был в розыске. В селе Цюрюпинск был задержан полицией. С какого перепугу НАБУ было отбивать Чауса у полиции , как это сделала СБУ? На все есть законные процедуры. Да и набушников по сравнению с эсбэушниками гулькин пуй. А Вова за свои канделябры еще ответит.
А ты наверное один из тех , кто считает , что НАБУ бесполезна? Скорей всего.
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30.07.2021 16:21 Ответить
Когда нет проколов , так не палятся. НАБУ возбуждало дело , подавало в розыск . Каким боком здесь СБУ? Это первый прокол.
Прокол второй.
Как Чаус попал в Молдову , кто ему помог?
И третий , думаю не последний.
Как Чаус оказался в Украине колы прэзыдэнт на всю страну обьявляет , что он к этому делу не причастен ? Ни сном , ни духом.
Когда нет проколов то так не кипишуют , и СБУ не прикрываются.
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30.07.2021 18:25 Ответить
Я так понял на форуме идет перекидывание какашек от Пеци к Вове и обратно. Продолжайте "друзья", все это только на благо страны.
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30.07.2021 19:02 Ответить
Так согласен с этим. Полностью.
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30.07.2021 19:37 Ответить
Суддю-хабарника Миколу Чауса викрали з Молдови, аби примусити його не давати свідчень проти заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, адже той допомагав екссудді переховуватися в Україні до його втечі в Молдову, і такі свідчення стали б великим ударом по команді президента Володимира Зеленського.


Про це в ефірі програми "Час Ч" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав журналіст Олег Єльцов.
За його словами, в операції з вивезення Чауса до України були задіяні 10 осіб.
"Люди військові, офіцери. Прізвища трьох я вже оприлюднив. До речі, це підтверджує слова міністра внутрішніх справ Молдови, що знайдене листування викрадачів державною українською мовою. За що ми їм щиро дякуємо, безумовно, це патріоти", - зазначив журналіст.

"Щодо організації викрадення. На мою думку, пан Чаус жодного інтересу для наших спецслужб, які здійснюють операції за межами країни, не становив. Підстав для його викрадення, безумовно, не було. Ну хто він такий - таких хабарників у нас греблю гати. Якщо ми всіх таких почнемо викрадати за кордоном, ми пересваримося з усім світом", - впевнений Єльцов.
"Цікавість персони Чауса полягає в одному - свого часу він втік від нашого слідства та правосуддя. І зараз НАБУ розслідує, якщо не помиляюся, два кримінальних провадження, де саме з'ясовуються обставини його втечі з України. Там дуже цікаво, і фігурують дуже цікаві люди - там є такий собі заступник голови Офісу президента Смирнов, який, за даними НАБУ, відповідав за переховування Чауса в Україні до його від'їзду, до моменту його відбуття з України", - пояснив він.
"За словами адвоката Чауса, зараз у Молдові розглядаються два його позови в судах - в одному він оскаржує наш запит про екстрадицію, а в другому він оскаржує відмову йому в наданні політичного притулку. Що цікаво, адвокат каже, що у квітні вже могло вирішитися це питання", - зазначив журналіст.
"Безумовно, це не самодіяльність. Люди військові - їм дали команду, вони її виконали. За моїми відомостями, минулого тижня в ОП була нарада за участю Єрмака, того самого Смирнова і голови, скажімо так, військової структури. Президент не був присутній", - зауважив Єльцов.
"Зверніть увагу, третій день ми про Чауса нічого не знаємо. Буцімто він на території України. Моя версія - з ним зараз активно працюють. Очевидно, його підводять до угоди зі слідством. Тобто - "за свої банки з доларами ти не сядеш, отримаєш умовно, а якщо ти нам їх ще принесеш куди треба, то, може, ще й мантію повернемо", таке припущення. Але у відповідь він має гарантувати, що він даватиме "правильні" свідчення. Тобто свідчення проти Бурби, який теж буцімто мав стосунок до його втечі, і він не має давати свідчень проти Смирнова, бо це буде величезна ганьба і удар по команді Зеленського - така моя версія того, що відбувається", - вважає журналіст.
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30.07.2021 16:00 Ответить
какой прекрасный детектив можно написать
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30.07.2021 16:02 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ ДАЖЕ НЕ КЛОУН. ОН ПОЗОР И ПОСМЕШИЩЕ УКРАИНЫ.
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30.07.2021 16:03 Ответить
Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку - Цензор.НЕТ 7349
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31.07.2021 00:35 Ответить
ХОРОШО, ЧТО ОБОШЛОСЬ БЕЗ СТРЕЛЬБЫ И ЖЕРТВ. НА ЭТО СБУ И РАСЧИТЫВАЛО.
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30.07.2021 16:03 Ответить
Колобок по українські.
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30.07.2021 16:03 Ответить
Вы не видели тут мальчика в трусиках😄
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30.07.2021 16:04 Ответить
Кто первый скажет, что Чаус - девочка, пусть бросит в меня камень
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30.07.2021 20:18 Ответить
...А Малюк виріс... (майже цитата).
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30.07.2021 22:40 Ответить
По логике - спецназ НАБУ должен отбить Чауса у СБУ!
Потом подключится ДБР и отобьет Чауса у НАБУ!
Дальше раздуплятся похитители из ГРУ, отобьют его у ДБР и....сплавят Чауса обратно в Молдову!
Конфликт с соседями улажен !
Зеля - геополитик года по версии "Картеля-95"......
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30.07.2021 16:04 Ответить
в пылу борьбы не прикончат случайно Мыколу? на радость Педро? По-моему к этому все идет.
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30.07.2021 22:47 Ответить
Страна, которой правят клоуны, превратилась в большой цирк. И почему-то я не удивлен
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30.07.2021 16:06 Ответить
банки... 3-х літрові банки з доларам, також були з цією ***** - чаусом?
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30.07.2021 16:07 Ответить
Снова патрульным выговор вынесут
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30.07.2021 16:08 Ответить
когда комик у власти-народу не до смеха...
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30.07.2021 16:09 Ответить
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30.07.2021 16:09 Ответить
Зеля - катализатор хаоса в Украине.. спасибА 73%ным зебилам
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30.07.2021 16:11 Ответить
"Пропал Чаус" вторая серия.
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30.07.2021 16:11 Ответить
Реально шапито.
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30.07.2021 16:11 Ответить
Ничего не напоминает?
----------------
Дальше - проще: разведке не составляло большого труда узнать о точной дате прилета Вольфа. На аэродроме Темпельхоф его ждали две машины: одна - тюремная, с бронированными дверцами и с тремя головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо, а в другой сидел бригадефюрер СС, начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг. И к трапу самолета шли три головореза в черном, с дегенеративными лицами и интеллигентный, красивый, одетый для этого случая в щегольскую генеральскую форму Шелленберг. К дверце "Дорнье" подкатили трап, и вместо наручников холодные руки Вольфа сжали сильные пальцы Шелленберга.
Тюремщики в этой ситуации не рискнули арестовывать Вольфа - они лишь проследили за машиной Шелленберга...
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30.07.2021 16:15 Ответить
Відосік для піпла...
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30.07.2021 16:16 Ответить
у полиции отбили подозреваемого... почему в полицию не обратились? хотя стоп..
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30.07.2021 16:18 Ответить
Ждем шедевра от Рыбникова...
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30.07.2021 16:19 Ответить
После долгих и мучительнвх схваток клоуны разродились клоунадой . После антракта ждем следующий цирковой номер .
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30.07.2021 16:26 Ответить
Лютий треш в стране где правит шут марионетка одни силовики отбивают у других это не государство а ОПГ правоохранительных и судейских органов
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30.07.2021 16:35 Ответить
Чауса похитили в Молдове, что-бы он дал показания на Порошенко, поэтому его держали где-то скрытно, но когда Санду в лоб спросила клоунов, где он им пришлось выкручиваться. Посмотрим, что дальше будет. Если уговорят дать надуманные показания против Порошенко - выпустят.
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30.07.2021 16:39 Ответить
Чаус тепер скаже все, що «попросять». Бо де його тримали, і до чого готували - велике питання.
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30.07.2021 17:45 Ответить
Под следствием генерал из службы тыла ЗСУ. Там, как и с Аль Капоне - за убийства не посадили, но врезали срок за неуплату налогов. Так и с Порошенко. Экс-Голова Верховного Суда, Виктор Шишкин уже не один раз перечислял эпизоды, по которым Петру Порошенко можно смело инкриминировать ст. 111 ККУ, но скорее всего генерал не станет брать на себя роль главаря в деле закупок катеров, санитарных машин и бракованных смазочных материалов для бронетехники и сдаст и Полторака и Порошенко.
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30.07.2021 21:10 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1421095416393764864 32 мин СБУ отбило у милиции Чауса и увезло в неизвестном направлении.После такого сомневаться что страной правят бандиты, может только слабоумный
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30.07.2021 16:41 Ответить
Так мінімум 73% і є слабі на голову.
І що ви їм хочете довести (питання риторичне)?
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30.07.2021 16:52 Ответить
За даними МОЗ слабими на голову є майже третина (тобто 27%) населення. На відміну від придуманих шоколадними сектантами це офіційні дані.
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31.07.2021 00:20 Ответить
Та до сраки ті офіційні дані.
Зелені нищать Україну.
Як назвати тих, хто привів їх до влади?
Правильно - дибіли.
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31.07.2021 09:53 Ответить
Зелених привів до влади гетьман, який повністю провалив свою каденцію, просрав все, що можна просрати та 27% його недоумкуватих сектантів...
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31.07.2021 14:33 Ответить
Гетьман не білий і пухнастий, але Україну не здавав.
Мав підтримку Заходу.
Добився томосу (тим самим суттєво зменшив вплив ФСБ через московську церкву).
При ньому проводились успішні спецоперації проти окупантів та їх пособників.
Але 73% "хотіли миру, втомились від війни, не хотіли бариги" - це їм надули у вха з РФ.
У них не було бажання хоч трохи напружитись для відстоювання України.
І тепер їжте зелене лайно.
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02.08.2021 10:17 Ответить
правит бабло. Похоже кто-то назначил за голову судьи огромное вознаграждение.
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30.07.2021 22:51 Ответить
Вони правлять всі 30 років. Сумніватися в цьому може тільки недоумкуватий.
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31.07.2021 00:18 Ответить
Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямкут. Джерело: https://censor.net/ua/n3280040

Вся Україна тепер спостерігає за квесом по затриманню Чауса)

За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або до Молдови, щоб цікавіше було)
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30.07.2021 16:51 Ответить
Вообще читаете что пишут, фактически НАБУ это порошенковская контора, которой правит Сытник, шестерка Пети, СБУ фактически украли у Набу Чауса.
"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", - подытожил Бутусов.Источник: https://censor.net/ru/n3280040Источник: https://censor.net/ru/n3280040
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30.07.2021 16:58 Ответить
посміявся...
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30.07.2021 17:06 Ответить
Многострадальный Чаус, мало того что сам бегал, так его перманентно похищают.
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30.07.2021 17:20 Ответить
Добре, що мєнти чавусові хоч трусєля залишили...
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30.07.2021 22:44 Ответить
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30.07.2021 22:51 Ответить
Як же він там опинився в одних лиш трусілях як горе-коханець? -- Мабуть телепортом з Молдови. Навіть пляшку з кока-колою розвернули назвою від камери для фотки, мабуть щоб не рекламувати.
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30.07.2021 17:25 Ответить
Чей же козырь этот Чаус а?) Гляди как за него дерутся)
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30.07.2021 17:43 Ответить
аахах..как отбила палками что ли..ох и бред ))думаю передали и все по какой то процедуре и все с заполнением протоколов с печатками
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30.07.2021 18:06 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ .
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30.07.2021 18:24 Ответить
А може то і не СБУшники були. От невдача, як же так вийшло.
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30.07.2021 19:10 Ответить
Бутусов а ти не бачиш своєї відповідальності за приматів, які ти приручив??? ( Так-так це такий же довгий бан як і за здачу північного потоку два місяці тому)
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30.07.2021 21:10 Ответить
Но зато следователи Молдовы уже сделали официальное заявление об окончании следствия по похищению Чауса - 12 сотрудников СБУ, Внешней разведки и ГУР и 2 сотрудника посольства Украины.
Топорная работа. (((
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30.07.2021 21:12 Ответить
А доречі, коли вийде розшифровка розмови Турчинова з Байден Ом по здачі Криму????
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30.07.2021 21:13 Ответить
Обалдеть))) это новые кремлядские методички выйдут?
Кто их будет сливать, пленками Бигуса журнашлюха или на кАналах г+г?
Цирк))
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30.07.2021 22:40 Ответить
После задержания беглого экс-судьи Николая Чауса в селе Мазуровка Винницкой области туда прибыла группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских и вывезла в неизвестном направлении. Источник: https://censor.net/ru/n3280040

ххх
я так подозреваю что и Бутусов, и дописувачи(некоторые) возмущаются фактом отбития Чауса СБУшниками у полицаев.

И почему-то нет возмущения по поводу того, что СБУшники прибыли отбить Чауса после того, как он полицаями был задержан. Т.е. кто-то слил инфу СБУшникам.
Но интересует Бутусова не это.
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30.07.2021 21:43 Ответить
Какой не интересный спектакль. Даже его завязка - сплошной плагиат.
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30.07.2021 22:51 Ответить
Я не могу понять тех людей, которые видят эту ситуацию смешной. Потому что тут министр МВД должен уже в колокола бить и требовать привлечения к ответственности СБУ шников, напавших на полицию!!! Вместо этого все делают вид, что ничего не произошло.
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30.07.2021 22:53 Ответить
Ну теперь я спокоен.за безопасность Украины!!
Оказывается служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины может не только китайцем с турками на базарах трусить но и ОТБИТЬ у полиции кого захочет!!!
Теперь ждем пресконференцию поцЗеденского с Монастырским!!
95 квартал в жизнь!!
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31.07.2021 05:22 Ответить
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