Бутусов: Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и вывезли в неизвестном направлении
После задержания беглого экс-судьи Николая Чауса в селе Мазуровка Винницкой области туда прибыла группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских и вывезла в неизвестном направлении.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня в село Мазуровка Винницкой области к сельскому старосте явился беглый судья-коррупционер Николай Чаус, который находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. После сообщения об обнаружении Чауса он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи следственному органу - НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилёв-Подольского районного отделения полиции и вывезли в неизвестном направлении", - сообщает журналист.
По данным Бутусова, детективы НАБУ обратились в полицию с требованием задержать беглого экс-судью. И теперь в Винницкой области разыскивают сотрудников СБУ, похитивших Чауса у полиции.
"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", - подытожил Бутусов.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными.
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Дай Бог ему здоровья.
А ты наверное один из тех , кто считает , что НАБУ бесполезна? Скорей всего.
Прокол второй.
Как Чаус попал в Молдову , кто ему помог?
И третий , думаю не последний.
Как Чаус оказался в Украине колы прэзыдэнт на всю страну обьявляет , что он к этому делу не причастен ? Ни сном , ни духом.
Когда нет проколов то так не кипишуют , и СБУ не прикрываются.
Про це в ефірі програми "Час Ч" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав журналіст Олег Єльцов.
За його словами, в операції з вивезення Чауса до України були задіяні 10 осіб.
"Люди військові, офіцери. Прізвища трьох я вже оприлюднив. До речі, це підтверджує слова міністра внутрішніх справ Молдови, що знайдене листування викрадачів державною українською мовою. За що ми їм щиро дякуємо, безумовно, це патріоти", - зазначив журналіст.
"Щодо організації викрадення. На мою думку, пан Чаус жодного інтересу для наших спецслужб, які здійснюють операції за межами країни, не становив. Підстав для його викрадення, безумовно, не було. Ну хто він такий - таких хабарників у нас греблю гати. Якщо ми всіх таких почнемо викрадати за кордоном, ми пересваримося з усім світом", - впевнений Єльцов.
"Цікавість персони Чауса полягає в одному - свого часу він втік від нашого слідства та правосуддя. І зараз НАБУ розслідує, якщо не помиляюся, два кримінальних провадження, де саме з'ясовуються обставини його втечі з України. Там дуже цікаво, і фігурують дуже цікаві люди - там є такий собі заступник голови Офісу президента Смирнов, який, за даними НАБУ, відповідав за переховування Чауса в Україні до його від'їзду, до моменту його відбуття з України", - пояснив він.
"За словами адвоката Чауса, зараз у Молдові розглядаються два його позови в судах - в одному він оскаржує наш запит про екстрадицію, а в другому він оскаржує відмову йому в наданні політичного притулку. Що цікаво, адвокат каже, що у квітні вже могло вирішитися це питання", - зазначив журналіст.
"Безумовно, це не самодіяльність. Люди військові - їм дали команду, вони її виконали. За моїми відомостями, минулого тижня в ОП була нарада за участю Єрмака, того самого Смирнова і голови, скажімо так, військової структури. Президент не був присутній", - зауважив Єльцов.
"Зверніть увагу, третій день ми про Чауса нічого не знаємо. Буцімто він на території України. Моя версія - з ним зараз активно працюють. Очевидно, його підводять до угоди зі слідством. Тобто - "за свої банки з доларами ти не сядеш, отримаєш умовно, а якщо ти нам їх ще принесеш куди треба, то, може, ще й мантію повернемо", таке припущення. Але у відповідь він має гарантувати, що він даватиме "правильні" свідчення. Тобто свідчення проти Бурби, який теж буцімто мав стосунок до його втечі, і він не має давати свідчень проти Смирнова, бо це буде величезна ганьба і удар по команді Зеленського - така моя версія того, що відбувається", - вважає журналіст.
Потом подключится ДБР и отобьет Чауса у НАБУ!
Дальше раздуплятся похитители из ГРУ, отобьют его у ДБР и....сплавят Чауса обратно в Молдову!
Конфликт с соседями улажен !
Зеля - геополитик года по версии "Картеля-95"......
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Дальше - проще: разведке не составляло большого труда узнать о точной дате прилета Вольфа. На аэродроме Темпельхоф его ждали две машины: одна - тюремная, с бронированными дверцами и с тремя головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо, а в другой сидел бригадефюрер СС, начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг. И к трапу самолета шли три головореза в черном, с дегенеративными лицами и интеллигентный, красивый, одетый для этого случая в щегольскую генеральскую форму Шелленберг. К дверце "Дорнье" подкатили трап, и вместо наручников холодные руки Вольфа сжали сильные пальцы Шелленберга.
Тюремщики в этой ситуации не рискнули арестовывать Вольфа - они лишь проследили за машиной Шелленберга...
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1421095416393764864 32 мин СБУ отбило у милиции Чауса и увезло в неизвестном направлении.После такого сомневаться что страной правят бандиты, может только слабоумный
І що ви їм хочете довести (питання риторичне)?
Зелені нищать Україну.
Як назвати тих, хто привів їх до влади?
Правильно - дибіли.
Мав підтримку Заходу.
Добився томосу (тим самим суттєво зменшив вплив ФСБ через московську церкву).
При ньому проводились успішні спецоперації проти окупантів та їх пособників.
Але 73% "хотіли миру, втомились від війни, не хотіли бариги" - це їм надули у вха з РФ.
У них не було бажання хоч трохи напружитись для відстоювання України.
І тепер їжте зелене лайно.
Вся Україна тепер спостерігає за квесом по затриманню Чауса)
За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або до Молдови, щоб цікавіше було)
"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", - подытожил Бутусов.Источник: https://censor.net/ru/n3280040Источник: https://censor.net/ru/n3280040
Топорная работа. (((
Кто их будет сливать, пленками Бигуса журнашлюха или на кАналах г+г?
Цирк))
ххх
я так подозреваю что и Бутусов, и дописувачи(некоторые) возмущаются фактом отбития Чауса СБУшниками у полицаев.
И почему-то нет возмущения по поводу того, что СБУшники прибыли отбить Чауса после того, как он полицаями был задержан. Т.е. кто-то слил инфу СБУшникам.
Но интересует Бутусова не это.
Оказывается служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины может не только китайцем с турками на базарах трусить но и ОТБИТЬ у полиции кого захочет!!!
Теперь ждем пресконференцию поцЗеденского с Монастырским!!
95 квартал в жизнь!!