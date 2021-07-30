Бутусов: Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и вывезли в неизвестном направлении

После задержания беглого экс-судьи Николая Чауса в селе Мазуровка Винницкой области туда прибыла группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских и вывезла в неизвестном направлении.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в село Мазуровка Винницкой области к сельскому старосте явился беглый судья-коррупционер Николай Чаус, который находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. После сообщения об обнаружении Чауса он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи следственному органу - НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилёв-Подольского районного отделения полиции и вывезли в неизвестном направлении", - сообщает журналист.

По данным Бутусова, детективы НАБУ обратились в полицию с требованием задержать беглого экс-судью. И теперь в Винницкой области разыскивают сотрудников СБУ, похитивших Чауса у полиции.

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"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", - подытожил Бутусов.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными.