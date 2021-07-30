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Ермак поблагодарил Конгресс США за увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2": Продолжаем активную подготовку визита Зеленского

Ермак поблагодарил Конгресс США за увеличение финпомощи и санкции против

Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, что подтверждается поддержкой Палатой представителей США предоставления финансовой помощи Украине и санкциями против газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, еще одним доказательством которой является решение Конгресса об увеличении помощи нам – с перспективой ее наращивания, а также дальнейшими санкциями против "Северного потока-2", - написал он в своем Twitter.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции за "Северный поток-2"

Ермак отметил, что значительная часть средств будет направлена на повышение безопасности и обороноспособности Украины.

"Мы продолжаем активную подготовку к визиту президента Украины к нашим союзникам и друзьям", - добавил Ермак.

Ермак поблагодарил Конгресс США за увеличение финпомощи и санкции против Северного потока-2: Продолжаем активную подготовку визита Зеленского 01

Автор: 

Конгресс США (1249) помощь (7905) санкции (11582) США (27334) Северный поток (1458) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+6
А дворник, уборщица и буфетчица ОПы поблагодарили Конгресс или делегировали это д"Ерьмоку?
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30.07.2021 16:34 Ответить
+5
Это он завхозу Белого Дома написал? Гундосик занят? Кулеба тоже занят? Эта говорящая дупа ("со мной пришёл, со мной уйдёт") от имени Украины уполномочена говорить?!
"Активная подготовка" - это детокс?
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30.07.2021 15:52 Ответить
+5
"Єрмак подякував Конгресу США ...", іще раз "Єрмак подякував Конгресу США ..."

Хто такий Єрмак, щоб висловлювати позицію України?
Завхоз та черговий фаворит Зеленського?
У нас що президента не має, Голови Верховної ради не має? (як раз голова законодавчого органу дякує законодавчий орган США) чи міністра іноземних справ не має?
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30.07.2021 16:02 Ответить
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Как же Андрюшке хочется в штаты слетать
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30.07.2021 15:37 Ответить
він хоче, щоб його перевербували. Що таке расєя? НІЩЕТА!!!
А США?! Цивілізація!
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30.07.2021 16:41 Ответить
Благодарит за 30 серебренников что им дали и просят еще !? .. ох и мудрецы от слова "мудак"
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30.07.2021 15:38 Ответить
санкции санкции санкции - сколько можно еще это терпеть
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30.07.2021 15:43 Ответить
Как говорил один известный дядька...
Жизнь ужасная штука,если о ней помыслить
То тебя захотят повысить
То тебя в генералы,то в рядовые
То тебе гоноралы,то тебе чаевые
То тебе в Гамбург,Дрезден и наоборот
То тебя всунут в какую то бездну
Полесских болот,но все таки...
Жизнь это чудо,а чуда не запретишь
Да здравствует Амплитуда
То падаешь,то летишь...
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30.07.2021 15:47 Ответить
А хто ето такий Єрмак?
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30.07.2021 15:48 Ответить
Сын работника разведки россии.
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30.07.2021 15:57 Ответить
А дворник, уборщица и буфетчица ОПы поблагодарили Конгресс или делегировали это д"Ерьмоку?
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30.07.2021 16:34 Ответить
Хороший вопрос?
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30.07.2021 16:35 Ответить
Это он завхозу Белого Дома написал? Гундосик занят? Кулеба тоже занят? Эта говорящая дупа ("со мной пришёл, со мной уйдёт") от имени Украины уполномочена говорить?!
"Активная подготовка" - это детокс?
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30.07.2021 15:52 Ответить
а хто воно таке ця істота ермак
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30.07.2021 15:52 Ответить
а куда конгресс США послал этого идиота?
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30.07.2021 15:54 Ответить
Скоріше за все перевербував.
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30.07.2021 15:58 Ответить
Штирлиц дЕрмак кадровый охвицер из банды кооператив Озера,каже Андрей Андреевич Пионтковский еще пару лет назад,но чувак попал в Амплитуду...
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30.07.2021 15:56 Ответить
Зеля Исчез еще с прошлой пятницы в Грузии...Зеля на Мальдивах но без Ленки Мендельвошки... Видать в Грузии его сильно обидела президент Молдовы Майя Санду...
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30.07.2021 15:59 Ответить
Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 49
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30.07.2021 16:02 Ответить
Здається Санду членів української делегації обкладає "членами"
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30.07.2021 17:08 Ответить
"Єрмак подякував Конгресу США ...", іще раз "Єрмак подякував Конгресу США ..."

Хто такий Єрмак, щоб висловлювати позицію України?
Завхоз та черговий фаворит Зеленського?
У нас що президента не має, Голови Верховної ради не має? (як раз голова законодавчого органу дякує законодавчий орган США) чи міністра іноземних справ не має?
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30.07.2021 16:02 Ответить
Напрошується, щоб його перевербанули.
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30.07.2021 16:36 Ответить
Зеля слева Санду справа...Батуми неделю назад
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30.07.2021 16:03 Ответить
Зеленского в Киеве нет...
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30.07.2021 16:05 Ответить
И.О.президента выполняет дЕрмак...это для тех кто умеет думать и не танке...
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30.07.2021 16:08 Ответить
Ну, Ермак у нас теперь сам глава конгресса. Имеет право обращаться к конгрессменам.
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30.07.2021 16:30 Ответить
он
Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 8697
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30.07.2021 16:41 Ответить
хто такий єрмак?
"Хто ти такий!" - спитала Санду
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30.07.2021 17:07 Ответить
Ермак со своим свинным рылом в калашный ряд ! Американцы так-таки откажут бубочке в встрече.
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30.07.2021 17:08 Ответить
Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 7618Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 1812
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30.07.2021 17:52 Ответить
 
 