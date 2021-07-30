Ермак поблагодарил Конгресс США за увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2": Продолжаем активную подготовку визита Зеленского

Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, что подтверждается поддержкой Палатой представителей США предоставления финансовой помощи Украине и санкциями против газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, еще одним доказательством которой является решение Конгресса об увеличении помощи нам – с перспективой ее наращивания, а также дальнейшими санкциями против "Северного потока-2", - написал он в своем Twitter.

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Ермак отметил, что значительная часть средств будет направлена на повышение безопасности и обороноспособности Украины.

"Мы продолжаем активную подготовку к визиту президента Украины к нашим союзникам и друзьям", - добавил Ермак.