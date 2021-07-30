Ермак поблагодарил Конгресс США за увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2": Продолжаем активную подготовку визита Зеленского
Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, что подтверждается поддержкой Палатой представителей США предоставления финансовой помощи Украине и санкциями против газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, еще одним доказательством которой является решение Конгресса об увеличении помощи нам – с перспективой ее наращивания, а также дальнейшими санкциями против "Северного потока-2", - написал он в своем Twitter.
Ермак отметил, что значительная часть средств будет направлена на повышение безопасности и обороноспособности Украины.
"Мы продолжаем активную подготовку к визиту президента Украины к нашим союзникам и друзьям", - добавил Ермак.
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А США?! Цивілізація!
Жизнь ужасная штука,если о ней помыслить
То тебя захотят повысить
То тебя в генералы,то в рядовые
То тебе гоноралы,то тебе чаевые
То тебе в Гамбург,Дрезден и наоборот
То тебя всунут в какую то бездну
Полесских болот,но все таки...
Жизнь это чудо,а чуда не запретишь
Да здравствует Амплитуда
То падаешь,то летишь...
"Активная подготовка" - это детокс?
Хто такий Єрмак, щоб висловлювати позицію України?
Завхоз та черговий фаворит Зеленського?
У нас що президента не має, Голови Верховної ради не має? (як раз голова законодавчого органу дякує законодавчий орган США) чи міністра іноземних справ не має?
"Хто ти такий!" - спитала Санду