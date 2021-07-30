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Украинские пловцы Романчук и Фролов вышли в финал Олимпийский игр на дистанции 1500 метров
Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал плавания на 1500 метров вольным стилем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Романчук вышел в финал с первого места с результатом 14.45,99 с.
Сергей Фролов вышел в финал с 6-го места с результатом 14.51,83 с.
Напомним, ранее пловец Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио
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ага, а в финале будет бронза, как обычно)))