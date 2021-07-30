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Новости Олимпиада-2020
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Украинские пловцы Романчук и Фролов вышли в финал Олимпийский игр на дистанции 1500 метров

Украинские пловцы Романчук и Фролов вышли в финал Олимпийский игр на дистанции 1500 метров

Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал плавания на 1500 метров вольным стилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Романчук вышел в финал с первого места с результатом 14.45,99 с.

Сергей Фролов вышел в финал с 6-го места с результатом 14.51,83 с.

Напомним, ранее пловец Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олимпиада в Токио: украинка Костевич, ранее завоевавшая бронзу, не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе

Автор: 

Олимпиада (1137) плавание (107)


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Романчук вышел в финал с первого места с результатом 14.45,99 с
ага, а в финале будет бронза, как обычно)))
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30.07.2021 15:44 Ответить
...ну и шо за жлобство пошло на "Першому" включать рекламу за секунду до финиша на прямой трансляции...или это фишка всей Олимпиады ?
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30.07.2021 16:07 Ответить
Надеюсь Романчук не пытался снова установить рекорд мира в заплыве.
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30.07.2021 16:13 Ответить
В останньому запливі можна.
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30.07.2021 16:14 Ответить
А почему "скромно" умолчали о 54-м месте Украины? Это не "новость"? Так и было запланировано?
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30.07.2021 16:27 Ответить
устаревшие данные у вас ....уже на 58-м....дно все ближе....
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30.07.2021 16:37 Ответить
Медалі на олімпіаді, як і все решта, починаються з елементарних речей: вибори, економіка, податки, офшори, олігархи, суди, прокурватура і т. д.
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30.07.2021 17:01 Ответить
Это не совсем так. Достаточно посмотреть страны по кол-ву медалей. На самом деле речь о государственной позиции по спорту.
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30.07.2021 17:34 Ответить
Хлопці, бажаю вам перемоги !
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31.07.2021 00:12 Ответить
 
 