Украинские пловцы Романчук и Фролов вышли в финал Олимпийский игр на дистанции 1500 метров

Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал плавания на 1500 метров вольным стилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Романчук вышел в финал с первого места с результатом 14.45,99 с.

Сергей Фролов вышел в финал с 6-го места с результатом 14.51,83 с.

Напомним, ранее пловец Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио

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