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Власть должна немедленно остановить экспорт металлолома, если ее действительно заботит декарбонизация, – эксперт

Власть должна немедленно остановить экспорт металлолома, если ее действительно заботит декарбонизация, – эксперт

Кабмин планирует взять Украиной обязательств по декарбонизации на уровне 35-45% СО2 от уровня 1991 года. Для этого необходимо развивать электрометаллургию, а она невозможна без металлолома, который сейчас вывозится из страны колоссальными темпами. Поэтому, если власть хочет достичь поставленных целей, экспорт металлолома из Украины нужно временно запретить.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Электрометаллургия будет расти, об этом уже заявлено в планах металлургических компаний. Каждая тонна лома, который есть в Украине, будет использована, и на каждой тонне государство Украина заработает максимум, если она будет переработана здесь, в Украине. Поэтому мы обращаемся сейчас, когда экспорт лома растет в Украине катастрофическими темпами, с просьбой ввести запрет экспорта лома на страны, с которыми у Украины нет соглашения об экспорте", - пояснил он.

По его словам, страны, с которым конкурирует Украина на мировом металлургическом рынке – и Евросоюз, и Россия, и Казахстан, - сейчас вводят ограничения на экспорт, и Украина должна сделать так же, чтобы защитить своего производителя от дефицита сырья.

"Есть официальное обращение Европарламента к Еврокомиссии, чтобы запретить экспорт лома вообще. Потому что все понимают, что физическое ограничение лома в рамках декарбонизации выведет экономику на нейтральный путь. Во-вторых, экспорт приведет к дефициту лома на металлургических предприятиях, и мы реально произведем меньше, чем могли бы произвести" - заявил Каленков.

Напомним, ранее металлурги обратились с открытым письмом к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт лома. По их словам, если власть не сделает этого, предприятия снизят объемы производства, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потери бюджетом миллиардов бюджетных поступлений.

Автор: 

металлолом (191) Каленков Александр (99)


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Топ комментарии
+14
Відверто вже дістали ці замовні статейки по три рази на день. Купуйте лом за ринковою ціною і не нийте.
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30.07.2021 16:11 Ответить
+8
Металлолом почему вывозится? Потому, что за рубежом за него дают лучшую цену, чем в Украине - даже с учетом транспортировки.
Что вам мешает давать такую же цену? Жлобство? Ведь если такую цену дают за рубежом - значит с этой ценой можно быть вполне рентабельными - себе в убыток покупать металлолом никто не будет. Просто наши нувориши не хотят работать на рентабельности 10-15%, им нужны 150%.
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30.07.2021 16:12 Ответить
+8
лом по европейским ценам? а пентхаузы по 250 лямов фунтов стерлингов потом на какие шиши в Лондоне покупать? а без пентхауза в Лондоне какая жизнь? так, и не жизнь вовсе ...
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30.07.2021 16:15 Ответить
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Єксперт "Інтерпайпа"?
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30.07.2021 16:09 Ответить
Бери выше - «Метинвеста».
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30.07.2021 23:46 Ответить
ДАЙТЕ ЦЕНЫ И ВЫВОЗИТЬ НЕ БУДУТ - ВСЕ ВЕДЬ ПРОСТО
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30.07.2021 16:10 Ответить
Відверто вже дістали ці замовні статейки по три рази на день. Купуйте лом за ринковою ціною і не нийте.
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30.07.2021 16:11 Ответить
пусть покупают за кордоном, как все
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30.07.2021 17:46 Ответить
Супер идея! Надо ахметке подкинуть. А то он уже всех своим нытьем задолбал.
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30.07.2021 23:48 Ответить
Металлолом почему вывозится? Потому, что за рубежом за него дают лучшую цену, чем в Украине - даже с учетом транспортировки.
Что вам мешает давать такую же цену? Жлобство? Ведь если такую цену дают за рубежом - значит с этой ценой можно быть вполне рентабельными - себе в убыток покупать металлолом никто не будет. Просто наши нувориши не хотят работать на рентабельности 10-15%, им нужны 150%.
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30.07.2021 16:12 Ответить
лом по европейским ценам? а пентхаузы по 250 лямов фунтов стерлингов потом на какие шиши в Лондоне покупать? а без пентхауза в Лондоне какая жизнь? так, и не жизнь вовсе ...
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30.07.2021 16:15 Ответить
В Киеве 350 000 житьелей сдают квартиры типа в аренду,в наем и т.д...,а знаете сколько из них платят налоги в бюджет Киева за это? Всего лишь 100 000,остальные Воры
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30.07.2021 16:16 Ответить
Я тоже вор,снимал комнату на Березняках за 100 баксов в месяц с 1992 по 1994 год,правда еще бегал кроме работы,хозяйке покупал продукты и готовил ей зеленые борщи с салатами и прочими вкусностями...
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30.07.2021 16:26 Ответить
Це яким боком до зажравшихся мудаків,що хочуть металобрухт на халяву?
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30.07.2021 16:29 Ответить
Сдавав тоді металобрухт італійцям...за 2 копійки... зара це коштує бешене бабло
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30.07.2021 16:32 Ответить
Инфляція йола пала...,все ззіла
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30.07.2021 16:36 Ответить
Ще одна ахметівська консерва. Ну похерите ви зараз металургію, скінчиться лом що плавити будете.
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30.07.2021 16:40 Ответить
не нравится рыжему Украина?, пусть шурует в радной данецк
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30.07.2021 17:53 Ответить
Пусть Ахметка металлолом в Донецке собирает.
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30.07.2021 19:47 Ответить
Лед тронулся , - Получил только что , с 3 гривень подскочил лом к 10 гривень , но это еще Далеко не экспортная цена.
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30.07.2021 19:58 Ответить
Читаем между строк. Металолом будем принимать по 12 копеек за кило.
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30.07.2021 21:02 Ответить
 
 