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НАБУ просит передать им Чауса: пока что правоохранители на связь с детективами не выходили

НАБУ просит передать им Чауса: пока что правоохранители на связь с детективами не выходили

Национальное антикоррупционное бюро просит правоохранителей передать детективам Бюро задержанного экс-судью Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-суддю Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и вывезли в неизвестном направлении

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными.

Автор: 

НАБУ (4241) задержание (6692) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+9
Побежал за попкорном и пивом, походу сегодня нас ждет захватывающий сериал студии квартал95 "спасти рядового чауса"
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30.07.2021 16:19 Ответить
+7
Не СБУ, а якась банда. Викрадають за кордоном, відбивають у поліції ..
Повадки Гестапо з КДБ. Добре, що поки не отруїли
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30.07.2021 16:25 Ответить
+7
Саме за запитом НАБУ Молдова мала видати Чауса.
сбу викрала Чауса в НАБУ.
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30.07.2021 16:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ох грохнут хомяка где-то в посадке)
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30.07.2021 16:18 Ответить
НАБУ просить передати їм Чауса: поки правоохоронці на зв'язок із детективами не виходили - Цензор.НЕТ 2746
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30.07.2021 16:35 Ответить
Поки що це людина схожа на Чауса, хто він насправді має встановити слідство. Як тільки слідство встановить що це дійсно суддя Чаус, тоді в НАБУ з'явиться обов'язок почати слідчі дії. А на той момент суддя Чаус буде вже в СІЗО і не буде жодної потреби відбивати його від СБУ. Взагалі незрозуміло що творить НАБУ і накуя весь цей цирк.
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30.07.2021 19:35 Ответить
Побежал за попкорном и пивом, походу сегодня нас ждет захватывающий сериал студии квартал95 "спасти рядового чауса"
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30.07.2021 16:19 Ответить
Шоу маст гоу он!
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30.07.2021 16:22 Ответить
Не СБУ, а якась банда. Викрадають за кордоном, відбивають у поліції ..
Повадки Гестапо з КДБ. Добре, що поки не отруїли
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30.07.2021 16:25 Ответить
Ще не вечір.
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30.07.2021 17:49 Ответить
Чауса все хотят! Значить много знает, пусть расскажет, что знает. А то эти НАБУШники та ещё конторка.
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30.07.2021 16:26 Ответить
Саме за запитом НАБУ Молдова мала видати Чауса.
сбу викрала Чауса в НАБУ.
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30.07.2021 16:37 Ответить
Кловун кермує.
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30.07.2021 16:27 Ответить
как и прогнозировалось где то в кустах нашли Чауса... чертов цирк
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30.07.2021 16:35 Ответить
"Козырь" не для НАБУ его выкрал
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30.07.2021 16:40 Ответить
Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямкут. Джерело: https://censor.net/ua/n3280040

Вся Україна тепер спостерігає за "блискучою" робот наших спецслужб у вигляді квесаі "спіймати Чауса")
За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або в Молдову, для більш закрученого сюжету)
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30.07.2021 16:57 Ответить
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5747192572021440?__cft__[0]=AZUk_HZgDnAlVwIymV_hL2GNYVLvvhRH1X7DpS76i4GcGYyzkSL7imAACZ9SBBOv0M64A0T5To-tfOkB_gZihOLhmnKQfcEwZQOuzpO0mQUhOXuJ6wlz1r1W8ApadyZAKo0&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·

Судью Чауса, которого вроде как выкрали из Молдовы украинские спецслужбы, нашли в трусах в Винницкой области.

Это один бесконечный низкопробный «95-й квартал»))))))))
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30.07.2021 16:59 Ответить
И самое гнусное, что, на всеобщий вопрос общества о том, что же это в стране происходит, ни Зеленский лично, ни его шавки от Безуглой до Арахамии просто не дадут никакого вразумительного ответа!
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30.07.2021 17:12 Ответить
Это все Порох виноват, Безмозгл... не так, Безуглая и араХАМия подтвердят.
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30.07.2021 17:52 Ответить
Кому он сдался этот парашенка. Тулите куда угодно как некрасивую бабу.
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30.07.2021 18:54 Ответить
Запасаємось попкорном, сьогодні-завтра щось буде.
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30.07.2021 19:17 Ответить
 
 