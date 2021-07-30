НАБУ просит передать им Чауса: пока что правоохранители на связь с детективами не выходили
Национальное антикоррупционное бюро просит правоохранителей передать детективам Бюро задержанного экс-судью Николая Чауса.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-суддю Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными.
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Повадки Гестапо з КДБ. Добре, що поки не отруїли
сбу викрала Чауса в НАБУ.
Вся Україна тепер спостерігає за "блискучою" робот наших спецслужб у вигляді квесаі "спіймати Чауса")
За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або в Молдову, для більш закрученого сюжету)
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5747192572021440?__cft__[0]=AZUk_HZgDnAlVwIymV_hL2GNYVLvvhRH1X7DpS76i4GcGYyzkSL7imAACZ9SBBOv0M64A0T5To-tfOkB_gZihOLhmnKQfcEwZQOuzpO0mQUhOXuJ6wlz1r1W8ApadyZAKo0&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·
Судью Чауса, которого вроде как выкрали из Молдовы украинские спецслужбы, нашли в трусах в Винницкой области.
Это один бесконечный низкопробный «95-й квартал»))))))))