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Новости Коронавирус и карантин
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Центр массовой вакцинации откроется в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа, - Минздрав

Центр массовой вакцинации откроется в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа, - Минздрав

ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве с 1 августа открывает центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет работать каждый день без выходных.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

Согласно сообщению, в центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В Минздраве призывают бизнес и власть других городов Украины сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В настоящее время работает более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 в Киеве.

В министерстве отмечают, что после прививки второй дозой вакцины у семейного врача можно получить международное свидетельство о вакцинации. Прививка вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и др.

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Так, так, вже починаєш боятися зайти до громадської вбиральні, - можуть же відкрити центр і там, забувши попередити, і вколють прямо з унітазу. Турбота місцевих виродків про наше здоров'я і благополуччя просто зашкалює...
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30.07.2021 16:28 Ответить
Не ссы - тебя комары вакцинируют, пока спать будешь.
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30.07.2021 16:32 Ответить
Антиваксери стільки лайна ллють на форумах, що у вбиральню ходять хіба що заправлятися.
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30.07.2021 17:29 Ответить
 
 