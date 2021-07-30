Центр массовой вакцинации откроется в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа, - Минздрав

ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве с 1 августа открывает центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет работать каждый день без выходных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

Согласно сообщению, в центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В Минздраве призывают бизнес и власть других городов Украины сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В настоящее время работает более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 в Киеве.

В министерстве отмечают, что после прививки второй дозой вакцины у семейного врача можно получить международное свидетельство о вакцинации. Прививка вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и др.