450 девушек поступили в военные учебные заведения в 2021 году, - Минобороны

Около 450 девушек в 2021 году поступили в военные учебные заведения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"В 2021 году в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений, заведений профессионального предвысшего военного образования поступили около 450 девушек, из них около 50 - военнослужащие", - сообщили в Департаменте военного образования и науки Министерства обороны Украины.

Самыми популярными специальностями среди женщин в этом году оказались "военная журналистика", "военный перевод", "финансы и военная экономика", "морально-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (по видам вооруженных сил)", "администрирование информационно-телекоммуникационных систем автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной", "защита информации и кибернетическая безопасность в информационно-телекоммуникационных системах", "военная медицина".

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В департаменте также отметили, что в 2021 году в военные учебные заведения поступило около 150 участников АТО/ООС.