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ОП заставляет Шмыгаля ухудшать условия ведения бизнеса для "зеленых" инвесторов, - Тынный

ОП заставляет Шмыгаля ухудшать условия ведения бизнеса для

Офис Президента Украины заставляет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля постоянно ухудшать условия ведения бизнеса для иностранных и внутренних инвесторов в возобновляемую энергетику.


Об этом заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

"В переговорах с отраслью зеленой энергетики я вообще не считаю премьера субъектным", - сказал Тынный.
По его словам, премьер-министр в переговорах с инвесторами дает гарантии правительства по выполнению обязательств, которые предоставляло государство, однако затем идет на встречу в Офис Президента, где ему указывают о необходимости в очередной раз менять условия ведения бизнеса для инвесторов.

"Потом приходит (к инвесторам, - ред.) и говорит -" я не могу выполнять такие условия ". Давайте еще раз договариваться. И так постоянно. Он (Денис Шмыгаль, - ред.) ничего не решает ", - отметил Тынный.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины .

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что возможно использование акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали по меньшей мере 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

Автор: 

инвестиции (1167) Тынный Игорь (32)


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Топ комментарии
+4
Бізнес для олігархів - проблема для українців.
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30.07.2021 16:55 Ответить
+3
"зеленые инвесторы", пользуясь коррупцией в государстве, понастраивали своих станций в местах где вообще нет потребителей. А теперь государству епись как хочешь, ведь "инвесторы" хотят питсот миллионов, а девать их энергетику некуда.
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30.07.2021 17:18 Ответить
+3
Що нам так звані "іноземні інвестори" вішають лапшу. По-перше, так звані іноземні" інвестиції, це усе гроші наших олігархів із офшорів. По-друге, договір між так званими іноземними інвесторами і державою Україна відбувався при президентстві Януковича, а потім Порошенка. Вони зробили міжсобойчик, щоб відмивати гроші. Але це треба було робити скромніше, а не по 6,5 грн за один кіловат. Тепер потрібно шукати вихід, оскільки вся тяжість зеленої енергетики лягає на простий народ, що їм не посилам. У Європі один кіловат сонячної (вітрової) енергій в 3-4 рази дешевший ніж в Україні. Що, у нас сонце чи вітер дорожчі ніж там? Але не дивно, у нас і олія в 3 рази дорожча ніж у них, притому що вироблена в Україні.
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30.07.2021 18:51 Ответить
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То йдіть одразу в ОПу.
Вона порішає.
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30.07.2021 16:52 Ответить
ОП -ОХ… ПАЯЦЫ , на службе у глав . ЗЕбила
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30.07.2021 16:56 Ответить
Бізнес для олігархів - проблема для українців.
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30.07.2021 16:55 Ответить
Закрити до кращих часів. Або нехай продають ЕЕ по звичайному тарифу.
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30.07.2021 19:00 Ответить
Не понял, для ЗЕленых или ЗЕбанутых?
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30.07.2021 16:56 Ответить
Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин. Очень просто, - отвечает он, нужно пойти к женщине и сказать:"Мадам, позвольте вам вдуть!"Поручик! Но ведь за такое можно и по морде! Можно и по морде. Но можно и вдуть. / Доля "зеленой энергетики" в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие 2020 года.
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30.07.2021 17:11 Ответить
А навіщо їм газ тоді?
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30.07.2021 19:01 Ответить
Вот это поворот. В криминальном жаргоне базарных кидал появилась новая погремуха "соучредитель Ассоциации", на ряду с уже привычными "экспертами", "инвесторами","ввп" и "экономистами".
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30.07.2021 17:11 Ответить
аххаа ха, так и есть! Там в одной теме читал, пусть государство выкупит у них станции, если они ещё не подохли. Так как солнечные батареи не вечные. Пусть зеленый инвестор выйдет в ноль и идёт полем-лесом, прямо-мимо...
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31.07.2021 09:45 Ответить
"зеленые инвесторы", пользуясь коррупцией в государстве, понастраивали своих станций в местах где вообще нет потребителей. А теперь государству епись как хочешь, ведь "инвесторы" хотят питсот миллионов, а девать их энергетику некуда.
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30.07.2021 17:18 Ответить
там еще прикольный момент присутствует. Ветряки которые поставили б.у. и у лопостей гарантия давно закончилась. Основная задумка при провороте этой "реформы" заключалась в том, чтобы поиметь землю под ними.
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30.07.2021 17:51 Ответить
Там багато "приколів". І один з них - розбалансованість енергосистеми. А ще скачки напруги в мережі. Енергетики за голови хватаються, не знають, що з цим робити.
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30.07.2021 19:03 Ответить
Що нам так звані "іноземні інвестори" вішають лапшу. По-перше, так звані іноземні" інвестиції, це усе гроші наших олігархів із офшорів. По-друге, договір між так званими іноземними інвесторами і державою Україна відбувався при президентстві Януковича, а потім Порошенка. Вони зробили міжсобойчик, щоб відмивати гроші. Але це треба було робити скромніше, а не по 6,5 грн за один кіловат. Тепер потрібно шукати вихід, оскільки вся тяжість зеленої енергетики лягає на простий народ, що їм не посилам. У Європі один кіловат сонячної (вітрової) енергій в 3-4 рази дешевший ніж в Україні. Що, у нас сонце чи вітер дорожчі ніж там? Але не дивно, у нас і олія в 3 рази дорожча ніж у них, притому що вироблена в Україні.
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30.07.2021 18:51 Ответить
Человек ахметова Шмыгаль идёт к ахметову...
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31.07.2021 09:51 Ответить
 
 