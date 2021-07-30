Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от газопроводов "Газпрома", - глава Оператора ГТС Макогон

Председатель оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что ежегодно Украина потребляет около 30 млрд м3 газа, из которых 20 млрд - собственная добыча, и еще 10 млрд - импорт. Поэтому, говорит он, украинская ГТС будет работать в любом случае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

"Главный вопрос заключается в том, останется ли Украина транзитной страной после 2024 года. Если нет, то Оператор ГТС будет вынужден существенно оптимизировать систему, чтобы расходы на содержание ГТС не легли на плечи украинского потребителя", - отметил Макогон.

По его словам, проблема заключается в том, что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно. Поэтому ГТСУ не сможет быть "резервным вариантом" для Европы в случае, например, ремонта Северного потока.

Макогон продолжил: "В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: "Давайте украинский транзит". Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак поблагодарил Конгресс США за увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2": Продолжаем активную подготовку визита Зеленского

То есть без нового долгосрочного транзитного договора Украина должна оптимизировать газотранспортную систему, в результате чего Европа на 80% будет зависить от газопроводов Газпрома (Северные потоки и Турецкие), отметил глава ГТС.