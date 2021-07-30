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Новости Газовая война
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Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от газопроводов "Газпрома", - глава Оператора ГТС Макогон

Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от газопроводов

Председатель оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что ежегодно Украина потребляет около 30 млрд м3 газа, из которых 20 млрд - собственная добыча, и еще 10 млрд - импорт. Поэтому, говорит он, украинская ГТС будет работать в любом случае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

"Главный вопрос заключается в том, останется ли Украина транзитной страной после 2024 года. Если нет, то Оператор ГТС будет вынужден существенно оптимизировать систему, чтобы расходы на содержание ГТС не легли на плечи украинского потребителя", - отметил Макогон.

По его словам, проблема заключается в том, что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно. Поэтому ГТСУ не сможет быть "резервным вариантом" для Европы в случае, например, ремонта Северного потока.

Макогон продолжил: "В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: "Давайте украинский транзит". Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно".

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То есть без нового долгосрочного транзитного договора Украина должна оптимизировать газотранспортную систему, в результате чего Европа на 80% будет зависить от газопроводов Газпрома (Северные потоки и Турецкие), отметил глава ГТС.

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Газ (10238) газопровод (831) Газпром (3186) ГТС (994) Северный поток (1458) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+6
Это он кому? Два года наркоманы сидели молча, язык в ОПе, заглядывали #уйлу в очко, теперь поздно кукарекать....
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30.07.2021 16:56 Ответить
+5
Кто то видел эти 2 миллиарда за транзит? Ну кроме корытников.
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30.07.2021 16:59 Ответить
+1
И от Германии.
Пакт Молотова-Риббентропа XXI века.
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30.07.2021 16:56 Ответить
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И от Германии.
Пакт Молотова-Риббентропа XXI века.
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30.07.2021 16:56 Ответить
Это он кому? Два года наркоманы сидели молча, язык в ОПе, заглядывали #уйлу в очко, теперь поздно кукарекать....
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30.07.2021 16:56 Ответить
Кто то видел эти 2 миллиарда за транзит? Ну кроме корытников.
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30.07.2021 16:59 Ответить
Якби ще наші коритники вміли добувати український газ,а не тільки красти російський...
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30.07.2021 17:15 Ответить
Это их проблемы! Продать китайцам на металлолом, пусть выкопают а на эти деньги построят дороги нам, сколько получится 😁😁😁😁
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30.07.2021 17:21 Ответить
"Братская" рашка уже давно все продумала. Газопровод по земле она оставит по Беларуси. Так что если что то "произойдет" с СП-2, а такое обязательно произойдет, после того как нашей трубы не станет. Тогда еврогейцам из Берлина, надо будет просить транзит у Лукашенко.
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30.07.2021 18:35 Ответить
Вже стомився пояснювати що Україна повинна відмовитися від халявно-транзитних коштів ********** раз і назавжди.
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30.07.2021 23:25 Ответить
Если гтс не будет приносить прибыль,а приносить только убытки,то гтс лучше продать!Продать Немцам за 15-20 миллиардов долларов и этими деньгами погасить внешние долги.Почему немцам?Немцы умеют договариваться с россией.Оставить пару веток для внутренних нужнд или вообще не оставлять,а в контракте все прописать.И все.
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30.07.2021 23:48 Ответить
а они не зависят от газа кацапов который через украинскую гтс прокачен? какая разница как они этот газ получат, он один хер кацапский
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31.07.2021 01:05 Ответить
 
 