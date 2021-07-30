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Зеленский поручил Шмыгалю в двухмесячный срок подать в Раду предложения об изменениях в закон о национальном сопротивлении

Зеленский поручил Шмыгалю в двухмесячный срок подать в Раду предложения об изменениях в закон о национальном сопротивлении

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с задачей за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в Закон "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

Соответствующее письмо Глава государства направил руководителю правительства 30 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства. 

В письме отмечается, что парламент 16 июля принял Закон Украины "Об основах национального сопротивления", который в целом поддержал и подписал президент.

Однако, как отмечает глава государства, при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

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"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - отмечает в письме Владимир Зеленский.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету Министров полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное; изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятие у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобное. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

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Кроме того, Закон "Об основах национального сопротивления" содержит положения относительно нераспространения действия Закона "Об административных услугах" на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и подготовки населения к участию в движении национального сопротивления, а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учитывая важность Закона Украины" Об основах национального сопротивления "для обеспечения обороноспособности государства, а также то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков ", - отмечает президент в письме к главе правительства.

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Напомним, во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций Глава государства подписал законы "Об основах национального сопротивления" № 1702-IX и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины" № 1703-IX.

закон (3179) Зеленский Владимир (21085) Шмыгаль Денис (2738)


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Топ комментарии
+7
Думаю, что как раз через два месяца начнется реальное национальное сопротивление зе-ублюдкам.
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30.07.2021 17:18 Ответить
+5
Зеленский поручил Шмыгалю....Это как, он его подчиненный? ППЦ. Тушите свет поперло быдло кверху как будто дрожжи бросили в дерьмо.
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30.07.2021 17:20 Ответить
+4
национальном сопротивлении какой национальности?
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30.07.2021 17:22 Ответить
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Думаю, что как раз через два месяца начнется реальное национальное сопротивление зе-ублюдкам.
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30.07.2021 17:18 Ответить
Нет, как раз наоборот - Зермак готовит диктатуру
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30.07.2021 17:19 Ответить
Зеленский поручил Шмыгалю....Это как, он его подчиненный? ППЦ. Тушите свет поперло быдло кверху как будто дрожжи бросили в дерьмо.
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30.07.2021 17:20 Ответить
Бенина шавка поручила Ахметкиной шавке имитировать оргазм начинать сопротивляться.
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30.07.2021 17:21 Ответить
национальном сопротивлении какой национальности?
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30.07.2021 17:22 Ответить
национальное еврейское сопротивление, чё тут не понятно
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30.07.2021 20:09 Ответить
19 сентября выборы в госдуру рабсеи. Где этот дебильный Киселев со своим "Совпадение? Не думаю!"?
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30.07.2021 17:25 Ответить
Що спочатку прийняли, а тепер перелякались?
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30.07.2021 17:26 Ответить
шмыгаль и дрыгаль
охметов бандит
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30.07.2021 17:26 Ответить
Инородные шлюхи почуствовали сопротивление..
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30.07.2021 17:28 Ответить
Тобто невігласи прийняли закон у першому читанні, внесли правки, прийняли у другому читанні, закон підписав невілас, який косить під вумного на посаді голови ВР і відіслав на підпис головному невіласу, який ту всю ахінею підписав. Не ветував, а підписав!!! І лише тепер тих дебілів доперло, що та їхня ахінея - не конституційна! Але і сам документ, і підписи під ним - то речовий доказ ц майбутній справі про спробу антиконституційного перевороту і узурпацію влади.
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30.07.2021 17:44 Ответить
+100
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30.07.2021 18:27 Ответить
Зеленський і "сопротивление" це несумісні речі
Від слова категорично.
Ця шайка зелена може тільки здать інтереси Держави, їм же "какая разница" рублі чи гривні
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30.07.2021 17:52 Ответить
Мови вчи мокша..(.тільки здать)
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30.07.2021 18:47 Ответить
Який д...л придумав термін "національний спротив" ??
С...ка ... якийсь гейський сленг. Проте, про що це я ??
Чим нац. оборона не підходить ???
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30.07.2021 18:29 Ответить
Тим, що поняття супротив значно ширше за поняття оборона.
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30.07.2021 18:37 Ответить
Що у Законі і положеннях пропишуть така ширина і буде.
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30.07.2021 22:35 Ответить
"Супротив" - повторюю чисто гейське слово.
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30.07.2021 22:36 Ответить
Так на уя треба було підписувати ? Цирк.
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30.07.2021 18:33 Ответить
 
 