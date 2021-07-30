Зеленский поручил Шмыгалю в двухмесячный срок подать в Раду предложения об изменениях в закон о национальном сопротивлении

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с задачей за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в Закон "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

Соответствующее письмо Глава государства направил руководителю правительства 30 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме отмечается, что парламент 16 июля принял Закон Украины "Об основах национального сопротивления", который в целом поддержал и подписал президент.

Однако, как отмечает глава государства, при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада одобрила в первом чтении законопроект Зеленского о национальном сопротивлении

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - отмечает в письме Владимир Зеленский.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету Министров полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное; изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятие у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобное. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Также читайте: Законопроект о национальном сопротивлении - это основа для невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств, - Вениславский

Кроме того, Закон "Об основах национального сопротивления" содержит положения относительно нераспространения действия Закона "Об административных услугах" на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и подготовки населения к участию в движении национального сопротивления, а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учитывая важность Закона Украины" Об основах национального сопротивления "для обеспечения обороноспособности государства, а также то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков ", - отмечает президент в письме к главе правительства.

Также читайте: Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Напомним, во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций Глава государства подписал законы "Об основах национального сопротивления" № 1702-IX и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины" № 1703-IX.