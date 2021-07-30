"Рейвах-прайд" ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция

Молодые люди агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга на конфликт. В результате они привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня во время проведения митинга под зданием Офиса Президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали.

Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления анкетных данных их доставили в Печерское управление полиции.

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Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Как сообщалось, сегодня в Киеве под Офисом Президента состоялся ЛГБТ-прайд в формате рейва. В результате на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.