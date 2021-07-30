"Рейвах-прайд" ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция
Молодые люди агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга на конфликт. В результате они привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня во время проведения митинга под зданием Офиса Президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали.
Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления анкетных данных их доставили в Печерское управление полиции.
Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до пятнадцати суток административного ареста.
Как сообщалось, сегодня в Киеве под Офисом Президента состоялся ЛГБТ-прайд в формате рейва. В результате на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.
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Ще і вчинили бучу проти геїв перед візитом Зелюка да Байдена.
Все як спеціально. Щоб українців дикунами показати.
youtube.com/watch?v=A_ZPOsb8Rkc