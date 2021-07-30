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"Рейвах-прайд" ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция

Молодые люди агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга на конфликт. В результате они привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня во время проведения митинга под зданием Офиса Президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали.

Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления анкетных данных их доставили в Печерское управление полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рейвах-прайд" ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рейвах-прайд ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция 01

Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Как сообщалось, сегодня в Киеве под Офисом Президента состоялся ЛГБТ-прайд в формате рейва. В результате на Банковой произошли столкновения между полицией и правыми радикалами, вышедшими против участников ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

задержание (6692) Нацполиция (16607) протокол (82) хулиганство (356) ЛГБТ-сообщество (336)


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Топ комментарии
+10
А чего ЛГБТшники митинговали у ОП. Своих пришли поприветствовать?
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30.07.2021 17:37 Ответить
+6
Даешь льготы на растаможку заднего привода!!!!!
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30.07.2021 17:44 Ответить
+6
дырявый ишак
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30.07.2021 17:49 Ответить
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Маючи настільки плачевне положення в країні, через дії влади...ще виходити на мітинги проти лгбт... Це можливо лише за окрему плату.
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30.07.2021 17:34 Ответить
Нацжони авакяна займаються будь чим, аби не Зеленським.
Ще і вчинили бучу проти геїв перед візитом Зелюка да Байдена.
Все як спеціально. Щоб українців дикунами показати.
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30.07.2021 17:36 Ответить
Писати про те, що нав'язування і пропаганда лгбт-свиноти - це нормально, можна лише за гроші, бо малошановна пані чудово знає, що ніхто цих маргіналів не притісняє і вони мають всі ті права, що й традиціонали. Але пані - на зарплаті у фонді "виродження", який належить одному відомому "благодійнику. І за сумісництвом - порохоботка. Отже, прикриваючись фальшивим патріотизмом, такі, як вона руйнують українську державу.
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30.07.2021 21:11 Ответить
за лгбт за одну плату, против за другую
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30.07.2021 17:50 Ответить
На этих:

"Рейвах-прайд" ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 1407
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30.07.2021 17:35 Ответить
дырявый ишак
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30.07.2021 17:49 Ответить
Бачили очі, що вибирали...
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30.07.2021 17:50 Ответить
А чего ЛГБТшники митинговали у ОП. Своих пришли поприветствовать?
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30.07.2021 17:37 Ответить
Даешь льготы на растаможку заднего привода!!!!!
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30.07.2021 17:44 Ответить
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30.07.2021 23:26 Ответить
Т.е., правых радикалов все устраивает, кроме кучки нетрадиционных.
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30.07.2021 17:41 Ответить
Нервы. Они им завидуют...
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30.07.2021 17:51 Ответить
Фуууу, яка гидрат ця лгбтня. Тьфу.
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30.07.2021 17:43 Ответить
Потому что извращенцы.
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30.07.2021 17:55 Ответить
Что падалЬяк и ахрестович всё же вышли к своим поклонникам? Или сам бубонный им с окошка с нежностью ручкой махал?
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30.07.2021 18:14 Ответить
Не встигла послиця Квін повернутися в Україну, як одразу настав гоморейвах.
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30.07.2021 18:20 Ответить
Сорос двинул полчища своей гомомертвячины на печерские холмы.
youtube.com/watch?v=A_ZPOsb8Rkc
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30.07.2021 18:23 Ответить
Не хорошо пистить ЛГБТ... В ЕС за такое по головке не погладят, в прямом и переносном смысле
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30.07.2021 19:38 Ответить
да срали на ЕС в самом ЕС .
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30.07.2021 20:36 Ответить
щемят рух опору капитуляции.
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31.07.2021 01:32 Ответить
 
 