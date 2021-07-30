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Сотрудник разведки РФ предстанет перед судом за подстрекательство военнослужащего ВСУ к госизмене

Сотрудник разведки РФ предстанет перед судом за подстрекательство военнослужащего ВСУ к госизмене

Сотрудника 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации будут судить за подстрекательство к государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, зимой 2018 в городе Севастополе гражданин Российской Федерации, будучи военнослужащим разведывательного органа РФ, действуя по предварительному сговору с другими лицами, с целью причинения вреда обороноспособности нашего государства, склонил гражданина Украины к совершению государственной измены путем предоставления сведений военного характера о деятельности 73-го Морского центра специальных операций Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины..

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовно кодекса Украины.

Пресс-служба СБУ сообщила, что гражданин РФ склонил бывшего сотрудника Военно-Морских Сил ВСУ к совершению государственной измены.

"В 2019 году указанный сотрудник ВСУ признан виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - подчеркнули в Службе.

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Автор: 

россия (96446) суд (25155) государственная измена (1582) Офис Генпрокурора (2518)


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Ну і до чого цей звіздьож?? )))
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30.07.2021 17:36 Ответить
Тю! Тут потерпевший вiслюк прямо в прямом эфире явку с повинной объявил и никто не чешется!!!
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30.07.2021 17:38 Ответить
В Украине у власти ОПГ с формальным паханом зеленским. В остальном просто уже нет никакого смысла на фоне этого факта.
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30.07.2021 17:45 Ответить
5 лет за госизмену? В такое то время!? Да здравствует наш суд- самый гуманный суд в мире!
5 лет отсидел (это ещё если поймают и докажут), а поднимешь бабла за предательство, что за всю жизнь не заработаешь.
"Бизнес-идея" да с мотивацией, от судебной системы Украины.
Просто бардак какой-то... а может сами такой "бизнес" осваивают.
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30.07.2021 17:47 Ответить
Цікаво, де цей "сотрудник" зараз? В Сімферополі?, чи Севастополі? Мені здається, що це "показник" роботи прокуратури Криму. Треба ж якось про себе нагадувати.
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30.07.2021 17:55 Ответить
Імітація бурхливої діяльності нікчемної влади !!!))))
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30.07.2021 18:00 Ответить
зельония, кордони з фашистською росією перекрийте, будь ласка.
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30.07.2021 18:21 Ответить
Видать, дурням робити вже зовсім нєхер...
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30.07.2021 18:37 Ответить
 
 