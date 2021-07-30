Сотрудник разведки РФ предстанет перед судом за подстрекательство военнослужащего ВСУ к госизмене
Сотрудника 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации будут судить за подстрекательство к государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, зимой 2018 в городе Севастополе гражданин Российской Федерации, будучи военнослужащим разведывательного органа РФ, действуя по предварительному сговору с другими лицами, с целью причинения вреда обороноспособности нашего государства, склонил гражданина Украины к совершению государственной измены путем предоставления сведений военного характера о деятельности 73-го Морского центра специальных операций Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины..
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовно кодекса Украины.
Пресс-служба СБУ сообщила, что гражданин РФ склонил бывшего сотрудника Военно-Морских Сил ВСУ к совершению государственной измены.
"В 2019 году указанный сотрудник ВСУ признан виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - подчеркнули в Службе.
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5 лет отсидел (это ещё если поймают и докажут), а поднимешь бабла за предательство, что за всю жизнь не заработаешь.
"Бизнес-идея" да с мотивацией, от судебной системы Украины.
Просто бардак какой-то... а может сами такой "бизнес" осваивают.