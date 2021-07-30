Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из РПГ: боевых потерь нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 30 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Минобороны относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, возле Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.