Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из РПГ: боевых потерь нет, - Минобороны
В течение текущих суток, 30 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск.
Об этом говорится в вечерней сводке Минобороны относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, возле Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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