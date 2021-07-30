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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из РПГ: боевых потерь нет, - Минобороны

Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из РПГ: боевых потерь нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 30 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Минобороны относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, возле Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

обстрел (28254) Донбасс (26958) боевые действия (4439) операция Объединенных сил (6766)


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Это сообщение должно звучать так: "Еще два гвоздя в черепушку зеизбирателей, которые поверили клоуну об окончании войны"
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30.07.2021 17:59 Ответить
Касьянов робить чудові ударні дрони які несуть на собі літаючий снаряд теж виробництва Касьяновської фірми. БПЛА може годинами чергувати в небі і в разі небажаної активності терористів скидує літаючий снаряд, який вже знаходить і знищує терористів! Ці системи потрібно застосувати на фронті негайно!
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30.07.2021 18:08 Ответить
С гособоронзаказом и так нелады. Надо, но кто тот главнокомандующий, хотя бы приблизительно понимающий о чем вообще речь идет?
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30.07.2021 18:13 Ответить
Можливості закупити українські ударні БПЛА у влади є, відкорегують оборонне замовлення, куплять за кошти МВС і передадуть в ЗСУ, є безліч варіантів. Головне щоб новий НачГенштабу хотів застосувати передове українське озброєння щоб втихомирити терористів раз і назавжди! Україна має величезний потенціал в безпілотних системах і може поножити на нуль всю активність ворога на фронті. Для цього потрібно створити окремі війська безпілотних засобів розвідки та ураження, щоб застосовувати дрони масово і системно по всій країні, на фронті, на кордоні, на узбережжі, для оборони стратегічних об'єктів всередини країни, для моніторингу лісових пожеж, катастроф та природних катаклізмів. Тисячі дронів мають постійно висіти в повітрі для того щоб Генштаб, влада, ДПСУ, поліція, ДСНС всі мали доступ он-лайн до будь якої точки країни, щоб реагувати миттєво на будь яку загрозу!
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30.07.2021 18:23 Ответить
Вот Ваши тезисы со словами "будет" очень греют наших хлопцев на передке, когда они ясно видят что это надо было сделать еще "вчера".
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30.07.2021 18:32 Ответить
Біля водяного повинен бути штаб OSCE
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30.07.2021 18:34 Ответить
Слава Богу, що без втрат.
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30.07.2021 20:28 Ответить
 
 