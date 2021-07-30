Судья Чаус "нашелся" в Украине, потому что пытаются замести следы его похищения в Молдове, - Павленко
Очевидно, что неслучайное появление похищенного судьи Чауса имеет одну цель - легализовать все, что он наговорил, и скрыть причастность украинских спецслужб к его похищению в Молдове.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ.
"В СМИ появилась информация о "находке" Чауса. С момента его похищения независимые СМИ предупреждали, что такое "находка" состоится для легализации его "показов", - прокомментировал депутат.
"Зеленский, Ермак и в угоду им - руководство спецслужб и правоохранительных органов сделали все настолько неуклюже, что сейчас должны спасать себя", - отметил Павленко.
Он отметил, что ожидаемая "легализация" Чауса призвана замести следы еще одного преступления власти - незаконного похищения человека на территории дружественного Украине государства. "Почти три месяца Чаус находился в заложниках у преступниках в погонах, и чтобы он теперь не говорил под давлением и шантажом спецслужб, скрыть очевидное уже не удастся", - добавил нардеп.
"А истину уже установили правоохранительные органы Молдовы: на территории этой страны Чауса похитили украинские дипломаты, военная разведка и представители других спецслужб. Это - позор. Мало того что сама по себе операция носила преступный характер, еще и выполнена была крайне непрофессионально, с множеством следов, которые и позволили молдавской стороне крайне быстро распутать этот клубок ", - отметил представитель "Европейской Солидарности".
Он добавил: "Возникает вопрос, могли ли спецслужбы Украины по собственной инициативе ввязаться в такую авантюру, которая позорит и честь офицеров, и имидж Украины. Ответ очевиден - нет. Ясно, что сделано это по приказу сверху, и отдать его мог или сам Зеленский, или его именем - Ермак, лицо, которое он, вопреки Конституции, номинировал на некоронованного вице-президента", - убежден Павленко.
Депутат подчеркнул, что для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, следует создавать парламентскую временную следственную комиссию. "Киднеппинг - это очень серьезное преступление, сопоставимое с государственной изменой, которая в 2020 году состоялась в том же месте, где весной текущего года спланировали похищение Чауса", - резюмировал Павленко.
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По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных "вагнеровцев". Источник: https://censor.net/ru/n3273411 "Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа", - рассказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3273411
То что Зеленский говорил с Лукой до задержания, выдумали вырвав фразы из контекста представители вышей любимой партии, для которй все средства хороши.
Ни тогда, ни сейчас никто из этого секрета не далал.