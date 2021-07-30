СНБО ввел санкции против контрабандистов Акста, Фальковского и Студенца и аффилированных с ними компаний, - Данилов
Двое граждан Украины и один гражданин Германии, а также 24 связанных с ними компании дополнили санкционный список контрабандистов Совета национальной безопасности и обороны Украины
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу вечером.
"Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским", - сказал Данилов.
По его словам, в список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. "Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список", - добавил секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что СНБО не намерено останавливать свою работу по борьбе с контрабандистами. "Мы их будем отслеживать, и кто и дальше будет заниматься этим позорным делом, он будет подпадать под санкции Совета нацбезопасности и обороны", - резюмировал Данилов.
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Тобто в Україні контрабандистів вже не судять, а вводять проти них санкції?
Какие и что за санкции против контрабандистов?
Это как указ убийце-рецидивисту: ты, вот этого убивай, а этого не смей!
банковским золотом без декларирование !!! Для них жизнь становится прекрасной,удивительной и почитаемой как воров в Законе !!!
Обидно за такую прекрасную Украину скатывающийся в КРИМИНАЛЬНОЕ государство...
Маразм якийсь.
Внізапна...
Серед нерухомості Зельонського о знайшли 15-кімнатну віллу за 4 мільйони євро на узбережжі Італії 👍🏼😏
Mikheil Saakashvili нещодавно публічно назвав друга Володимира Зеленського, спонсора його президентської кампанії, партії "Слуга народу" та 95-го кварталу Іллю Павлюка головним контрабандистом країни. Так ось: працюючи в 2011-2012 роках першим заступником голови парламентського комітету з питань боротьби з оргзлочинністю та корупцією, я зробив чимало звернень до правоохоронців і навіть, прости Господи, до Януковича щодо цього персонажа. Написав і зараз пану Зеленському - раптом він просто не знає, хто є хто в його оточенні? Текст звернення подаю повністю нижче, бо пошта в Офіс президента щось погано ходить.
https://chas.cv.ua/biz/72617-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
Санкції мають бути й до спонсора "Слуги народу", мегаконтрабандиста Іллі Павлюка, - ексміністр фінансів Данилюк
https://espreso.tv/sanktsii-mayut-buti-y-do-sponsora-slugi-narodu-megakontrabandista-illi-pavlyuka-eksministr-finansiv-danilyuk
типа штрафа... или индульгенции.... кто там уже разберёт
Пусте базікання. Є злодій - звинувачення - слідство - суд.