СНБО ввел санкции против контрабандистов Акста, Фальковского и Студенца и аффилированных с ними компаний, - Данилов

Двое граждан Украины и один гражданин Германии, а также 24 связанных с ними компании дополнили санкционный список контрабандистов Совета национальной безопасности и обороны Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу вечером.

"Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским", - сказал Данилов.

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По его словам, в список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. "Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список", - добавил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что СНБО не намерено останавливать свою работу по борьбе с контрабандистами. "Мы их будем отслеживать, и кто и дальше будет заниматься этим позорным делом, он будет подпадать под санкции Совета нацбезопасности и обороны", - резюмировал Данилов.