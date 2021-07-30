СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кадровые решения, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины дал протокольное поручение Кабинету Министров разобраться с состоянием дел в "Укрзализныце".
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Восьмой вопрос - это вопрос работы нашей "Укрзализныци". Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день есть достаточно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодняшнего устойчивого функционирования этой системы.
Поэтому СНБО принял протокольное поручение к Кабинету Министров Украины разобраться с состоянием дел, в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.
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це спадщина від ссср заточена на звязки з країнами рев...україні і половини тої залізниці не треба, но розставатись жалко
азаров у листопаді 13-го, застерігав, що підписувати "асоціацію" не можна, бо буде війна...та нічого не робив цей "не до прем,єр" аби була армія...зрадник
а потім злився цей член екіпажу, як і ти...
наскільки це бачать всі, хто аж сюди в коментарі заглядає...
часті перейменування тобі йдуть на шкоду...