СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кадровые решения, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины дал протокольное поручение Кабинету Министров разобраться с состоянием дел в "Укрзализныце".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Восьмой вопрос - это вопрос работы нашей "Укрзализныци". Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день есть достаточно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодняшнего устойчивого функционирования этой системы.

Поэтому СНБО принял протокольное поручение к Кабинету Министров Украины разобраться с состоянием дел, в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

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