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СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кадровые решения, – Данилов

СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел

Совет национальной безопасности и обороны Украины дал протокольное поручение Кабинету Министров разобраться с состоянием дел в "Укрзализныце".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Восьмой вопрос - это вопрос работы нашей "Укрзализныци". Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день есть достаточно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодняшнего устойчивого функционирования этой системы.

Поэтому СНБО принял протокольное поручение к Кабинету Министров Украины разобраться с состоянием дел, в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не поедет на выездное заседание СНБО в Донецкую область

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Кабмин (14043) СНБО (4447) Укрзализныця (2767)


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Топ комментарии
+4
Надо серОже зарплату в два раза поднять...и сразу все наладится...
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30.07.2021 19:37 Ответить
+3
На залізниці все ОК ,наглядач Сірожа службу знає !!!))))
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30.07.2021 19:34 Ответить
+3
На залізниці залізна дисципліна,Сірожа на сторожі !!!)))
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30.07.2021 19:42 Ответить
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На залізниці все ОК ,наглядач Сірожа службу знає !!!))))
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30.07.2021 19:34 Ответить
На залізниці потрібно підняти ціни на вантажні перевезення, бо вони в 3-5 разів менші за економічно обгрунтовані та ціни в доларах які діяли на Укрзалізниці в 2013 році!
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30.07.2021 19:41 Ответить
Надо серОже зарплату в два раза поднять...и сразу все наладится...
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30.07.2021 19:37 Ответить
поки не відбудеться реформа і південно-західна залізниця не стане, як мінімум, північно-східною, толку там не буде...
це спадщина від ссср заточена на звязки з країнами рев...україні і половини тої залізниці не треба, но розставатись жалко
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30.07.2021 19:42 Ответить
Дійсно, вся справа в назві...
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31.07.2021 00:42 Ответить
ти жеж памятаєш: як назовеш, так і плинутиме(плистиме)
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31.07.2021 06:55 Ответить
За 7 років ви вже і так перейменували все, що можна і не можна. Але плавучості це чомусь нічому не додало. Ще стрімкіше все йде на дно, разом з країною, причому...
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31.07.2021 13:59 Ответить
ти з тих, хто з компасом не дружить...заблукав
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31.07.2021 14:26 Ответить
Заблукав? Недалекий, мені доводиться жити серед усього цього срачу, що ви розвели за останні роки. Бо після ваших "реформ" та перейменувань перестало працювати навіть те, що до цього хоч як-небудь ворушилось...
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31.07.2021 14:56 Ответить
ти так перейменувався...бімба-мьотчик коля рускій, глаз узкій..
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31.07.2021 22:31 Ответить
На рахунок ваших рехворм, як я зрозумів, заперечити нічого? Це добре, є надія, що згодом, коли підростеш, таки зрозумієш, що справа зовсім не в назві, а в екіпажі корабля...
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01.08.2021 01:31 Ответить
перейменований, ти, так хвацько почав із перейменувань і так ганебно злився
азаров у листопаді 13-го, застерігав, що підписувати "асоціацію" не можна, бо буде війна...та нічого не робив цей "не до прем,єр" аби була армія...зрадник
а потім злився цей член екіпажу, як і ти...
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01.08.2021 14:35 Ответить
Чим він злився? Я маю на увазі цензоровського дописувача, який, безсумнівно, до справжнього Азарова не має ніякого відношення. Наскільки я бачу, злився якраз ти, аргументів проти його тверджень не привів, лише перевів стрілки в стилі "сам дурак" і почав нести ахінею.
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01.08.2021 16:57 Ответить
опа, знову переіменувався...
наскільки це бачать всі, хто аж сюди в коментарі заглядає...
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01.08.2021 18:17 Ответить
І все? Крім тупих висерів більш ні на що ти не здатне?
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01.08.2021 18:30 Ответить
тёть, не истери...
часті перейменування тобі йдуть на шкоду...
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01.08.2021 19:31 Ответить
На залізниці залізна дисципліна,Сірожа на сторожі !!!)))
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30.07.2021 19:42 Ответить
олігархами призначать нарід а каломойскій ахмєтов мертвечук і тп слугі нарота
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30.07.2021 20:23 Ответить
так там ціла наглядова рада з мульонними преміями
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30.07.2021 21:42 Ответить
Для початку розігнати наглядову раду,а на кожного її члена завести карну справу:є за що!!!
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31.07.2021 08:45 Ответить
 
 