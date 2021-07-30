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Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов

Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает возможность конфликта интересов в связи с нормой законопроекта о деолигархизации, которая предоставляет СНБО полномочия определять перечень "олигархов".

"Я хотел бы отметить, если уважаемый господин член совета СНБО, председатель Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх для того, чтобы здесь был конфликт интересов", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в Краматорске, комментируя заявления спикера парламента Дмитрия Разумкова о возможном конфликте интересов, заложенном в законопроекте о деолигархизации, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Что касается внесенных народными депутатами при подготовке ко второму чтению законопроекта поправок, Данилов считает, что необходимо дождаться окончательной редакции закона.

"Что касается окончательной редакции закона, это будут определять депутаты, в том числе и господин Разумков, поэтому мы с вами должны анализировать уже окончательную редакцию этого закона. Изначально когда президент Зеленский поставил этот вопрос, Офис президента отработал, аппарат СНБО отработал, свою версию мы подали в Верховную Раду, сейчас ожидаем второго голосования в Верховной Раде", - подчеркнул он.

Также читайте: СНБО - это координационный орган. Полномочий определять, является ли человек олигархом, у него нет, - Разумков

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в СНБО в связи с законом о деолигархизации может возникнуть конфликт интересов.

"Если мы говорим о подходах и о том, что нужно было бы изменить, то это орган, который включает в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, в связи с этим имеется конфликт интересов, потому что решение о попадании в такой перечень "олигархов" должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Во-вторых, если мы говорим о СНБО, там не исключительный перечень лиц, которые могут входить в него, то есть он может увеличиваться-уменьшаться, что также будет влиять на принятие решений. Но есть и конфликт интересов, который мы точно не можем допустить в таком сенситивном деле", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Буймистер о деолигархизации: Зеленского подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами

В качестве решения Разумков предложил создать комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции для определения перечня олигархов.

Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). По состоянию на 26 июля народные депутаты подали 1230 поправок к законопроекту.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1027) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+14
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Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов - Цензор.НЕТ 8188
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30.07.2021 19:45 Ответить
+9
НАБУ НАЇЖДЖАЄ НА СБУ, КЛОУНСЬКИЙ СЕКРЕТАР РНБО - НА ВР!!!
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30.07.2021 19:39 Ответить
+8
...НА ГОЛОВУ ВР !!! (другий головний очільник країни!!!)
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30.07.2021 19:40 Ответить
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НАБУ НАЇЖДЖАЄ НА СБУ, КЛОУНСЬКИЙ СЕКРЕТАР РНБО - НА ВР!!!
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30.07.2021 19:39 Ответить
...НА ГОЛОВУ ВР !!! (другий головний очільник країни!!!)
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30.07.2021 19:40 Ответить
Перший, другий президент
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30.07.2021 19:55 Ответить
А олигархи должны быть в в Верховной Раде? Или только их слуги? Та нет, есть и олигархи личными персонами!
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30.07.2021 19:42 Ответить
Кожен з нас президент олігарх!
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30.07.2021 19:50 Ответить
Може Рєзніков олігарх. Я не знаю, ясна річ, але треба прискипливо подивиться, я так вважаю.
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30.07.2021 19:42 Ответить
Вибачаюсь, то може Разумков олігарх. Не знаю, мені так здається.
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30.07.2021 19:44 Ответить
Креститься не пробовал, а меньше бухать?
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30.07.2021 19:47 Ответить
простите, но идите в жопу.
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30.07.2021 19:50 Ответить
Лапоть, ты там все собой занял, так, что возвращайся на йух - твм тебе привычней
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30.07.2021 20:00 Ответить
та мені якось пох на тебе. ти для мене як плювок.
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30.07.2021 20:23 Ответить
Він - не олігарх! Він підбирає те, що залишилось у населення після того. як населення грабонули наші олігархи, хоча б через комунальні тарифи! А взагалі - хлопець непоганий! Для цього у нього є ломбарди!
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30.07.2021 19:55 Ответить
Судячи з розвитку подій за останні два роки олігархом точно став Зєлєнскій. І Разумков це дуже добре відомо.
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30.07.2021 20:00 Ответить
Конфликт , - И всегда присущ Интерес. А называется в Совокупности , - Конфликт Интересов, а почему множественно , - Ведь их Много и все хотят.
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30.07.2021 19:42 Ответить
Разумков вроде сам говорил, что он обеспеченный человек.
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30.07.2021 19:45 Ответить
Подскажу

Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов - Цензор.НЕТ 8188
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30.07.2021 19:45 Ответить
В точку, зеленый шум о большой государственной деятельности помогает бородатой бабушке зеледента восстанавливать свои капиталы из госбюджета.
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30.07.2021 19:50 Ответить
Т-с-с-с. Не мешайте папе.

Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов - Цензор.НЕТ 3494
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30.07.2021 19:53 Ответить
Це олігарх, чи це чесна людина?
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30.07.2021 21:13 Ответить
Берите выше -- это папа зеленой власти. И извлекает сверхприбыль со своей удачной инвестиции. Зря он что-ли свою куклу в кресло президента посадил?
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30.07.2021 21:17 Ответить
Я думав, що цей "папа" розумніший. А насправді банальний гопнік.
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30.07.2021 21:23 Ответить
зеля
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30.07.2021 19:47 Ответить
Данилов фраер с надутыми парусами
А паруса кто ему надул???
Неизвестно)))
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30.07.2021 19:47 Ответить
Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов - Цензор.НЕТ 5369
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30.07.2021 19:51 Ответить
Спешу уведомить, господи Данилов, что, некто Разумков и есть самый главный, что ни наесть, олигарх. Только прошу держать моё имя в тайне! Опасаюсь мести вышеизложенного олигарха.
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30.07.2021 19:49 Ответить
Таки перебухал. Закусывай, лапоть!
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30.07.2021 20:01 Ответить
младо ригоанал - разумков йде в конфлікт з РНБО, чи з самим головним? це буде мати продовження?
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30.07.2021 19:49 Ответить
Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов - Цензор.НЕТ 1453
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30.07.2021 19:58 Ответить
Той з ОП хто мілярди на великому будівництві відмиває, то й і олігарх. І не треба прикидатись дуріком, Данілов. Ти разом з зеленню будеш відповідати за розвал державних інституцій і здачу кремлю. Скоро ваш час закінчиться...
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30.07.2021 19:50 Ответить
Хитрый поц. Но ЗеДятлам нравится.
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30.07.2021 19:52 Ответить
Оцените красоту игры - Разумков демонстративно не ходит на клоунские сходки по пятницам, секретарь клоунских сходок Данилов демонстративно по-хамски тролит Голову ВР. Что дальше?
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30.07.2021 19:52 Ответить
Разумков ляпнул,не подумав,а Данилов дурака включил Он уверен,что Разумков открыто не скажет,что это "зелебеня"(чуть выше смотрим картинку у https://censor.net/ru/user/427783)
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30.07.2021 19:55 Ответить
Разумков достаточно умен и хитер, чтобы не ляпать, а Данилову не нужно ничего включать))
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30.07.2021 20:01 Ответить
кто из нас олигарх? ))) Точно не ты, чмо ветеринарное! Иди быкам хвосты крути.
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30.07.2021 20:02 Ответить
.

Маск в гостях у Брэнсона. Нищеброды. Ни костюмов от Бриони, ни золотых унитазов пацанских. Кухня, как у меня на даче. Стыдно.))

Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов - Цензор.НЕТ 8184 ..
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30.07.2021 20:04 Ответить
Зеленський...
Бо використовує свою посаду для збагачення, на величних крадівництвах...
Хомчак, що разом з дружиною розпродав землю всу.
Таран...
І т.п.
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30.07.2021 20:05 Ответить
Так і хочеться сказати Данилову: "Протри очі і подивися навколо себе".
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30.07.2021 20:22 Ответить
Просто невозможно , - Завалить работу Верховной Рады , а самому остаться Чистеньким и розумковым и подготовиться к очередным выборам.Все кто пришел к Власти и все недочеты остаются при Их и нет Белых и Пушистых , - Впрягайся и работай Разумков а когда поезд Рухнет , Стрелочники будут Все из Партии Власти.
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30.07.2021 20:23 Ответить
 
 