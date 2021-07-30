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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии, – Данилов

Зеленский будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии, – Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в выдвижении на руководящие посты в Вооруженных силах Украины молодых офицеров с боевым опытом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь я хочу сказать, что происходит омоложение нашей армии, руководителей нашей армии, более того, я обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности - это те люди, которые уже заканчивали высшие учебные заведения непосредственно в Украине. Они имеют украинское военное образование. Для нас это очень-очень важная вещь.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский будет поддерживать молодых полковников, подполковников, майоров для того, чтобы у нас был рост. Все они прошли фронт, все они люди надежные, ни один "тыловой" человек никуда не назначается. Это все достойные люди", - рассказал Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске.

Также читайте: Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Данилов также напомнил, что 29 июля президент подписал закон об основах национального сопротивления, который имеет ключевое значение для обеспечения национальной безопасности.

"Мы возможно себе даже ещё не представляем, насколько он фундаментальный для нашей национальной безопасности", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте: Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего ДШВ и ООС

Автор: 

армия (8506) Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (21090) оборона (5252) ВСУ (6738)


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Топ комментарии
+6
Четырежды уклонист будет двигать триждыуклонистов?
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30.07.2021 19:50 Ответить
+5
молоді-зелені накерували, а тепер ще й накомандують
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30.07.2021 19:47 Ответить
+5
Ну, молодого лейтенанта то он поддержал.
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30.07.2021 19:51 Ответить
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молоді-зелені накерували, а тепер ще й накомандують
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30.07.2021 19:47 Ответить
Може нарешті в Україні колись буде хунта!
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30.07.2021 19:47 Ответить
із зелених тільки дришля малороська буде
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30.07.2021 19:53 Ответить
Головне рішучість, яку дехто називає придуркуватістю. На жаль в радянських офіцерах ця риса повністю ампутована, тому за 30 років ми хунти так і не побачили, а комуністи, комсомольці та бандити ухандонили і розікрали всю країну!
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30.07.2021 20:04 Ответить
мені не цікаво слухати про твої "подвиги" твоєї молодості. достатньо, що ти убоге зєлєнського вибрало.
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30.07.2021 20:08 Ответить
Буде набирати з монобільшості.
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30.07.2021 19:47 Ответить
Четырежды уклонист будет двигать триждыуклонистов?
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30.07.2021 19:50 Ответить
Дуже влучно
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30.07.2021 20:07 Ответить
Ну, молодого лейтенанта то он поддержал.
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30.07.2021 19:51 Ответить
ze-Ленін був на Донбас з порожніми руками чи він, можливо, комплекс відеоспостереження привіз або ящика абрикос, чи ще щось?
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30.07.2021 19:51 Ответить
Та ні, він по відосиках...
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30.07.2021 20:20 Ответить
Зеленский будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии, – Данилов - Цензор.НЕТ 2085
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30.07.2021 21:13 Ответить
Чому ж ти йолопе чекав , аж - більше двох років .? .
Зеленский будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии, – Данилов - Цензор.НЕТ 3263 .
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30.07.2021 19:52 Ответить
Молодий це не та риса, за якою потрібно проводити відбір.
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30.07.2021 19:52 Ответить
Как вы читаете? Через строчку?
"молодых офицеров с боевым опытом."

Источник:https://censor.net/ru/n3280107
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30.07.2021 19:55 Ответить
А Зе знає що таке бойовий досвід ?
Він сам служив ?
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30.07.2021 19:56 Ответить
в 95 квартале
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30.07.2021 19:59 Ответить
Не только, в саунах Мацквы в 14 году такой опыт приобрел, даже ОПУ себе соорудил и боится там показываться.
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30.07.2021 20:03 Ответить
это мощные, достойные люди. Мне иногда кажется, что это сон. Взяли выбрали такое)
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30.07.2021 20:06 Ответить
Мда, когда отправишь на рынок эскимоса выбрать вкусную и спелую клубнику, он все равно соленую оленину принесет. Вот так и с зеледентом получается.
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30.07.2021 20:10 Ответить
чувак всю свою взрослую жизнь читал с бумажки, кривлялся и скакал на сцене и нюхал кокс. Теперь это наш главнокомандующий
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30.07.2021 20:14 Ответить
Грустно, ***** от такого. Но всегда вспоминаю "згинуть як роса на сонці". Трохи полегше.
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30.07.2021 20:24 Ответить
"Зеленский будет поддерживать выдвижение молодых офицеров."
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30.07.2021 20:21 Ответить
Лейтенанта Баканова например!!!
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30.07.2021 19:56 Ответить
А сколько АТОшников в моносброде? Шота не могу посчитать...
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30.07.2021 19:56 Ответить
Таких молодих, як Баканов???
Юзіку не надали ще офіцерське звання???
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30.07.2021 19:59 Ответить
Через Трускавецкий институт для умственно отсталых.
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30.07.2021 20:00 Ответить
Ну да, боевых офицеров это дважды потерпіле боится, поэтому будем "поддерживать" молодых... Уволили Кривоноса - поставьте Юзика...
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30.07.2021 20:03 Ответить
Лейтенанта Баканова в генерал-лейтенанти
Верещук в Начальники Генерального штабу Я приблизно так зрозумів
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30.07.2021 20:05 Ответить
Если бы свершилось чудо и Зеленский оказался в армии, то самым большим его достижением была бы стирка носков старослужащим.......
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30.07.2021 20:07 Ответить
Краще вже прямым голосованием в частях и подроздел.Но только не зеля этот янелох и сугубо штаттский человек,
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30.07.2021 20:16 Ответить
маладих ахвіцеров кварталов?
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30.07.2021 20:19 Ответить
Якщо "ахвіцери" будуть такі, як дупутати... Анал-табу, життєрадісні ґвалтівники кіз та інші пожирачі екскрементів... То всьо, хмизда армії
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30.07.2021 20:26 Ответить
Перед этим нужно расчистить дорогу от тех, кто из армии только ногами вперед уходить хотят, их тысячи, этих полумертвых недобитков. Есть полковники, Энтер на клавиатуре найти не могут, не отличат бойца срочной службы от свиньи, дневального от лакея, дрочат на советские лавры на бошках генералов и думают, что им все должны. Зато они точно знают, что дневальный должен кричать при его приближении и в каком положении у бойца в тумбочке должна находиться зубная паста.
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30.07.2021 20:27 Ответить
" Величезні і неймовірні заслуги Хомчака. Герої поміж нас. "
https://www.youtube.com/watch?v=8yITIKMajbY
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30.07.2021 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8yITIKMajbY
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30.07.2021 20:46 Ответить
Зеленский будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии, – Данилов - Цензор.НЕТ 7656Летать умеет. Готовый командующий ВДВ.
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30.07.2021 21:32 Ответить
З мови зняли...
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31.07.2021 00:30 Ответить
точно так делал тов. сталин в 38г.
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30.07.2021 21:53 Ответить
Это одно и редких правильных решений. Совковых паркетных генералов на свалку!
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30.07.2021 22:13 Ответить
Пропало войско.....Вовка квартальным звания раздаст и младые енералы будут соревноваться в КВН.
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30.07.2021 22:21 Ответить
Громогласне псування повітря😁.
При чому, у вуха кожному по всій країні!
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31.07.2021 11:47 Ответить
понятно.... осталось рядом с клоуном одно гавно....
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01.08.2021 14:26 Ответить
Учитывая с какой скоростью бегут старые , то что ему остаётся ?
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13.09.2021 10:30 Ответить
 
 