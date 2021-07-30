Зеленский будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии, – Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в выдвижении на руководящие посты в Вооруженных силах Украины молодых офицеров с боевым опытом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь я хочу сказать, что происходит омоложение нашей армии, руководителей нашей армии, более того, я обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности - это те люди, которые уже заканчивали высшие учебные заведения непосредственно в Украине. Они имеют украинское военное образование. Для нас это очень-очень важная вещь.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский будет поддерживать молодых полковников, подполковников, майоров для того, чтобы у нас был рост. Все они прошли фронт, все они люди надежные, ни один "тыловой" человек никуда не назначается. Это все достойные люди", - рассказал Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске.

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Данилов также напомнил, что 29 июля президент подписал закон об основах национального сопротивления, который имеет ключевое значение для обеспечения национальной безопасности.

"Мы возможно себе даже ещё не представляем, насколько он фундаментальный для нашей национальной безопасности", - подчеркнул секретарь СНБО.

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