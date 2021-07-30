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Зеленский поставил задачу не повышать стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения, - Данилов

Зеленский поставил задачу не повышать стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу не допустить повышения тарифов на электроэнергию для уязвимых слоев населения, и такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

"Президент ставит задачу – ни в коем случае не должны быть повышены тарифы для уязвимых слоев населения. И мы это обязательно должны сделать. Такое решение на заседании СНБО принято", – сказал он.

По его словам, власть никому не позволит манипулировать тарифами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа

Как сообщалось, введение новых тарифов, изначально предполагавшееся 1 августа, по решению правительства перенесено на месяц, до 1 сентября. Предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий в зависимости от объемов потребления. Самым низким, меньше нынешнего 1,68 грн/кВт-ч, планировался тариф для потребления в 100 кВ-ч в месяц, самым высоким до 3,4 грн/кВт-ч для потребления от 500 кВт-ч.

Нацбанк, согласно опубликованному в пятницу инфляционному отчету, ожидает , что в третьем квартале роста цен на электроэнергию для населения с дифференцированным тарифам в зависимости от объемов потребления, которое добавит 0,3 процентного пункта к инфляции. "В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованному уровню", – указал НБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Тарифы на электроэнергию (2181) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+24
Зеленский поставил задачу не повышать стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения,- Данилов - Цензор.НЕТ 8523
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30.07.2021 20:06 Ответить
+23
Зеленский поставил задачу не повышать стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения,- Данилов - Цензор.НЕТ 5422
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30.07.2021 20:20 Ответить
+21
Бояре-плохие.Цар-хороший.
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30.07.2021 20:00 Ответить
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Он у зеркала стоял может час, а может два...
Даже ноги загудели, заболела голова
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30.07.2021 21:53 Ответить
Що таке 100 Квт на сьогоднішній день? Коли вже відійдуть від совдеповських методів? Ви ссуки розумієте, що малозабезпечена сім'я в якій, приміром, двоє дітей яким треба і коп'ютером користуватись і пральну машину використовувати і бойлером воду гріти та т.і. Які бляха-муха 100 Квт?! Звідки ви взагалі берете такі норми. Зараз все працює від електрики, куди не кинь кругом вона.
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30.07.2021 22:03 Ответить
уязвимые это ахмет, беня, новинский?
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30.07.2021 22:05 Ответить
Можно список "уязвимых".....Огласите пожалуйста!
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30.07.2021 22:14 Ответить
Зеленский самый лучший президент!!!Браво!
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30.07.2021 23:26 Ответить
а шо будет, када других слоёв населения не останеццо ?
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31.07.2021 00:59 Ответить
всё равно зрада.
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31.07.2021 01:11 Ответить
Отлично. Если вы не зарегистрировались в Дие как нишеброд, то будете оплачивать за себя, "и за того парня". Наголосовались, б%;№ди.
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31.07.2021 13:29 Ответить
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