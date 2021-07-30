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Полиция составила 12 админпротоколов на противников "Рейвах прайда" ЛГБТ под Офисом президента

Полиция составила 12 админпротоколов на противников

Сотрудники полиции составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям на 12 человек, участвовавших в конфликте с применением слезоточивого газа в пятницу в Киеве под зданием Офиса президента, где проходит музыкальный протест "Рейвах Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Еще на десятерых правонарушителей полицейские составили административные протоколы: на двоих по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на восьмерых составлены протоколы по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Ранее на том же сайте появилась информация о задержании двух других нарушителей общественного порядка во время акции у Офиса президента и составлении на них админпротоколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рейвах-прайд" ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция

"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали… Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых составлены протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, эти двое задержанных спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рейвах-прайд" ЛГБТ под Офисом Президента: задержания и применение слезоточивого газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации "Традиции и порядок" с целью не допустить проведение мероприятия. Произошли стычки, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

В настоящее время проезд на улице Банковой вблизи Офиса президента перекрыт, акция продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16608) ЛГБТ-сообщество (336)


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Топ комментарии
+6
Вот эти все проплаченные зачастившиеся гейпарады - это пример резонансного, но бессмысленного события, отвлекающего внимание людей от значимого и важного. Хороший пример.
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30.07.2021 20:39 Ответить
+5
Они всегда бунтуют. Гомосексуалисты имеют внутренний конфликт, но не способны посмотреть на него, поэтому разрушительную внутреннюю энергию тратят на внешнее. Вечно занимаются революциями и прочим. Вон В.И.Ленина в детстве отчим пердолил, тогда не было ЛГБТ-революционеров, так он стал коммунистом.
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30.07.2021 20:38 Ответить
+3
Кукловоды заплатили одним и вторым, сценарий удался...
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30.07.2021 20:47 Ответить
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Вот эти все проплаченные зачастившиеся гейпарады - это пример резонансного, но бессмысленного события, отвлекающего внимание людей от значимого и важного. Хороший пример.
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30.07.2021 20:39 Ответить
Зачем рисоваться?дрюкайтесь себе тихонько,нормальным людям вы не интересны,это не естественно,и не нормально.
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30.07.2021 22:28 Ответить
На фото дети какие то, 100 грв., отрабатывают. Силовики за Чауса бьются, веселье...
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30.07.2021 20:29 Ответить
Цирк, мы же под управлением циркачей живем.
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30.07.2021 20:41 Ответить
Искусственно создаваемые деструктивные сценарии, надеюсь все это на пользу...
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30.07.2021 20:45 Ответить
Да , такое ощущение , что все эти митинги Организовывает россия , дабы поднять православное население на борьбу с нетрадиционниками. Зачем они вышли , когда их никто не трогает и закон не запрещает , - Где СБУ.
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30.07.2021 20:33 Ответить
Они всегда бунтуют. Гомосексуалисты имеют внутренний конфликт, но не способны посмотреть на него, поэтому разрушительную внутреннюю энергию тратят на внешнее. Вечно занимаются революциями и прочим. Вон В.И.Ленина в детстве отчим пердолил, тогда не было ЛГБТ-революционеров, так он стал коммунистом.
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30.07.2021 20:38 Ответить
не дошел дедушка алуизыч ...
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30.07.2021 20:58 Ответить
********* всех стран обьединяйтесь --- так завещал ..великий.. ленин . так быстрее спидом заболеете и меньше будет ваших ********** митингов
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31.07.2021 05:31 Ответить
В пояснениях к каждому протоколу написано - "Уйди ..пративный" ......
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30.07.2021 20:34 Ответить
главное что самолеты летят *******
Чаусы, Свинарчуки и Порошенки сидят
А велюровые бубочки вас всех трах-трах тра-трах
А вы чмок-чмок
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30.07.2021 20:35 Ответить
Свои пришли к своему.
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30.07.2021 20:37 Ответить
Главная новость сегодня в Украине, эпическая битва с однополыми...
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30.07.2021 20:44 Ответить
Кукловоды заплатили одним и вторым, сценарий удался...
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30.07.2021 20:47 Ответить
А хіба можна з'являтись в такому вигляді на люди ?
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30.07.2021 21:13 Ответить
З такими темпами років через п'ять будуть в поліцію скарги: " Петренки - гетеросексуали! Ганьба!!!"
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30.07.2021 21:34 Ответить
Стало модным показывать свою ущербность...
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30.07.2021 23:42 Ответить
Глупо концлагерных собак называть правоохранителями. Они ни одного квалификационного признака ст. 442 КК не назовут. Самобман это медленное самоубийство.
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30.07.2021 21:31 Ответить
Рейвах прайд це єврейські підараси?
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30.07.2021 21:55 Ответить
Ті підараси камуфльовані краще б не геїв а вату і гундяєвські хресні ходи так завзято розганялии б..
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30.07.2021 22:06 Ответить
зрада. це политычни рэпрэсии на оппозицию.
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31.07.2021 01:12 Ответить
а скільки протоколів складено на противних природі та законів України - учасників та організаторів акції ЛГБТ ?
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31.07.2021 02:09 Ответить
Интересно, эти ********* знакомы с полицейской дубинкой,
посещающей из внутренний мир ?
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31.07.2021 05:44 Ответить
Представь,как они смотрят на полицейских......все равно что нас бы охраняли грудастые блондинки в миниюбках......
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31.07.2021 12:14 Ответить
Саме цікаве,що до їх порваних срак або зализаних піхв нема нікому діла...так лізуть і лізуть-це очманілі так,своїми геніталіями прикривають ,,обман і брехню,беззаконня і безпрєдел нинішньої влади,крадійство,зраду і свавілля тих, хто повинен нас захищати.....хай хоч одне кінчене розкаже ,чому воно вийшло,коли у України скільки загроз....Бо вони таки дуже хворі і ущербні-шизофреніяяяяяя......може недорозвиток-виставляти на показ свої недоліки.
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02.08.2021 12:14 Ответить
 
 