Полиция составила 12 админпротоколов на противников "Рейвах прайда" ЛГБТ под Офисом президента

Сотрудники полиции составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям на 12 человек, участвовавших в конфликте с применением слезоточивого газа в пятницу в Киеве под зданием Офиса президента, где проходит музыкальный протест "Рейвах Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Еще на десятерых правонарушителей полицейские составили административные протоколы: на двоих по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на восьмерых составлены протоколы по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Ранее на том же сайте появилась информация о задержании двух других нарушителей общественного порядка во время акции у Офиса президента и составлении на них админпротоколов.

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"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали… Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых составлены протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, эти двое задержанных спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа.

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Как сообщалось, еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации "Традиции и порядок" с целью не допустить проведение мероприятия. Произошли стычки, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

В настоящее время проезд на улице Банковой вблизи Офиса президента перекрыт, акция продолжается.

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