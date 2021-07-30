Политсила мэра Чернигова Атрошенко будет участвовать в парламентских выборах от партии "УДАР Виталия Кличко"

Виталий Кличко и Владислав Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участие в выборах на базе "УДАРа" во время Форума Единства в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

Документ предусматривает наработки общей позиции по ответам на ключевые вызовы и защиту базовых ценностей украинского общества. Также предусмотрена совместная деятельность, в том числе - через партийные организации и представителей в органах местного самоуправления.

"Указанные в меморандуме цели стороны договорились достичь, в частности, путем совместного участия в общенациональных выборах на базе политической партии "УДАР Виталия Кличко ", - говорится в документе.

При подписании меморандума Виталий Кличко отметил, что сотрудничество направлено на решение проблем, которые больше всего беспокоят людей.

"Сегодня людей беспокоят бедность, коронавирус, несправедливые тарифы, заоблачные цены, война. Может Чернигов или Киев справиться с такими вызовами самостоятельно? Вряд ли. Именно поэтому мы консолидируемся. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь", - подчеркнул лидер "УДАРа ".

Мэр Чернигова, лидер партии "Родной дом" Владислав Атрошенко отметил, что объединение политсил - это продолжение сотрудничества с Виталием Кличко.

"Мы совместно работали много лет в местном самоуправлении. Кличко - с 2014 года мэр столицы и хорошо знает все проблемы и вызовы, которые стоят перед украинским городами, но не решаются десятилетиями. Виталий Кличко для нас понятный, прогнозируемый и адекватный партнер. Как и его партия "Удар". Политическая партия "Родной дом" протягивает руку поддержки политической партии "Удар", чтобы продолжать вместе наши добрые дела во имя возрождения Украины ", - заявил Атрошенко.

Мэр Чернигова, лидер партии "Родной дом" Владислав Атрошенко является одним из лидеров по уровню поддержки среди мэров страны. На местных выборах 2020 он выиграл в первом туре, получив 77,5% голосов избирателей. Лидер "УДАРа" Виталий Кличко также выиграл выборы мэра Киева в первом туре, получив 50,5% голосов .