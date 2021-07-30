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Политсила мэра Чернигова Атрошенко будет участвовать в парламентских выборах от партии "УДАР Виталия Кличко"

Политсила мэра Чернигова Атрошенко будет участвовать в парламентских выборах от партии

Виталий Кличко и Владислав Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участие в выборах на базе "УДАРа" во время Форума Единства в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

Документ предусматривает наработки общей позиции по ответам на ключевые вызовы и защиту базовых ценностей украинского общества. Также предусмотрена совместная деятельность, в том числе - через партийные организации и представителей в органах местного самоуправления.

"Указанные в меморандуме цели стороны договорились достичь, в частности, путем совместного участия в общенациональных выборах на базе политической партии "УДАР Виталия Кличко ", - говорится в документе.

При подписании меморандума Виталий Кличко отметил, что сотрудничество направлено на решение проблем, которые больше всего беспокоят людей.

"Сегодня людей беспокоят бедность, коронавирус, несправедливые тарифы, заоблачные цены, война. Может Чернигов или Киев справиться с такими вызовами самостоятельно? Вряд ли. Именно поэтому мы консолидируемся. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь", - подчеркнул лидер "УДАРа ".

Мэр Чернигова, лидер партии "Родной дом" Владислав Атрошенко отметил, что объединение политсил - это продолжение сотрудничества с Виталием Кличко.

"Мы совместно работали много лет в местном самоуправлении. Кличко - с 2014 года мэр столицы и хорошо знает все проблемы и вызовы, которые стоят перед украинским городами, но не решаются десятилетиями. Виталий Кличко для нас понятный, прогнозируемый и адекватный партнер. Как и его партия "Удар". Политическая партия "Родной дом" протягивает руку поддержки политической партии "Удар", чтобы продолжать вместе наши добрые дела во имя возрождения Украины ", - заявил Атрошенко.

Мэр Чернигова, лидер партии "Родной дом" Владислав Атрошенко является одним из лидеров по уровню поддержки среди мэров страны. На местных выборах 2020 он выиграл в первом туре, получив 77,5% голосов избирателей. Лидер "УДАРа" Виталий Кличко также выиграл выборы мэра Киева в первом туре, получив 50,5% голосов .

Автор: 

Кличко Виталий (4660) УДАР (919) Чернигов (900) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+3
а какие его действия? приедь в чернигов и посмотри
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31.07.2021 06:16 Ответить
+3
Нет, продолжает воровать- все тендеры на стройки и ремонты отдаются его фирмам прокладкам. И продолжает дерибанить увеличенный с 2015 г. местный бюджет, который стал пополняться в результате реформы Децентрализации с 2015 года (налоги не идут в Киев а остаются) - спасибо Пороху. Но серой массе которой в Чернигове большинство, этого никогда не понять.
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31.07.2021 07:05 Ответить
+2
А удар єто патриотическая сила?
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30.07.2021 21:04 Ответить
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Позитивный момент, Украине очень не хватает платформ для обьединения усилий ради будущего страны, и я не про Удар конкретно, а про общую ситуацию. Патриотические силы раздроблены, все погрязли в мелочных конфликтах, а вражины поднимают голову, клоуны дискредитируют последние основы государственности...
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30.07.2021 20:38 Ответить
А удар єто патриотическая сила?
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30.07.2021 21:04 Ответить
атроха по черниговской области наберет минимум 70-80%. человек наворовался и действительно стал жить для людей
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30.07.2021 20:48 Ответить
обычно у таких наоборот, аппетиты растут, что и доказывает его действие.
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30.07.2021 21:39 Ответить
а какие его действия? приедь в чернигов и посмотри
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31.07.2021 06:16 Ответить
Нет, продолжает воровать- все тендеры на стройки и ремонты отдаются его фирмам прокладкам. И продолжает дерибанить увеличенный с 2015 г. местный бюджет, который стал пополняться в результате реформы Децентрализации с 2015 года (налоги не идут в Киев а остаются) - спасибо Пороху. Но серой массе которой в Чернигове большинство, этого никогда не понять.
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31.07.2021 07:05 Ответить
Так все города в одинаково ситуации, причем Чернигов и область не отличаются развитой промышленностью, в отличии от многих, где вообще ничего не делается.
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31.07.2021 08:12 Ответить
ну ты нулевое конечно знаешь что дерибанится)))) а я вижу что все строится, и причем лучше чем в других регионах
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01.08.2021 17:45 Ответить
Черниговскую область присоединят к Киеву?
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30.07.2021 21:03 Ответить
Вони щось знають? Будуть дострокові вибори?
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30.07.2021 21:03 Ответить
Всю парію УДАР треба ув'язнити на тривалі терміни - напрацювали на славу...
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30.07.2021 21:56 Ответить
Тебе из Пензы виднее…
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31.07.2021 08:13 Ответить
Неужели Киев наконец-то станет похож на Чернигов.
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31.07.2021 06:24 Ответить
Не дай Бог! Не хочется чтоб и в Киеве тоже разрушили историческую архитектуру и вместо нее построили макдональдсы и стремные стекло-бетонные бутики, а также вырубили половину парков и зеленой зоны. Похож на что, на серые раены пятиэтажных хрущевок на Одинцова или на убитую Подусовку с циганями, или Пять углов с уникальноц деревянной одножтажной застройкой гноить (спасибо что на Подоле Кличко такие дома отреставрировал), или чтоб уничтожили историческую застройку и зеленую зону- чтоб в этом Чернигов копировать? Или может чтоб безработица была как в Чернигове и тотальная беднота местных?
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31.07.2021 07:14 Ответить
И сколько в Чернигове Макдональдсов, один, и построен при Соколове? Что ты мелешь?
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31.07.2021 08:15 Ответить
Частенько бываю в Чернигове - дороги, тротуары, дорожная разметка, озеленение с Киевом не сравнимы и близко. Безработица, думаю как в любом городе такого размера. Что касается уничтожения облика города, то Киев - абсолютный чемпион, знаю точно, т.к. родился и живу в центре Киева уже шестой десяток лет. Кстати очень хорошо помню Киев 70-х, 80-х годов, когда каштаны были не только на гербе города. Мнение о Чернигове у меня субъективное, я там не живу, но, что вижу - то вижу.
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31.07.2021 09:14 Ответить
Мене теж Чернігів приємно здивував минулого літа - дороги, благоустрій, транспорт, пляж, озеленення...
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31.07.2021 11:25 Ответить
Ой интересно а чьи асфальтные заводы ?
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01.08.2021 01:56 Ответить
 
 