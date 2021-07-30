Бывшего "беркутовца" Маринченко, обвиняемого в убийствах на Майдане, суд возобновил в должности
Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение и восстановил в должности бывшего бойца спецроты "Беркут" Александра Маринченко. Его обвиняют в расстреле 48 активистов во время Революции Достоинства.
Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре, сообщает Цензор.НЕТ.
Суд признал противоправным и отменил приказ ГУ Нацполиции в г. Киеве № 280 от 03.06.2020 об увольнении Марченко со службы в полиции.
Также судья постановил возобновить истца в должности.
Александр Маринченко - один из пятерых бывших бойцов "Беркута", которых 29 декабря 2019 года в ходе обмена пленными передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.
В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.
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"15 січня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України. "
Судочинством, міністерством юстиції, керує портнов. Тому, не варто розповідати про правосуддя. Воно вмерло, 2 з половиною роки тому. Остаточно.
Він поза законом. Саме це називається "беспредел".
"https://www.slidstvo.info/news/sbu-zakryla-provadzhennya-shhodo-pogroz-portnova-prokuroru/ СБУ закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору "
По команді портнова, виправдовують вбивць, злочинців, корупціонерів.
По команді портнова, судять і тримають за гратами- патріотів.
І реальних прикладів тому, тьма.
При этом один из вернувшихся - Александр Маринченко - воевал в составе украинского МВД на востоке страны и имеет статус участника боевых действий." - у мене слів більше не має.
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сбу і набу не хочуть позмагатися хто перший його в тюрягу завезе? Нє?
А ти як би поступив?
тут уже должен сработать оргкомитет из участников...и судья и беркутовец должны быть показательно мертвы
Зрадники пи владі.
29 грудня 2019 по обміну пішов у парашу,
лютий 2020 повернувся в Україну,
3 червня 2020 звільнений з Поліції
Просидите максимум 3 роки, зате станете героєм. Не упустіть свій шанс