Бывшего "беркутовца" Маринченко, обвиняемого в убийствах на Майдане, суд возобновил в должности

Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение и восстановил в должности бывшего бойца спецроты "Беркут" Александра Маринченко. Его обвиняют в расстреле 48 активистов во время Революции Достоинства.

Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд признал противоправным и отменил приказ ГУ Нацполиции в г. Киеве № 280 от 03.06.2020 об увольнении Марченко со службы в полиции.

Также судья постановил возобновить истца в должности.

Александр Маринченко - один из пятерых бывших бойцов "Беркута", которых 29 декабря 2019 года в ходе обмена пленными передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

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В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.