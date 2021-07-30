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Бывшего "беркутовца" Маринченко, обвиняемого в убийствах на Майдане, суд возобновил в должности

Бывшего

Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение и восстановил в должности бывшего бойца спецроты "Беркут" Александра Маринченко. Его обвиняют в расстреле 48 активистов во время Революции Достоинства.

Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд признал противоправным и отменил приказ ГУ Нацполиции в г. Киеве № 280 от 03.06.2020 об увольнении Марченко со службы в полиции.

Также судья постановил возобновить истца в должности.

Александр Маринченко - один из пятерых бывших бойцов "Беркута", которых 29 декабря 2019 года в ходе обмена пленными передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Читайте: Вернувшиеся в Киев экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура остаются подсудимыми и должны являться в суд, - Рябошапка

В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.

Автор: 

Беркут (8690) Нацполиция (16608) суд (25155) Маринченко (4)


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Топ комментарии
+37
зЕздець.
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30.07.2021 20:42 Ответить
+19
Єто уже вызов...
тут уже должен сработать оргкомитет из участников...и судья и беркутовец должны быть показательно мертвы
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30.07.2021 20:45 Ответить
+16
власти готовятся к протестам, сейчас такие люди очень нужны
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30.07.2021 21:09 Ответить
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зЕздець.
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30.07.2021 20:42 Ответить
власти готовятся к протестам, сейчас такие люди очень нужны
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30.07.2021 21:09 Ответить
мусора не люди(С)
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30.07.2021 21:47 Ответить
Та ні, це не зЕздец! Це відсутність залізобетонних докаказів його провини. Напевне не вистачило часу для їх збору .
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30.07.2021 21:13 Ответить
Не факт. Плісняві не бачать кацапського громадянства аксьонова з ВР, а воно є.
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30.07.2021 21:21 Ответить
А якаи тут взаємозвязок?
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30.07.2021 21:26 Ответить
Прямий. Вони не знаходять того, чого не хочуть знаходити.
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31.07.2021 10:27 Ответить
Там у половини воно є.
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30.07.2021 21:48 Ответить
Это присуствие договорняка между зелупой и кремлефашистами.
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30.07.2021 21:26 Ответить
Так суд же вирішив! Він (суд) не знайшов доказів провини даного беркутівця. Дивно, правда? 5 років говорільні ... і нічого конкретного по справі.
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30.07.2021 21:29 Ответить
и это при парашенке и зеленке
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30.07.2021 21:39 Ответить
По приказу из банковой, прокурвы перестают сопротивляться, и судья закрывает дело. Вот и все, зебилята. Как красиво вас ****** простой парень из народа.
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30.07.2021 21:41 Ответить
Ви дуже професійно і безапеляційно виклали свою версію. Якщо ще приведете посилання на "приказ из банковой", то вам можна буде повірити.
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30.07.2021 22:13 Ответить
Деякі люди і по 12 років по кримінальних справах в СІЗО сидять без рішень суду.
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30.07.2021 21:49 Ответить
То ви ратуєте за беззаконня?
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30.07.2021 22:08 Ответить
Ні-ні, я тільки констатую факти та в доповнення кажу, що таке в нашій державі є нормою, на жаль...
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30.07.2021 23:10 Ответить
С.ка, яка 5 років ховалася по запоребрикам від правосуддя, повернулась, в перший же день презЕденства "велічайшего" і через суд постановила, що
"15 січня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України. "

Судочинством, міністерством юстиції, керує портнов. Тому, не варто розповідати про правосуддя. Воно вмерло, 2 з половиною роки тому. Остаточно.
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31.07.2021 10:34 Ответить
В даному випадку питання тільки одне: чому за 5 років "ховання за поребриком" на цю "суку" не було відкрито кримінального провадження? і вона(****) не засуджена заочно( не оголошена в розшук інтерполом, не викрадена, в кінці-кінців)??? Ця , з твоїх слів , ****, при з-міні влади, абсолютно чиста в кримінальному відношенні, з чистою совістю повертається до України. Які в тебе притензіїя до нової влади??
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31.07.2021 12:26 Ответить
Як ви думаєте, чому саме цей собачий рот ховався за поребриком? Саме через кримінальні провадження, які він закрив зразу ж, після інавгурації ВАЗеленського.
Він поза законом. Саме це називається "беспредел".
"https://www.slidstvo.info/news/sbu-zakryla-provadzhennya-shhodo-pogroz-portnova-prokuroru/ СБУ закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору "
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31.07.2021 12:50 Ответить
Я не хочу гадати. Якщо були кримінальні провадження, якщо вони були закриті, то це сталося через відсутність доказів. Чи не так? Якщо за 5 років таких доказів не було, то , напевне, справа закривається. Питання: чому за 5 років звинувачень не було зібрано доказів, які унеможливили б закрити справу? Хто збирав докази?
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31.07.2021 13:23 Ответить
Не потірбно гадати, потрібно подивитися в очі реальності.
По команді портнова, виправдовують вбивць, злочинців, корупціонерів.
По команді портнова, судять і тримають за гратами- патріотів.
І реальних прикладів тому, тьма.
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31.07.2021 13:29 Ответить
Ціла мерва.
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31.07.2021 13:33 Ответить
Чому ти тікаєш від конкретного запитання? Хто винен, що Портнов на волі?( якщо він злочинець, про щозаявляли цілих 5 років).
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31.07.2021 15:17 Ответить
Зеленський.
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31.07.2021 15:35 Ответить
Тепер пожинайте те, чого не зробили(не зуміли?, не захотіли? не спромоглися?)в свій час.
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31.07.2021 15:19 Ответить
В який свій час? У правосуддя є часові рамки? Хто ті, що "пожинай.Те"? Ви не пожинаєте, ви над зеленим беззаконням?
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31.07.2021 16:31 Ответить
З тобою все зрозуміло: "их там нет!" І крапка!
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31.07.2021 19:16 Ответить
Читать не умеем? В декабре 19-го зелупой он был обменян в дыру. А до этого той же зелупой помилован, а до этого осужден и посажен. Он ПОМИЛОВАН! Т.е. рафик неуиноуат. А теперь эта гнида сраная по суду восстановилась в мусарне. Каких тебе еще, блеать, доказів провивини не вистачає!? ******* ваша шмаркля зеленая его отпустила, туда всі питання.
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30.07.2021 23:32 Ответить
" Украинские власти задержали и отправили под суд пятерых, среди которых были Маринченко и Тамтура. Если их признают виновными, им угрожают длительные тюремные сроки, или пожизненное заключение.
При этом один из вернувшихся - Александр Маринченко - воевал в составе украинского МВД на востоке страны и имеет статус участника боевых действий." - у мене слів більше не має.
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30.07.2021 23:56 Ответить
Бывшего "беркутовца" Маринченко, обвиняемого в убийствах на Майдане, суд возобновил в должности

========================
сбу і набу не хочуть позмагатися хто перший його в тюрягу завезе? Нє?
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30.07.2021 21:32 Ответить
на таких типов есть несчастны случай на работе))
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30.07.2021 20:44 Ответить
Это ты про зелю сейчас? Ведь именно эта земразь вначале выпустила его, а теперь вообще жесть…
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30.07.2021 20:47 Ответить
зеля судья?))) нужно вешать прокуроров с судьями. для зели он пыль
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30.07.2021 20:52 Ответить
Беркутовцев выпускал лично зеля.
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30.07.2021 20:53 Ответить
когда?
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30.07.2021 20:55 Ответить
Гугли
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30.07.2021 20:55 Ответить
каша в голове? может обменял?))))
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30.07.2021 20:57 Ответить
Это только для упоротых зебилов обмен.
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30.07.2021 20:58 Ответить
ты своим умственным развитием ближе к вовке пианисту))) он таких обожает
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30.07.2021 21:02 Ответить
Или просто прочитай эту статью целиком, тут тоже есть когда.
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30.07.2021 20:57 Ответить
Та тищо??? Був присутнім?
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30.07.2021 21:14 Ответить
"Если бы у меня было еще сто беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы им отдал сто беркутовцев и вернул бы живого разведчика", - сказал Зеленский после обмена.
А ти як би поступив?
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31.07.2021 00:00 Ответить
Та ваша земразь, отдал бы всех убийц украинцев за одного донецкого таксиста. Только зеимбицилы не понимают почему это неправильно. Помимо этического вопроса, теперь встал ещё и вопрос обмена. Когда следующий обмен? А никогда! Благодаря земразям больше никаких обменов нет и не будет. Земрази просто засунули языки в жопы и как будто больше пленных нет. Догадываешься почему?
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31.07.2021 09:14 Ответить
Не догадуюся. А ну поясни!
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31.07.2021 12:30 Ответить
Да потому что земрази отдали всех кто был нужен *****!
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31.07.2021 12:47 Ответить
Дуже переконливо! А ми забирали тих, хто потрібен нам. Такі умови обміну. В противному разі- немає обміну.
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31.07.2021 13:26 Ответить
Он до июня двадцатого числился на службе в полиции???
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30.07.2021 20:44 Ответить
Єто уже вызов...
тут уже должен сработать оргкомитет из участников...и судья и беркутовец должны быть показательно мертвы
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30.07.2021 20:45 Ответить
Це ж прецедент.. Зараз за цим рішенням всі піда.. "чудові люди" почнуть вертатись
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30.07.2021 20:46 Ответить
И сам лицемерная земразь вообще отпустил их.
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30.07.2021 20:48 Ответить
Ну а шо...
Зрадники пи владі.
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30.07.2021 20:48 Ответить
при*
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30.07.2021 20:48 Ответить
Не, ну а шо? 73 % - ЗА!
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30.07.2021 20:51 Ответить
Щось мутно...
29 грудня 2019 по обміну пішов у парашу,
лютий 2020 повернувся в Україну,
3 червня 2020 звільнений з Поліції
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30.07.2021 20:51 Ответить
Ожидаемо...Зеленые гопники вообще страх потеряли
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30.07.2021 20:54 Ответить
Значит сейчас и Кусюка с его бойцами восстановят. Они пересидели все это время в мацковском ОМОНе и теперь смогут спокойно возвращаться в родные казармы.
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30.07.2021 20:56 Ответить
Готуються зелені уроди до осені і протестів.
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30.07.2021 20:57 Ответить
не допоможе.
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30.07.2021 21:06 Ответить
Бывшего "беркутовца" Маринченко, обвиняемого в убийствах на Майдане, суд возобновил в должности - Цензор.НЕТ 2218
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30.07.2021 21:07 Ответить
Почему Янукович ещё в изгнании?
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30.07.2021 21:08 Ответить
Просто он, ниже чем на зелину должность, возвращаться не желает...
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30.07.2021 21:20 Ответить
Просто самосуд становится единственным способом для граждан добиться правосудия. Это все что вы должны знать о правоохранительной системе которой руководит клоун.
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30.07.2021 21:25 Ответить
от зараз вже все.....
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30.07.2021 21:29 Ответить
зелєрасти, він тепер вас відстрілюватиме
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30.07.2021 21:31 Ответить
Мені от цікаво коли цей довбаний сепарський суд *восстановит в должности* Януковича? ще в цьому роцi чи в наступному ?
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30.07.2021 21:33 Ответить
Если его сепары признали за своего и забрали по спискам, как он вернулся? Без документов.
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30.07.2021 21:34 Ответить
А що, навіть дуже цінний персонаж для сьогоднішньої влади...на перспективу...
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30.07.2021 21:39 Ответить
Значить скоро виродка відправлять до бузини. Коли суд не справедливий - справедливість становиться судом.
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30.07.2021 21:44 Ответить
Ось тому ,,особливо небезпечна банда,,затримана на днях вассалами взяточників являється найбільше актуальною в Україні.Справедливість не визнає законів а має настигати винуватців.Хто із державних чиновників або юристів чи СБУ може зі мною посперечатись,бажано іх фаміліями так як я..
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30.07.2021 22:34 Ответить
Скорей бы, бо эта гнида не должна портить воздух.
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31.07.2021 02:25 Ответить
цікаво, скільки йому відлохматять за 7 років після восстановлєнія?
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30.07.2021 21:51 Ответить
Так чему удивляться, ведь это решение админ.окружного суда , возглавляемого вовком и тот самый суд, который бубосик грозился разогнать. Теперь пусть хламидия с любителем корабельных сосен расскажет почему ЗЕленый моносброд не рассматривает поданый законопроект о ликвидации
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30.07.2021 21:55 Ответить
Ну шо майдановцы, получили очередной раз по морде от зебилов? Пацан убил 48 человек его восстановили в должности.
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30.07.2021 22:26 Ответить
Теперь в следующий раз в случае чего он убьет 148.
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30.07.2021 22:32 Ответить
Это как? Это что?
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30.07.2021 22:28 Ответить
Прийти додому, та застрелити.
Просидите максимум 3 роки, зате станете героєм. Не упустіть свій шанс
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30.07.2021 22:38 Ответить
"... ****, та шо ж це воно таке робиться.."
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30.07.2021 22:52 Ответить
Будемо створювати "Зе-Беркут"?
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30.07.2021 22:52 Ответить
Это всё
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30.07.2021 23:27 Ответить
а в это время, патриоты заняты тем, что гоняют ********* под оп...
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31.07.2021 00:19 Ответить
ждем возвращения Прохфессора
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31.07.2021 00:57 Ответить
А почему ему ещё и Героя Украины не дали?
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31.07.2021 02:24 Ответить
Голова суду - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вовк Павло Вячеславович Заступник голови суду - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аблов Євгеній Валерійович Заступник голови суду - Келеберда Володимир Іванович
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31.07.2021 02:29 Ответить
Судю вальнути першим, а потім цього козла
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31.07.2021 10:39 Ответить
Для судьи суд Камбиса а для этого урода - суд линча!
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31.07.2021 11:04 Ответить
Ппець,берізки у нужній кількості в нас не ростуть,а смереки попиляли....
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31.07.2021 13:32 Ответить
когда этих судей начнут убивать!!!!!!!!
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01.08.2021 14:28 Ответить
Це той "суд", із якого "суддя" аблов, який заборонив Євромайдан, отримав за це квартиру, і далі продовжує "судити", не боячись ні Петі, ні Вови.
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03.08.2021 13:42 Ответить
 
 