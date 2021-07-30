Государство потеряло около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность, - Данилов
Украина за последнее время потеряла около 17 тысяч газораспределительных сетей, безосновательно оказавшихся в частной собственности.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Краматорске в пятницу.
"К сожалению, должны констатировать, что за последнее время каким-то удивительным образом государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей, которые перешли в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и намерены выяснить, как это случилось", – сказал он.
При этом он отметил, что сегмент рынка распределения газа отличается монопольным положением одной группы компаний, собственником которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ, в связи с чем СНБО даст поручение Кабинету министров проверить их деятельность.
"Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это непосредственно касается господина Фирташа, в отношении которого введены персональные санкции. Мы этим вопросом тоже будем заниматься. Решением СНБО дадим поручение Кабинету министров проверять все эти вещи, чтобы довести их к действующему законодательству. И самое главное, мы не допустим, чтобы кто-то нас как государство шантажировал и передергивал платежки", – указал Данилов.
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до чого тільки не докопаєшся аби "клятого" Порошенко посадити..
молодець!
хто порося вкрав, у того в вухах пищить!
цікаво, а коли саме це відбулось?
Вообще-то по Конституции земля и недра принадлежат народу. Я так понимаю, что нам предлагают купить нашу собственность или продадут её таким же Фирташам
Читаємо Конституцію Держави УКРАЇНА!!
Вже 30-ть років мафія при владі!!
А родители сказали что такого слова нет.
Шельф України...
Зе=Пе..
)))
https://zaxid.net/vru_uvalila_zakon_pro_spisannya_borgiv_teplokomunenergo_ta_privatnih_oblgaziv_n1522452 ВРУ ухвалила закон про списання боргів теплокомуненерго та приватних облгазів