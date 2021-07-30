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Государство потеряло около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность, - Данилов

Государство потеряло около 17 тыс. км газораспределительных сетей,

Украина за последнее время потеряла около 17 тысяч газораспределительных сетей, безосновательно оказавшихся в частной собственности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

"К сожалению, должны констатировать, что за последнее время каким-то удивительным образом государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей, которые перешли в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и намерены выяснить, как это случилось", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кадровые решения, – Данилов

При этом он отметил, что сегмент рынка распределения газа отличается монопольным положением одной группы компаний, собственником которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ, в связи с чем СНБО даст поручение Кабинету министров проверить их деятельность.

"Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это непосредственно касается господина Фирташа, в отношении которого введены персональные санкции. Мы этим вопросом тоже будем заниматься. Решением СНБО дадим поручение Кабинету министров проверять все эти вещи, чтобы довести их к действующему законодательству. И самое главное, мы не допустим, чтобы кто-то нас как государство шантажировал и передергивал платежки", – указал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поставил задачу не повышать стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения,- Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4447) газораспределительные системы (10)


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Топ комментарии
+11
ну так наведіть порядок і перш за все в сбу.
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30.07.2021 21:08 Ответить
+9
Не знаю как все это назвать. но точно это не бардак. В бардаке каждая б№ ядь знает свое место и свои обязанности
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30.07.2021 21:16 Ответить
+8
Будуть розбиратися по черзі! Все вкрадене повинно бути повернуте народу! Крапка!.
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30.07.2021 21:19 Ответить
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ну так наведіть порядок і перш за все в сбу.
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30.07.2021 21:08 Ответить
В Фірташа відібрати і передати Бєні. Євреї з Заліщиків і Коломиї воювали між собою ще з часів Австро-Угорської імперії
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30.07.2021 22:37 Ответить
це про фірташа-------Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в селі Богданівка (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Синьків ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заліщицького району , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільської області . Мати працювала бухгалтером на цукровому заводі, батько - водієм. Дмитро до 17 років із матір'ю вирощував на продаж помідориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-of-bio-21 [ .=========Національність українець.== була дуже здивована,коли прочитала вперше.
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31.07.2021 07:16 Ответить
И нечего "удивляться", действуйте, а не разглагольствуйте. Или заявите, что снова Порошенко виноват.
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31.07.2021 08:23 Ответить
В точку...Путин так Ходорковского засунул в лагерь.Можно подумать что все остальное в стране поивптизированно законно...
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30.07.2021 21:12 Ответить
Будуть розбиратися по черзі! Все вкрадене повинно бути повернуте народу! Крапка!.
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30.07.2021 21:19 Ответить
да все и так принадлежит народу, вот только народы разные бывают
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30.07.2021 21:32 Ответить
От і стоїть задача- забрати у "разного народа" і повернути істиному народу України.
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30.07.2021 22:15 Ответить
фирташа равнять с Ходоркрвским?фейспалм .
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30.07.2021 21:23 Ответить
государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей, которые перешли в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и намерены выяснить, как это случилось", - сказал он

======================
до чого тільки не докопаєшся аби "клятого" Порошенко посадити..
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30.07.2021 21:35 Ответить
А до чого тут Порошенко? Чи може шапка диміти почала?
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30.07.2021 22:16 Ответить
цікаво що хвірташ отримав облгази ще за часів януковича, але чомусь свиночолий за 5 років не зробив нічого аби незаконно отримані активи повернути у власність держави.
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03.08.2021 06:33 Ответить
прізвище сивочолого пєтьмана навіть не всплило, але ж ти опєративненько вже тут, як кращі репортари каналу росія на місці майбутнього вибуху))
молодець!
хто порося вкрав, у того в вухах пищить!
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30.07.2021 23:23 Ответить
Бла-бла-бла і ППР.
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31.07.2021 11:40 Ответить
что за последнее время каким-то удивительным образом государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей Источник: https://censor.net/ru/n3280118
цікаво, а коли саме це відбулось?
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30.07.2021 21:13 Ответить
При яныке ещё, и в начале 14-го пока на должностях сидели его люди
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30.07.2021 21:21 Ответить
можливо, але сім років тому якось не дуже підходить до "за последнее время".
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30.07.2021 21:29 Ответить
Последние семь лет они переоформлялись и переходили из рук в руки. Как в общем то при любой смене власти
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30.07.2021 21:52 Ответить
зрозуміло.
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30.07.2021 21:57 Ответить
Удивительным образом... Это ещё тюрьмы не проверяли. Они тоже " удивительным образом"...
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30.07.2021 22:23 Ответить
Мышы зйылы?😁😁😁
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30.07.2021 21:14 Ответить
Так тарифи ж Зеленський призначає
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30.07.2021 21:14 Ответить
что-то так хорошо проверяли, что долги Фирташа погрузили на население, увеличив доставку за газ
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30.07.2021 21:14 Ответить
Проснулись ,бл@ть!! А ты ,НАРІД, плати за доставку этим упырям! Пока разберуться (а они спешить не будут), сколько НАРІД заплатит? Стесняюсь спросить, кто потом прикарманит эти денешки??
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31.07.2021 08:46 Ответить
Ось винуватець!

Государство потеряло около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность, - Данилов - Цензор.НЕТ 5613
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30.07.2021 21:15 Ответить
Не знаю как все это назвать. но точно это не бардак. В бардаке каждая б№ ядь знает свое место и свои обязанности
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30.07.2021 21:16 Ответить
это нелохи доят лохов
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30.07.2021 21:25 Ответить
Похоже Вы правы. "а дела у нас плохи потому что мы лохи"
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30.07.2021 21:39 Ответить
Дело говоришь!
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30.07.2021 21:17 Ответить
опять хотят фирташа освободить. зебобики, не получится. до 30 августа(число-то какое) должно быть рассмотрена апелляция на экстрадицию в США. Они уже ждут и они будут покруче Данилова.
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30.07.2021 21:18 Ответить
эти газораспределительные сети- кого надо частная собственность
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30.07.2021 21:18 Ответить
Капитан очевидность в своем репертуаре.
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30.07.2021 21:18 Ответить
Нужно ещё Водоканал вспомнить, тоже перешедший в частную собственность уливительным образом.
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30.07.2021 21:21 Ответить
ой. а кто это сделал вместе?
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30.07.2021 21:22 Ответить
Те кто в 2014м встречались в Вене...
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30.07.2021 21:29 Ответить
Сейчас ещё и землю продадим!
Вообще-то по Конституции земля и недра принадлежат народу. Я так понимаю, что нам предлагают купить нашу собственность или продадут её таким же Фирташам
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30.07.2021 21:23 Ответить
НезаконнооООО!
Читаємо Конституцію Держави УКРАЇНА!!
Вже 30-ть років мафія при владі!!
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30.07.2021 21:55 Ответить
Академики трепологии. Вы с этим разберетесь так, как разобрались и с вагнеровцами.
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30.07.2021 21:30 Ответить
Декомунізуйте відносини власності так, щоб приватна власність стала ПЕРШОДЖЕРЕЛОМ усіх задіяних в економіці видів власності, як різних сукупностей приватних власностей. Тоді не буде таких безграмотних публікацій. Приватизація не означає втрату державою і не звільняє державну владу від управління економікою приватних власників.
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30.07.2021 21:31 Ответить
розкажіть про це, наприклад, ахмет-хану.
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30.07.2021 22:51 Ответить
пора уж давно понять, всё что находится на Украине, с 1991 года находится в частной собственности вольных каменщиков.
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30.07.2021 21:31 Ответить
а СНБО может отбить у СБУ или НАБУ чауса? а данилов??? какие там 17 тыс. км?? ))))))
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30.07.2021 21:37 Ответить
А вы и дальше мониторьте воду, смотришь и страна, удивительным образом, исчезнет.
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30.07.2021 21:44 Ответить
А родители сказали:"Как же так, с каких же лет?"
А родители сказали что такого слова нет.
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30.07.2021 21:49 Ответить
Вишки Бойка ...
Шельф України...
Зе=Пе..
)))
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30.07.2021 21:50 Ответить
Сільон,колгоспник луганський.Борутьба з олігархами триває.
https://zaxid.net/vru_uvalila_zakon_pro_spisannya_borgiv_teplokomunenergo_ta_privatnih_oblgaziv_n1522452 ВРУ ухвалила закон про списання боргів теплокомуненерго та приватних облгазів
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30.07.2021 21:51 Ответить
Стесняюсь спросить - а сколько километров из этих 17ти тысяч были проложены за деньги людей,которые собирались с каждого частного дома?
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30.07.2021 22:18 Ответить
"...дадим поручение Кабинету министров проверять все эти вещи..." Та Кабинет министров за нехилый прайс уже 30 годиков моет полы в офисе фирташка и прочей всем известной публики. Данилов ?
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30.07.2021 22:33 Ответить
Скромно засмеялся СП-2!
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31.07.2021 00:03 Ответить
при папереднике о таком не заявляли.
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31.07.2021 01:14 Ответить
А може не треба?Після вчорашнього СОРОМУ,з чаусом,стає страшно за краіну.Ви куди не суните своі,"шимпанЗЕві",лапи все летить шкереберть.
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31.07.2021 06:45 Ответить
И за последние два года Украина "удивительным образом" превратилась из субъекта международных отношений в объект.
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31.07.2021 08:27 Ответить
Ревизию земель сделайте, неприятно удивитесь.
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31.07.2021 08:50 Ответить
Ну так поверніть усе государству.Ви для цього і потрібні.
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01.08.2021 20:38 Ответить
 
 