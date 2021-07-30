"Сняла скальп", - пострадавшего от пантеры мужчину в частном зоопарке под Полтавой прооперировали. ВИДЕО

29 июля в селе Ковалевка в пригороде Полтавы на человека в частном экопарке напала пантера. 33-летнего мужчину госпитализировали в шоковом состоянии. Пациента уже прооперировали и угрозы для его жизни больше нет.

О состоянии пострадавшего и почему молчат в экопарке, где произошла трагедия, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшего от нападения пантеры мужчину уже перевели из реанимации в травматологию. Он уже в сознании, но разговаривать об обстоятельствах нападения пантеры ничего не хочет.

Как рассказывали свидетели происшествия, пантера напала на мужчину, когда он развозил корм тележкой. "Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала", - говорила женщина, которая видела инцидент.

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Владимир Пинчук, врач-травматолог Полтавской областной больницы, куда госпитализировали пострадавшего, рассказал, что пациента доставили в тяжелом состоянии.

"Фактически был снят скальп с головы, многочисленные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантирован снятый скальп с волосяной части головы", - рассказал он.

В частном зоопарке Ковалевки отказываются комментировать этот инцидент, передает ТСН. На телефонные звонки дирекция экопарка не отвечает. В частных разговорах работники не сообщают никаких подробностей относительно нападения животного на мужчину, который кормил хищника.

В полиции же выяснили, что пострадавший на самом деле не был работником экопарка. "Он вроде бы товарищ директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары", - рассказал спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 29 июля в частном экопарке под Полтавой пантера напала на человека.