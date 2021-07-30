"Сняла скальп", - пострадавшего от пантеры мужчину в частном зоопарке под Полтавой прооперировали. ВИДЕО
29 июля в селе Ковалевка в пригороде Полтавы на человека в частном экопарке напала пантера. 33-летнего мужчину госпитализировали в шоковом состоянии. Пациента уже прооперировали и угрозы для его жизни больше нет.
О состоянии пострадавшего и почему молчат в экопарке, где произошла трагедия, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшего от нападения пантеры мужчину уже перевели из реанимации в травматологию. Он уже в сознании, но разговаривать об обстоятельствах нападения пантеры ничего не хочет.
Как рассказывали свидетели происшествия, пантера напала на мужчину, когда он развозил корм тележкой. "Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала", - говорила женщина, которая видела инцидент.
Владимир Пинчук, врач-травматолог Полтавской областной больницы, куда госпитализировали пострадавшего, рассказал, что пациента доставили в тяжелом состоянии.
"Фактически был снят скальп с головы, многочисленные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантирован снятый скальп с волосяной части головы", - рассказал он.
В частном зоопарке Ковалевки отказываются комментировать этот инцидент, передает ТСН. На телефонные звонки дирекция экопарка не отвечает. В частных разговорах работники не сообщают никаких подробностей относительно нападения животного на мужчину, который кормил хищника.
В полиции же выяснили, что пострадавший на самом деле не был работником экопарка. "Он вроде бы товарищ директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары", - рассказал спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 29 июля в частном экопарке под Полтавой пантера напала на человека.
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Меньше всего здесь виновато животное.
Животное - зверь.
Хотя, иногда люди бывают даже хуже животных.
Скорее всего, это чёрный ягуар.
Пантеры - это род семейства кошачьих, в который входят: тигр, лев, ягуар, леопард и снежный барс.
Журналисты, пора уже грамотными становиться. Я понимаю, вы прогуливали уроки в школе, но сейчас есть интернет и школьную программу можно без сложностей наверстать.
Вот один блоггер от туда :
https://www.youtube.com/watch?v=n_WkffUBud0
Впервые посетил зоопарк в Ковалёвке. Понравилась полянка с двумя маленькими озерами (и еще одно за забором было) и клетка с тиграми (если пошуметь то прибегут играть))), ах да еще при входе очень крутые черные петухи и курицы))) И на этом все... Вход 80грн с человека, кормить своим нельзя, только там покупать (но сильно не гоняют, если возьмете с собой морковку и овощи, а вот капусту запрещают давать). Погладить енотов- платно, детский паровозик по территории - платный, большие очереди в ларьки, всего два кофе автомата и то один не работал. Из позитивного, что запрещено распивать алкоголь на территории. Сильно не разбираюсь, но животные как будто замученные (или было плохое настроение у них)). Многих животных просто не видно, попрятались куда-то. Из клеток некоторых прям очень воняет (может это и норм, все таки лето). Общее впечатление складывалось позитивным, даже не смотря на то, что цены на вход поднимают, так как людей все больше приезжает, чистый бизнес))). Интерес смотреть на животных в клетках у меня всегда слабый был (кроме тигров-они ван лав), по-этому я больше тусил с ламами в поле- там классно)) но мало мест с теньком, а это плохо под палящим солнцем. Потом ко мне подбежала работница зоопарка и начала кричать, что съемка с дрона у них платная и якобы об этом написано при входе, что оказалось враньем. Пригрозилась охраной и что она меня выведет сейчас с зоопарка...эх... и сразу такой грустный осадок об этом месте... и кофе вспомнилось, что покупал минут 30-40 и ту вонь с клеток, и кормление енотов с дополнительной платой 250 грн и кучу табличек с запретом кормежки принесенной еды (даже если она точно такая же как в ларьке у них), толпы людей, вонючие туалеты при виде и запахе которых сразу перехочется )) Приеду еще раз врятли... только может из за наглых лам которых можно и погонять и погладить и покормить)