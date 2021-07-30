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Авиация ГСЧС Украины осуществила первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции

Авиация ГСЧС Украины осуществила первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции

В пятницу вечером, 30 июля, пожарные самолеты ГСЧС Украины осуществили первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах Турции, где происходят лесные пожары.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.

"Вечером 30 июля, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи г.Анталия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров

Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г.. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

Автор: 

Турция (3508) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+13
Правильно, что решили Турции помочь.
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30.07.2021 22:04 Ответить
+5
Мона былобы и кацапам помочь с тушением пожаров
Вместо пожарных отправить заправочные борты с гептилом...
Так не просять)))
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30.07.2021 22:33 Ответить
+4
На Ютубі під роликом, в якому йшлось про те, що Україна відправляє 2 літаки для допомоги, турки оцінили допомогу від нашої країни. Дякували.
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30.07.2021 22:33 Ответить
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А самолеты каких ещё стран участвуют в ликвидации пожаров в Турции ?
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30.07.2021 21:57 Ответить
Монголия и чехия))))
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30.07.2021 22:02 Ответить
Самолеты из России и https://iz.ru/tag/ukraina Украины принимают участие в тушении лесных пожаров в https://iz.ru/tag/turtciia Турции . Об этом 30 июля сообщил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган.

https://iz.ru/1200453/2021-07-30/v-tushenii-pozharov-v-turtcii-zadeistvovali-samolety-iz-rf-i-ukrainy
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30.07.2021 22:17 Ответить
Ясно
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30.07.2021 22:22 Ответить
Правильно, что решили Турции помочь.
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30.07.2021 22:04 Ответить
Мона былобы и кацапам помочь с тушением пожаров
Вместо пожарных отправить заправочные борты с гептилом...
Так не просять)))
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30.07.2021 22:33 Ответить
Можно и не отправлять, и так все сгоритг
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30.07.2021 23:48 Ответить
На Ютубі під роликом, в якому йшлось про те, що Україна відправляє 2 літаки для допомоги, турки оцінили допомогу від нашої країни. Дякували.
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30.07.2021 22:33 Ответить
Туркам нужно помогать. И курорт там супер
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30.07.2021 23:21 Ответить
У нас есть мощный пожарный - Ющенко. Его бы туда на вертолёте
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31.07.2021 10:34 Ответить
тільки в тандемі з шуфричем! по-іншому це не працює
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31.07.2021 19:27 Ответить
Я розумію - допомога сусіду повинна бути ! Безоплатною та безіменною . Та приємно , що ті 2 борти - Антонов 32 П - наші !
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31.07.2021 12:52 Ответить
 
 