Авиация ГСЧС Украины осуществила первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции
В пятницу вечером, 30 июля, пожарные самолеты ГСЧС Украины осуществили первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах Турции, где происходят лесные пожары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.
"Вечером 30 июля, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи г.Анталия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г.. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.
Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.
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https://iz.ru/1200453/2021-07-30/v-tushenii-pozharov-v-turtcii-zadeistvovali-samolety-iz-rf-i-ukrainy
Вместо пожарных отправить заправочные борты с гептилом...
Так не просять)))