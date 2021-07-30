Авиация ГСЧС Украины осуществила первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции

В пятницу вечером, 30 июля, пожарные самолеты ГСЧС Украины осуществили первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах Турции, где происходят лесные пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.

"Вечером 30 июля, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи г.Анталия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров

Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г.. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.