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Новости
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Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП

Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП

Беглый судья Чаус нашелся и стал предметом раздора между СБУ и НАБУ, ЛГБТ-устроили танцы под ОП, "дельта"-штамм заразен, как ветрянка - главные новости 30 июля.

Чаус нашелся, за него борются СБУ и НАБУ

Беглого экс-судью обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. О его нахождении там сообщил сельский староста, он же сделал в сельсовете фото сидящего на стуле Чауса почему-то в одних шортах.

На место выехали полицейские. Но оказалось, что не только они. Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и увезли. Его доставили в Киев, при этом машину СБУ, в которой находился Чаус, преследовали сотрудники НАБУ, обязанные его задержать. В Киеве Чауса доставили в главное управление СБУ. Когда туда попытались зайти детективы НАБУ - их не пустили. Бюро требует передать им бывшего судью. СБУ ситуацию пока не комментирует.

Выездное заседание СНБО

Совет заседал в Донецкой области. Он ввел санкции против контрабандистов, одобрил Стратегию внешнеполитической деятельности и поручил Кабмину мониторить ситуацию в "Укрзализныце". Следующее, за что возьмутся - облэнерго (там могут ввести временные администрации) и газораспределительные сети (Совет хочет выяснить, как они попали в частные руки).

ЛГБТ-"Рейвах" и драка под ОП

Под ОП было жарко: ЛГБТ-сообщество анонсировало там проведение мероприятия в формате рейв-вечеринки. Прежде самих организаторов на Банковую пришли правые активисты. Они попытались помешать проведению мероприятия и вступили в конфликт с полицией. "Правых" разогнали полицейские, ЛГБТ-сообщество станцевало под ОП, на 12 противников "Рейвах прайда" составили админпротоколы.

Лукашенко угрожает разместить в Беларуси военных РФ

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства... разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - пообещал захвативший власть "президент". Пресс-секретарь президента РФ Песков уточнил, что Россия пока не получала никаких официальных обращений от Беларуси о размещении российских войск в этой стране.

МИД просит пока не ехать в Турцию

Правда, не во всю, а только туда, где бушуют лесные пожары - в Анталию, Адану, Мерсин и Муглу. На помощь в борьбе с пламенем прибыли два самолета украинской ГСЧС, они уже сбрасывают воду на пожары.

"Дельта"-штамм заразен, как ветрянка

Вариант Delta передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу.

В Украине со следующей недели будут вакцинировать подростков старше 12 лет - правда, получить прививку можно будет только в случае тяжелого заболевания или выезда за границу.

Наши пловцы Романчук и Фролов - в финале Олимпиады

За золотую медаль они будут сражаться на дистанции 1500 метров.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Олимпиада (1137) пожар (5983) СНБО (4447) Турция (3508) ЛГБТ-сообщество (336) Чаус Николай (330) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 8354
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30.07.2021 22:12 Ответить
+10
День задався ,вистава лялькового балагана триває !!!)))
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30.07.2021 22:28 Ответить
+10
доктор чаус - в спецслужбах хаос ))))))
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3370

...
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30.07.2021 22:29 Ответить
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Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 2463
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30.07.2021 22:12 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 8354
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30.07.2021 22:12 Ответить
по Закону Гор?
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30.07.2021 22:41 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 2573
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30.07.2021 22:22 Ответить
Конгениально!
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30.07.2021 22:32 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 400
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30.07.2021 22:24 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3257
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30.07.2021 22:31 Ответить
День задався ,вистава лялькового балагана триває !!!)))
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30.07.2021 22:28 Ответить
доктор чаус - в спецслужбах хаос ))))))
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3370

...
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30.07.2021 22:29 Ответить
У перервах між роботою зазирав у новини... Буфонада з Чаусом нагадала комедії з покійним Леслі Нільсеном...
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31.07.2021 00:43 Ответить
Главная новость дня - танцы под ОП! Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 9438
Ну вы, блин, даёте!
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30.07.2021 22:30 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 6849
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30.07.2021 22:35 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 8292
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30.07.2021 22:37 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3647
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30.07.2021 22:39 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 7351
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30.07.2021 22:42 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 9603
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30.07.2021 22:43 Ответить
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 56
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30.07.2021 22:49 Ответить
Реально йому не позаздриш ,він швидше мертвий ніж живий !!!)))
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30.07.2021 22:51 Ответить
так таки так!
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30.07.2021 22:56 Ответить
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
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30.07.2021 22:52 Ответить
Головні новини 30 липня: битва за Чауса, затримання і танці під ОП - Цензор.НЕТ 8835
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30.07.2021 23:09 Ответить
Новости дня: танцы под ОП и пляски с Чаусом
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31.07.2021 00:40 Ответить
Все це клоунада !
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31.07.2021 01:17 Ответить
 
 