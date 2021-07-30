Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП
Беглый судья Чаус нашелся и стал предметом раздора между СБУ и НАБУ, ЛГБТ-устроили танцы под ОП, "дельта"-штамм заразен, как ветрянка - главные новости 30 июля.
Чаус нашелся, за него борются СБУ и НАБУ
Беглого экс-судью обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. О его нахождении там сообщил сельский староста, он же сделал в сельсовете фото сидящего на стуле Чауса почему-то в одних шортах.
На место выехали полицейские. Но оказалось, что не только они. Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и увезли. Его доставили в Киев, при этом машину СБУ, в которой находился Чаус, преследовали сотрудники НАБУ, обязанные его задержать. В Киеве Чауса доставили в главное управление СБУ. Когда туда попытались зайти детективы НАБУ - их не пустили. Бюро требует передать им бывшего судью. СБУ ситуацию пока не комментирует.
Выездное заседание СНБО
Совет заседал в Донецкой области. Он ввел санкции против контрабандистов, одобрил Стратегию внешнеполитической деятельности и поручил Кабмину мониторить ситуацию в "Укрзализныце". Следующее, за что возьмутся - облэнерго (там могут ввести временные администрации) и газораспределительные сети (Совет хочет выяснить, как они попали в частные руки).
ЛГБТ-"Рейвах" и драка под ОП
Под ОП было жарко: ЛГБТ-сообщество анонсировало там проведение мероприятия в формате рейв-вечеринки. Прежде самих организаторов на Банковую пришли правые активисты. Они попытались помешать проведению мероприятия и вступили в конфликт с полицией. "Правых" разогнали полицейские, ЛГБТ-сообщество станцевало под ОП, на 12 противников "Рейвах прайда" составили админпротоколы.
Лукашенко угрожает разместить в Беларуси военных РФ
"Если нужно будет для безопасности Союзного государства... разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - пообещал захвативший власть "президент". Пресс-секретарь президента РФ Песков уточнил, что Россия пока не получала никаких официальных обращений от Беларуси о размещении российских войск в этой стране.
МИД просит пока не ехать в Турцию
Правда, не во всю, а только туда, где бушуют лесные пожары - в Анталию, Адану, Мерсин и Муглу. На помощь в борьбе с пламенем прибыли два самолета украинской ГСЧС, они уже сбрасывают воду на пожары.
"Дельта"-штамм заразен, как ветрянка
Вариант Delta передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу.
В Украине со следующей недели будут вакцинировать подростков старше 12 лет - правда, получить прививку можно будет только в случае тяжелого заболевания или выезда за границу.
Наши пловцы Романчук и Фролов - в финале Олимпиады
За золотую медаль они будут сражаться на дистанции 1500 метров.
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