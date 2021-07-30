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Украинские миротворцы примут участие в миссии ООН в Боснии и Герцеговине, - Данилов

Украинские миротворцы примут участие в миссии ООН в Боснии и Герцеговине, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в ходе сегодняшнего заседания было принято решение отправить украинских военнослужащих в Боснию и Герцеговину для участия в миссии "Алтея".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Данилов сделал в ходе брифинга по итогам заседания СНБО.

По словам Данилова, во время заседания СНБО было принято решение направить национальный персонал для оказания помощи партнерам по Европейскому Союзу в рамках миротворческой миссии "Алтея".

Операция "Алтея" заключается в наблюдении за выполнением Дейтонского мирного соглашения, который был заключен в 1995 году. "Алтея" является преемником миссий НАТО SFOR and IFOR и была начата в декабре 2004 года и продлевается ООН ежегодно. К операции приобщены 20 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских миротворцев в Конго станет больше, - Данилов

Автор: 

Босния (80) Данилов Алексей (1066) миротворцы (1185)


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Топ комментарии
+1
Цікаво було би чути фамілії цих ,,миротворців,, які і дня за майже 8 років не були на ,,нульовці,, а мир творять у всьому мирі.
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30.07.2021 22:37 Ответить
+1
Миротворческая Миссия Украины в составе ООН это особый статус,там надо знать обязательно английский язык,а лучше еще и любой другой язык,типа французский или испанский....,думаете туда берут так просто?Это особый международный батальон,с особой спецификой и знаниями..., баранов туда не берут....
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31.07.2021 04:29 Ответить
+1
На сегодня Украина принимает участи в 6 Миротворческих Миссиях под эгидой ООН...,потому что Украина одна из Соучредителей,типа страна-организатор ООН... Статус этот не изменился с дня основания ООН...
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31.07.2021 04:34 Ответить
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нашелся соколик! кто молодец? я молодец!!! Украинские миротворцы примут участие в миссии ООН в Боснии и Герцеговине, - Данилов - Цензор.НЕТ 7529 " />
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30.07.2021 22:37 Ответить
Цікаво було би чути фамілії цих ,,миротворців,, які і дня за майже 8 років не були на ,,нульовці,, а мир творять у всьому мирі.
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30.07.2021 22:37 Ответить
P.S.Та і про техніку включаючи гелікоптери які вже ніколи не повернуться в Україну при такій необхідності в країні.
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30.07.2021 22:41 Ответить
А чому не пишеш, скільки грошей Україні заробили наші миротворчі місії? "Іксперд", мля, прости Господи... нафіг гелікоптери в Авдіївці чи Пісках?
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31.07.2021 11:03 Ответить
Сколько?Да каплю в море по сравнению из тем сколько здесь разворовывают.Ди видят ли эти деньги украинские банки?
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31.07.2021 11:10 Ответить
Від ООН гроші - однозначно бачать. І, якщо проблема в розкраданні - то пиши в НАБУ, САП, СБУ і т.п, а не на форумі про миротворців. А хто там був на передку.. а нічого, що у нас 400 тис учасників бойових дій в Україні? З них на передку було хоч 20%? От їх прізвища і пиши, от про них і цікаво булоб чути. Не хочеш?)))
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31.07.2021 11:18 Ответить
У самих в країні війна, але миротворців посилаємо у інщі країни, якось це трохи збочено
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30.07.2021 23:29 Ответить
А нічого що військові і колишні військові прямо рвуться в миротворці? А ви хочете, щоб вони тупо були мішенню для кацапських снайперів на Донбасі і не мали права стріляти у відповідь? І, що, у нас мобілізація чи військовий стан? Всі на передову, так? Всі 260 тис армії? Та там не більше 20 тис. перебуває одномоментно, а на передку взагалі десь зо дві тисячі. І, насамкінець - от естонці воюють у Малі - їм що, робити немає що, так ви вважаєте? Господи, коли ви вже почнете мислити глобально, ні, коли ви вже, нарешті, почнете просто мислити...
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31.07.2021 11:09 Ответить
От і почніть мислити, а не ахінею писати про Естонію - там у влади нема клоунів під контролем фсб. Все що хтів сказати вже сказав - у нас в Україні війна, а ми миротворців кудись посилаємо, це трохи маячня як для здорового глузду. До речі ви мислити не глобально, а совково - за миротворчі місії країна отримує грощі (валюту) це як що ви не знали, такі вискорозвинені країни як Пакистан теж ідуть таким миротворчим шляхом ))
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31.07.2021 22:28 Ответить
Мій син дембельнувся кілька років тому, назад в армію не хоче, а миротворцем - запросто. Як і його друзі. От з ними посперечайтесь на тему " в країні війна". В кого війна? В мільйонів молодих чоловіків, які не вилазять з барів та пляжів? Для нашого населення війна давно вже закінчилась, так, "пастрєлівают іногда". Стосовно Пакистану - паки, на відміну від нас, мають ядерну зброю і з ними рахуються в світі набагато більше, ніж з Україною. А в Лондоні, до прикладу, пакистанець - це круто, а українець - дідько знає, що це таке. Про Естонію - не зрозумів нічого. Естонці посилають війська - молодці. Ми посилаємо війська - дебіли. Не зростається...
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01.08.2021 07:15 Ответить
Звісно у вас не зростається - ви ж "усталі от войни" і не буде зростатись.
Для якого це населення війна закінчилась, це лахтинська пропаганда,
війна з Московієй продовжується доки Донбас і Крим знову не стануть

Українськими територіями. Так що кремлядський погляд на мою країну
мене не хвилює, до свіданія.
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01.08.2021 11:36 Ответить
Накуа - нам нікуди дівать свого надмірного миротворства, чи то просто бартерна угода?
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30.07.2021 23:35 Ответить
Миротворці мать вашу, так ви краще візьміть участь в обов'язковому звільненні своєї рідної але тимчасово окупованої кремлівськими загарбниками маніяка кривавого )(уйла суверенної української землі Криму і Донбасу. А у Боснії і Герцеговині НАТО чудово розбереться і без вас.
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31.07.2021 04:15 Ответить
З цим Верховним Головнокомандуючим не буде ніякого звільнення окупованої землі, це ще неясно? І, з чим там НАТО розібралося за останні 20 років? З Афганом чи Іраком? З Сомалі чи Малі? Чи з тими ж самими Балканами? Був в Боснії кілька разів, знаю, про що пишу.
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31.07.2021 11:12 Ответить
Миротворческая Миссия Украины в составе ООН это особый статус,там надо знать обязательно английский язык,а лучше еще и любой другой язык,типа французский или испанский....,думаете туда берут так просто?Это особый международный батальон,с особой спецификой и знаниями..., баранов туда не берут....
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31.07.2021 04:29 Ответить
І, хлопці заробляють великі гроші - і для України, і для своїх сімей.
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31.07.2021 11:14 Ответить
На сегодня Украина принимает участи в 6 Миротворческих Миссиях под эгидой ООН...,потому что Украина одна из Соучредителей,типа страна-организатор ООН... Статус этот не изменился с дня основания ООН...
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31.07.2021 04:34 Ответить
Конго - ми там одні з найкращих, якщо не найкращі.
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31.07.2021 11:13 Ответить
 
 