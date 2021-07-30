Украинские миротворцы примут участие в миссии ООН в Боснии и Герцеговине, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в ходе сегодняшнего заседания было принято решение отправить украинских военнослужащих в Боснию и Герцеговину для участия в миссии "Алтея".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Данилов сделал в ходе брифинга по итогам заседания СНБО.

По словам Данилова, во время заседания СНБО было принято решение направить национальный персонал для оказания помощи партнерам по Европейскому Союзу в рамках миротворческой миссии "Алтея".

Операция "Алтея" заключается в наблюдении за выполнением Дейтонского мирного соглашения, который был заключен в 1995 году. "Алтея" является преемником миссий НАТО SFOR and IFOR и была начата в декабре 2004 года и продлевается ООН ежегодно. К операции приобщены 20 стран.

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