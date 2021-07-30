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Данилюк побил Милованова, который не допустил его к конкурсу на главу БЭБ из-за "недостатньої освіти". ФОТО

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

Драка произошла на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов.

Милованов и Данилюк отошли в сторону и говорили. В результате мужчины начали ссориться. После этого Данилюк попросил Милованова оставить праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника председателя ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Их разнимал депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак. В результате Трепак вывел Милованова с праздника. Советник Ермака получил повреждения брови.

Данилюк побил Милованова, который не допустил его к конкурсу на главу БЭБ из-за недостатньої освіти 01

Фото - Фейсбук Виктора Чумака

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.

В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным"

Данилюк побил Милованова, который не допустил его к конкурсу на главу БЭБ из-за недостатньої освіти 02

Автор: 

драка (2028) Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
+101
Это вишенка на торте сегодняшних трешей. Это просто шапито без перерыва. Более позорной власти у нас еще не было.
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30.07.2021 23:00 Ответить
+85
На праздновании своего дня рождения экс-секретарь СНБО Данилюк подрался с Миловановым - Цензор.НЕТ 3071
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30.07.2021 22:57 Ответить
+74
А ты кто такой?! (с)
На праздновании своего дня рождения экс-секретарь СНБО Данилюк подрался с Миловановым - Цензор.НЕТ 41
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30.07.2021 23:00 Ответить
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Страница 3 из 3
просьба повторить на бис!
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31.07.2021 09:20 Ответить
Все просто, не хотят люди мараться об скоморохов.
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31.07.2021 08:23 Ответить
Гнать обоих в шею, овец пасти!
(на зарплату пастуха)
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31.07.2021 08:31 Ответить
пока что зеленые сопли бьют друг-друга, а скоро с такими темпами, их будут бить прохожие просто на улицах...
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31.07.2021 08:56 Ответить
так их на улицах не видно, уже прячутся
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31.07.2021 09:21 Ответить
На святкуванні свого дня народження екссекретар РНБО Данилюк побився з Миловановим - Цензор.НЕТ 6409
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31.07.2021 11:31 Ответить
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31.07.2021 19:09 Ответить
Как дети малые. Кто там с каких пор был на Майдане и был ли вообще - значения не имеет. Для чиновников имеет значение только результат работы, но что один, что другой, показать его не могут. А вылить говна друг на друга всегда можно
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31.07.2021 08:59 Ответить
обычная очередная провокация зеленой швали... эти ублюдки живут только флешмобами и шоу-постановками, Милованов сейчас работает на Беню, а Данилюк критикует и Беню и зеленого клоуна, вот ему и устроили сначала недопуск до конкурса, а потом и провокацию на его днюхе... Милованов туда и пришел, чтобы в хлебало получить, в этом и был весь цимус...
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31.07.2021 09:00 Ответить
Що за весілля без бійки ??
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31.07.2021 10:57 Ответить
Данилюк дрочун.
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31.07.2021 09:03 Ответить
Прямо событие международного значения. Как бы ещё ОБСЕ не высказала глубокую обеспокоенность.
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31.07.2021 09:04 Ответить
Просим вторую серию на битах, плиз пан Зеленский, с меня тогда голос на выборах!
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31.07.2021 09:05 Ответить
Жаба і гадюка...
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31.07.2021 09:06 Ответить
не...нормально? сходил на днюху)))))
На святкуванні свого дня народження екссекретар РНБО Данилюк побився з Миловановим - Цензор.НЕТ 3182

..
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31.07.2021 09:10 Ответить
"Президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Янукович назначил Данилюка своим советником (вне штата)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . С сентября 2010 года Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. Он победил в конкурсе на эту должность."
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31.07.2021 09:19 Ответить
"24 февраля 2014 года был уволен указом №115/2014 и.о. президента https://file.liga.net/person/357-aleksandr-tyrchinov.html Александром Турчиновым с должности советника президента.17 июля 2014 года президент Украины https://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html Петр Порошенко указом №598/2014 назначил Александра Данилюка представителем президента Украины в Кабинете министров."Такими специалистами Сывачьолый не разбрасывался ,всех к себе
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31.07.2021 09:23 Ответить
Сечо волий, ПАП лично кастинг проводил? Как тебе удается жить без мозга,ты медуза?
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31.07.2021 09:55 Ответить
вони ягодки одного поля ЗЕлупи,так що начхати на всю ту шоблу
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31.07.2021 09:22 Ответить
Достойно провторения:
"Я, конечно, утрирую и перегибаю, но такое впечатление, что надо ввести уголовную ответственность "за дискредитацию государственной власти" с реальной отсидкой от 3 лет."
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31.07.2021 09:38 Ответить
Спасибо за светскую хронику! Теперь страна в курсе важнейших новостей из мира украинской элиты. А что подавали на стол,напитки? В каком платье танцевала мазурку супруга именинника ? И были ли следы столь изысканной беседы задокументированы протоколом?
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31.07.2021 09:46 Ответить
Очередное подтверждение того,что Милованов дебил. Нахер он вообще пришел на день рождения к человеку, которого перед этим обрсрал?
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31.07.2021 10:18 Ответить
Покидьок отримав своє заслужене. Данилюк молодець!
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31.07.2021 10:26 Ответить
В данном эпизоде возможно. По жизни - не факт.
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31.07.2021 13:22 Ответить
ЛОХИ73 !!!! ДИВІТЬСЯ , КОГО ВИ НАВИБИРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ЗЕБІЛИ !!!
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31.07.2021 11:16 Ответить
Данилюку присваивается звание: Кулак года!
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31.07.2021 11:26 Ответить
впнро
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31.07.2021 11:27 Ответить
Пробачте,перевіряв зв"язок. А по темі - no coment. Просто іспанський сором...
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31.07.2021 11:31 Ответить
Мілиє дерутся, только тешатся
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31.07.2021 12:24 Ответить
Данилюку - респект!
Людина з переконаннями. До того ж здатна ці переконання відстоювати (не про бійку йдеться).
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31.07.2021 12:25 Ответить
Коломойский таки был прав в оценке Тимофея Милованова. Данилюк - молодец.
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31.07.2021 12:45 Ответить
кохала жаба гадюку😂
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31.07.2021 12:50 Ответить
державники потрібні.......бо тимошків забагато дуже
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31.07.2021 12:51 Ответить
На святкуванні свого дня народження екссекретар РНБО Данилюк побився з Миловановим - Цензор.НЕТ 8239
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31.07.2021 13:58 Ответить
Цирк - это ведь не искусство, это просто наша реальность
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31.07.2021 15:56 Ответить
Данилюк побив Милованова, який не допустив його до конкурсу на главу БЕБ через "недостатню освіту" - Цензор.НЕТ 9416 крыса тыловая
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31.07.2021 17:23 Ответить
...а якби у милованова був мозок, трапився би струс мозку.
Отак от.
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31.07.2021 17:53 Ответить
не про "драку" смотреть там нечего.... по ситуации- допустим ктото встал не стой ноги и чтото
ляпнул нелестное про какогото претендента на чтото и..... ??? и фсьо ??? а что остальные а
что объктивность ??? византийщина наше всьо..........
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31.07.2021 18:09 Ответить
Какая же скотина этот Данилюк! Это ж надо быть таким негодяем, таким чёрствым, бездушным и жестоким, чтобы избить дебила. Да сто раз прав дебил Миклован, что прокатил Данилюка мимо конкурса в начальники БЭБ. Важнейшим качеством начальника является умение доводить до конца начатые дела, которое напрочь отсутствует у Данилюка. Раз уж начал мудохать дебила Миклована, так делай это добротно и основательно - растрамбуй ему харю, повыбивай зубы, отбей печень, почки и селезёнку, сломай переносицу и основание черепа...
А то стоит дебил Миклован, за бельмо держится - лежать на столе у патологоанатома должен.
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31.07.2021 18:47 Ответить
Теперь ясно,почему Кива не пошел на днюху.Украинская наука стала сильней с его приходом,но не до такой же степени.
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31.07.2021 19:19 Ответить
Данилюк побив Милованова, який не допустив його до конкурсу на главу БЕБ через "недостатню освіту" - Цензор.НЕТ 5272
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31.07.2021 19:22 Ответить
Ну и молодежь пошла! Ты ему в морду, а он сразу в драку.
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01.08.2021 06:56 Ответить
Не зарегили в претенденты в БЕБ потомучто не подошел диплом Индианы(США) по специальности менеджер? Тоесть они реально считают что УКРАИНСКИЙ диплом экономического или юридического ВУЗА-он круче диплома США и в Украине дают больше знаний))))))? Посмотрите на Зеленского и его украинское образование Юриста-он в юриспруденции вобще ничего не понимает(судя по многоичленным действиям например отставке Тупицкого которые не соотв закону),просто корочки купил и все. Умный нарил выбрал Клоуна-теперь 5 лет смотрим ШАПИТО_ЦИРК
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01.08.2021 10:39 Ответить
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