Данилюк побил Милованова, который не допустил его к конкурсу на главу БЭБ из-за "недостатньої освіти". ФОТО

Данилюк побил Милованова, который не допустил его к конкурсу на главу БЭБ из-за "недостатньої освіти". ФОТО
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.
Драка произошла на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов.
Милованов и Данилюк отошли в сторону и говорили. В результате мужчины начали ссориться. После этого Данилюк попросил Милованова оставить праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения.
В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".
После этого бывший секретарь СНБО ударил советника председателя ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".
Их разнимал депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак. В результате Трепак вывел Милованова с праздника. Советник Ермака получил повреждения брови.
Фото - Фейсбук Виктора Чумака
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.
В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным"
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(на зарплату пастуха)
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"Я, конечно, утрирую и перегибаю, но такое впечатление, что надо ввести уголовную ответственность "за дискредитацию государственной власти" с реальной отсидкой от 3 лет."
Людина з переконаннями. До того ж здатна ці переконання відстоювати (не про бійку йдеться).
Отак от.
ляпнул нелестное про какогото претендента на чтото и..... ??? и фсьо ??? а что остальные а
что объктивность ??? византийщина наше всьо..........
А то стоит дебил Миклован, за бельмо держится - лежать на столе у патологоанатома должен.