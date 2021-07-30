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Новости Взяточники
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Чиновник Госэкоинспекции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Чиновник Госэкоинспекции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

ПРавоохранители задержали "на горячем" инспектора Государственной экологической инспекции Украины. Чиновник совместно с руководителем отдела Госэкоинспекции требовал деньги с предпринимателя и угрожали закрыть его кафе в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Во время проверки заведения питания инспектор выяснил, что в кафе отсутствует разрешение на выброс вредных веществ из кухни в атмосферу. За это нарушение руководитель отдела Госэкоинспекции с подчиненным пригрозили владельцу закрыть заведение и предложили заплатить им 1,5 тысячи долларов для решения ситуации", - говорится в сообщении.

ГБР задержало инспектора при получении всей суммы взятки. Его руководитель убежала с рабочего места.

Чиновник Госэкоинспекции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине чиновник Госэкоинспекции попался на взятке 3 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили инспектору и его руководителю о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6195) Госэкоинспекция (148) Одесса (7960) ГБР (3076)


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Відпустять, скажуть йому не було за що "жити".
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30.07.2021 23:29 Ответить
"Так отпустите ,плачут дома детки..." !!!)))
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30.07.2021 23:51 Ответить
Якщо придивитися тільки по публікаціях цензора за останні два роки по затриманих хабарниках то виходить що у нас просто не залишилось чиновніків і всі відбувають довгострокові покарання.Як що не лінь то підійміть архіви цензора та зрівняйте їх із офіційною кількістю чиновників в Україні.
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30.07.2021 23:37 Ответить
Цих гельмінтів в Україні сотні тисяч !!! Всі дердінспекціі,контори та конторки ,це розплідники корумпованї гидоти !!!))))
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30.07.2021 23:54 Ответить
Та таких гнид в Україні сотні тисяч !!! Іх мають сотню за добу пакувати на нари !!!)))
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30.07.2021 23:51 Ответить
"...Его руководитель убежала." Так в сборную страны ее по легкой атлетике, а не в экоинспекцию. Хоть одно золото стране из Японии принесла бы.
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30.07.2021 23:52 Ответить
Экологи в Украине самые большие взяточники. Они берут больше чем таможня. Но самое интересное, что они менялись раньше все как только менялся премьер. Каждому премьера была нужна своя финансовая цепочка. А сейчас уже за премьерами не успевают меняться.
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31.07.2021 12:12 Ответить
 
 