Чиновник Госэкоинспекции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

ПРавоохранители задержали "на горячем" инспектора Государственной экологической инспекции Украины. Чиновник совместно с руководителем отдела Госэкоинспекции требовал деньги с предпринимателя и угрожали закрыть его кафе в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Во время проверки заведения питания инспектор выяснил, что в кафе отсутствует разрешение на выброс вредных веществ из кухни в атмосферу. За это нарушение руководитель отдела Госэкоинспекции с подчиненным пригрозили владельцу закрыть заведение и предложили заплатить им 1,5 тысячи долларов для решения ситуации", - говорится в сообщении.

ГБР задержало инспектора при получении всей суммы взятки. Его руководитель убежала с рабочего места.

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Сотрудники ГБР сообщили инспектору и его руководителю о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.