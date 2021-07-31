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Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
Две украинских легкоатлетки, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова, вышли в полуфинал Олимпийских игр-2020 на дистанции 400 м с барьерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.
Обе украинки уверенно выиграли свои предварительные забеги. В первом забеге Ткачук показала результат 54.80, а во втором – Рыжикова улучшила время до 54.56.
А вот украинка Мария Миколенко не сумела пробиться в следующий раунд, финишировав 6-й в третьем забеге (57.86).
В полуфиналы попали по 4 спортсменки из каждого из 5 забегов, плюс еще 4 отбираются среди остальных по лучшем времени.
Топ комментарии
+6 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий31.07.2021 08:39 Ответить Ссылка
+3 Patrik #425680
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+2 Olexa Pluzh
показать весь комментарий31.07.2021 08:20 Ответить Ссылка
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...але. сьогодні срібло взяло Сан-Маріно.
"дякуючи" всім владам часів Незалежності Україна перестала бути олімпійською державою.