Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Две украинских легкоатлетки, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова, вышли в полуфинал Олимпийских игр-2020 на дистанции 400 м с барьерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

Обе украинки уверенно выиграли свои предварительные забеги. В первом забеге Ткачук показала результат 54.80, а во втором – Рыжикова улучшила время до 54.56.

А вот украинка Мария Миколенко не сумела пробиться в следующий раунд, финишировав 6-й в третьем забеге (57.86).

В полуфиналы попали по 4 спортсменки из каждого из 5 забегов, плюс еще 4 отбираются среди остальных по лучшем времени.

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