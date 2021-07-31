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Новости Олимпиада-2020
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Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Две украинских легкоатлетки, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова, вышли в полуфинал Олимпийских игр-2020 на дистанции 400 м с барьерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

Обе украинки уверенно выиграли свои предварительные забеги. В первом забеге Ткачук показала результат 54.80, а во втором – Рыжикова улучшила время до 54.56.

А вот украинка Мария Миколенко не сумела пробиться в следующий раунд, финишировав 6-й в третьем забеге (57.86).

В полуфиналы попали по 4 спортсменки из каждого из 5 забегов, плюс еще 4 отбираются среди остальных по лучшем времени.

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Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио 01
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио 02
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио 03

Автор: 

легкая атлетика (112) Олимпиада (1137) спорт (2444)


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Топ комментарии
+6
ВІТАЄМО !!!! успіху й надалі !!!!
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 1830

.
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31.07.2021 08:39 Ответить
+3
Завтра,в 4.45 финал 1500 м.А там Романчук и наш,запорожский козак,Сергей Фролов (Романчук тоже наш,из Ровно,если шо)Надежда есть-держим крепко кулаки
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31.07.2021 10:20 Ответить
+2
Дівчата, ви найкращі! Хай вам Бог помагає і береже!
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31.07.2021 08:20 Ответить
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Дівчата, ви найкращі! Хай вам Бог помагає і береже!
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31.07.2021 08:20 Ответить
Тем временем мы все ближе и ближе к первой олимпиаде без единого золота.
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31.07.2021 08:30 Ответить
А как же эта, прыгунья, со странной фамилией. Вроде рекордсмен мира.
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31.07.2021 08:38 Ответить
Ярослава Магучих. Не вижу странностей, в фамилии. Она и сейчас будет пробовать взять новую высоту, по её же заявлению. Тут реальный шанс на золото.
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31.07.2021 08:51 Ответить
ВІТАЄМО !!!! успіху й надалі !!!!
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 1830

.
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31.07.2021 08:39 Ответить
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 6399
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31.07.2021 08:46 Ответить
Красотки.
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31.07.2021 09:25 Ответить
звичайно успіхів!
...але. сьогодні срібло взяло Сан-Маріно.


"дякуючи" всім владам часів Незалежності Україна перестала бути олімпійською державою.
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31.07.2021 09:26 Ответить
До незалежності, Україна навіть державної не була. З ваших слів просрали те чого не було?
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31.07.2021 11:06 Ответить
відчувається "польот мислі" відбірного зебіла
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31.07.2021 19:23 Ответить
Да пошёл ты нах. Зебил по ходу это ты
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31.07.2021 23:12 Ответить
*****, краще нах бы послав. Зебил - гіршого нема
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31.07.2021 23:25 Ответить
Завтра,в 4.45 финал 1500 м.А там Романчук и наш,запорожский козак,Сергей Фролов (Романчук тоже наш,из Ровно,если шо)Надежда есть-держим крепко кулаки
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31.07.2021 10:20 Ответить
грацаньки!!!..... медальку может и не станется выхватить но для олимпиады уже здорово!!!
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31.07.2021 10:37 Ответить
 
 