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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе применяли гранатометы и АГС, зафиксирован пролет беспилотника "Орлан-10", за сутки четыре нарушения перемирия, потерь нет, - штаб

Наемники РФ на Донбассе применяли гранатометы и АГС, зафиксирован пролет беспилотника

За прошедшие сутки, 30 июля, российские оккупационные войска на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины. Потерь среди украинских воинов нет. С начала текущих суток субботы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке.

В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая российские наемники обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечается в сводке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного из РПГ: боевых потерь нет, - Минобороны

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обстрел (28254) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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https://defence-ua.com/weapon_and_tech/tverdtse_serdtse_dlja_zrk_jak_vigljadajut_novi_klistroni_vid_kompaniji_radioniks-4361.html
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31.07.2021 08:30 Ответить
Ну и что их уже продали по выгодной цене?
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31.07.2021 10:10 Ответить
Мені цікаво, чи буде вважатися зривом "вазеленської тиші" збиття кацапського безпілотника?
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31.07.2021 10:18 Ответить
Це ж ясно, що кацапи готуються робити нам втрати.
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31.07.2021 10:40 Ответить
Я не понял они что ОБСЕ что бы фиксировать ? Стрелять и сбивать нужно.
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31.07.2021 10:40 Ответить
они косяк курили, под ним пелотник можно только зафиксировать
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31.07.2021 11:36 Ответить
Слава Богу! Без потерь
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31.07.2021 10:46 Ответить
У нас настіьки стійкий мир, що навіть орланів на своїй території не чіпаємо, а задерши голови (жартую) фіксуємо проліт. ЗРП, зрдн (ОСА, БУК), ви якого там біса робите?.
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31.07.2021 11:53 Ответить
За пролетом будет прилет.
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01.08.2021 06:53 Ответить
 
 