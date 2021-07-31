Наемники РФ на Донбассе применяли гранатометы и АГС, зафиксирован пролет беспилотника "Орлан-10", за сутки четыре нарушения перемирия, потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 30 июля, российские оккупационные войска на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины. Потерь среди украинских воинов нет. С начала текущих суток субботы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке.

В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая российские наемники обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечается в сводке.

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