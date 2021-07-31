В Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек, зафиксирован 961 новый случай заражения, 510 человек выздоровели

В течение прошлых суток, 30 июля, в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них - 61 ребенок и 43 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 486 человек, выздоровели - 510. Умерли от коронавируса 15 человек.

За сутки сделали более 40 тысяч тестов различными методами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2 252 785 человек;

◾️ выздоровели - 2 186 863 лица;

◾️ летальных случаев - 52 945;

◾️ проведенных ПЦР-тестов - 11 381 585.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав