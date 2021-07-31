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Новости Борьба с коронавирусом
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За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав

За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав

В течение суток 30 июля от коронавируса COVID-19 в Украине привили 150 080 граждан, при этом первую прививку получили 88 219 человек, полностью завершили иммунизацию – 61 861.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

"150 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 30 июля 2021 года. Одну дозу получили 88 219 человек полностью иммунизированы – 61 861человек", - сообщает Минздрав.

Отмечается, что в течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки, 255 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании получили одну дозу – 3 525 848 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививки", - подчеркивают в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр массовой вакцинации откроется в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа, - Минздрав

За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав 01

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4906) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9372
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31.07.2021 09:01 Ответить
+2
Правильно! только постить такие картинки надо на россии и в соиальных сетях россии - одноглазники, неконтактные, финдловники на одну ночь - глядишь и падет кровавый режим раньше!
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31.07.2021 09:24 Ответить
+2
Сегодня на мысль пришел один интересный вопрос. Почему вакцину от Ковида изобрело несколько стран, а лекарство ни одна не смогла за три года?
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31.07.2021 09:50 Ответить
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За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9372
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31.07.2021 09:01 Ответить
Правильно! только постить такие картинки надо на россии и в соиальных сетях россии - одноглазники, неконтактные, финдловники на одну ночь - глядишь и падет кровавый режим раньше!
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31.07.2021 09:24 Ответить
Мне вот интересно, что за жидкости стали распылять по городам в последнее время? Люди жалуются, что ночью ездят машины и распыляют непонятное вещество, в подъездах распыляют по ночам и на вопросы что они делают не отвечают. Что это такое? У людей после этих распылений появляется затрудненное дыхание, кашель. Это нам так готовят третью волну? Путь зеленая плесень ответит , что они творят и долго ли еще будут травить народ как тараканов?
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31.07.2021 09:52 Ответить
Хе-хе. А у пiд-рашек в голове мировое правительство рептилоидов плоскую землю окучивает
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31.07.2021 10:55 Ответить
Я ботам не пишу, чего вы активировались, животные? Нах. Я пишу для людей.
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31.07.2021 13:35 Ответить
С каких пор вы кацапы - люди?
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31.07.2021 13:38 Ответить
Согласна, ты, бот кацапский не человек, а биоробот.))
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01.08.2021 12:15 Ответить
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пуля
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01.08.2021 17:50 Ответить
Тю, блох можуть травити. Не вдень же це робити, шоб людей с тваринами не потравити.
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31.07.2021 11:08 Ответить
чем больше кацапов и ватников сдохнет - тем меньше их приедет к нам воевать, тем меньше поддержка у кровавого режима... да и в Украине сектанты МП, ватаны и прочие голосователи по приколу на такие картинки клюют - думают что не привьемся - вам же будет хуже. Не знаю, чего в таких мракобесных мыслях больше - глупости или невежества? Ковид - это надолго! Это как при аутизме - нет таблетки которая все исправит! С ковидом нужно теперь учиться жить и снижать его воздействие на организм хотя-бы до уровня простуды. До появления Дельты вакцины защищали и привитого и уменьшали риск передачи вируса другим людям. Теперь это не работает - вакцина - это индивидуальная защита, снижающая риск тяжелого течения заболевания.точка.
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31.07.2021 09:38 Ответить
Давно выписался?
Попробуй еще гипноз, традиционная психиатрия в твоем случае бессильна.
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31.07.2021 10:19 Ответить
ватник-кацап обиделся
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31.07.2021 10:56 Ответить
Напрасно, не обижайся, тебе добра желают.
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31.07.2021 11:35 Ответить
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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31.07.2021 11:52 Ответить
Сегодня на мысль пришел один интересный вопрос. Почему вакцину от Ковида изобрело несколько стран, а лекарство ни одна не смогла за три года?
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31.07.2021 09:50 Ответить
Ну так это ж рептилоиды им запретили.
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31.07.2021 10:02 Ответить
А что - на своих фейкомётных сайтах ты ответа не нашло?
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31.07.2021 10:57 Ответить
И Вам доброе утро!
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31.07.2021 11:06 Ответить
В Израильском мед - центре Сураски создан первый в мире препарат против Covid-19, который успешно прошел тест. Из 30 тяжелых пациентов с ЭКСО-CD24, 29 покинули больницу за 3-5 дней, а 30-й пациент выздоровел, но потребовалось еще несколько дней.
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31.07.2021 12:45 Ответить
О, какая хорошая новость!
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31.07.2021 13:02 Ответить
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине рассматривают возможность прививания бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Вакциноаферисты совсем распоясались, ради бабла они готовы прикончить всех украинцев! (с)
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31.07.2021 12:40 Ответить
Вакцинация от китайца не более чем заработок на неучах и любителях ТВ -прореживание узколобых.
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31.07.2021 12:48 Ответить
https://twitter.com/Petromakovey
https://twitter.com/Petromakovey
https://twitter.com/Petromakovey

"Благодаря массовой вакцинации можно будет достичь коллективного иммунитета - медики ВОЗ" ... Нет - Не можно!! Эпидемия, как ей и положено по эпидемиологическим канонам, угаснет до весны будущего года. Читайте иммунологов там все есть...
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31.07.2021 12:50 Ответить
 
 