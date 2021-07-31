"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко

Методы работы российского ФСБ и украинских спецслужб идентичны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал адвокат Илья Новиков на странице в Facebook.

Адвокат напомнил, что в апреле судья Чаус, на экстрадицию которого в Украину Молдова не дала согласия, исчез в Кишиневе, и очень быстро выяснилось, что сотрудники украинских спецслужб засветились при его вывозе.

"На ровном месте возник дипломатический скандал, который не стих, а достался по наследству администрации нового президента Санду. Потому что Молдова не может просто сделать вид, что похищения не было. Три месяца Чаус находился неизвестно где (злые языки говорят - на одной базе СБУ), и вот сегодня его случайно обнаружил в одних трусах староста деревни и сдал в полицию. И по последним сообщениям, Чаус уже снова задержан и увезен из отдела полиции СБУшниками", - отметил Новиков.

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"У меня из-за всего этого кринж и дежавю, потому что ровно семь лет назад ФСБшники рассказывали нам, как они точно так же случайно нашли у себя под Воронежем Надежду Савченко, которая за две недели до этого исчезла из Луганска. И тут вдруг нашлась в машине, которую гаишники остановили на дороге из-за невключенных фар", - рассказал адвокат.

"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ "только не слово в слово, а изменяй, чтоб училка не спалила" - это и стыдно, и тревожно. Потому что если они работают так по делу, по которому заранее известно что будет большой международный интерес, то как они работают вообще? И потому что когда копируешь схемы работы, раньше или позже начинаешь копировать и суть", - отметил он.

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Новиков также выложил фотокопию письма по делу Надежды Савченко, где описывается момент ее похищения сотрудниками ДПС России.

Как известно Илья Новиков был в команде защитников заключенной Россией украинской летчицы Надежды Савченко.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.