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"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко

Методы работы российского ФСБ и украинских спецслужб идентичны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал адвокат Илья Новиков на странице в Facebook.

Адвокат напомнил, что в апреле судья Чаус, на экстрадицию которого в Украину Молдова не дала согласия, исчез в Кишиневе, и очень быстро выяснилось, что сотрудники украинских спецслужб засветились при его вывозе.

"На ровном месте возник дипломатический скандал, который не стих, а достался по наследству администрации нового президента Санду. Потому что Молдова не может просто сделать вид, что похищения не было. Три месяца Чаус находился неизвестно где (злые языки говорят - на одной базе СБУ), и вот сегодня его случайно обнаружил в одних трусах староста деревни и сдал в полицию. И по последним сообщениям, Чаус уже снова задержан и увезен из отдела полиции СБУшниками", - отметил Новиков.

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"У меня из-за всего этого кринж и дежавю, потому что ровно семь лет назад ФСБшники рассказывали нам, как они точно так же случайно нашли у себя под Воронежем Надежду Савченко, которая за две недели до этого исчезла из Луганска. И тут вдруг нашлась в машине, которую гаишники остановили на дороге из-за невключенных фар", - рассказал адвокат.

"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ "только не слово в слово, а изменяй, чтоб училка не спалила" - это и стыдно, и тревожно. Потому что если они работают так по делу, по которому заранее известно что будет большой международный интерес, то как они работают вообще? И потому что когда копируешь схемы работы, раньше или позже начинаешь копировать и суть", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33. ВИДЕО

Новиков также выложил фотокопию письма по делу Надежды Савченко, где описывается момент ее похищения сотрудниками ДПС России.

Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно: адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко 01

Как известно Илья Новиков был в команде защитников заключенной Россией украинской летчицы Надежды Савченко.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

Новиков (251) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+49
"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко - Цензор.НЕТ 6543
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31.07.2021 09:57 Ответить
+27
Зелень перетворила країну в суцільний дурдом і від цього , мені особисто , страшно і моторошно !
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31.07.2021 09:58 Ответить
+26
https://twitter.com/durdominua

Дурдом
@durdominua Sic transit gloria mundi

"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко - Цензор.НЕТ 7681
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31.07.2021 09:52 Ответить
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То есть в стране вяточников уже не осталось и необходимо кровь из носу доставить Чауса для наказания, ценой международного скандала? Я всё правильно понял? Самому не смешно?
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31.07.2021 15:58 Ответить
Вы не правильно поняли. Те если сбежал за границу то наказывать нельзя и дело закрывать? Взяточник это только в Украине? Я все правильно понял? Самому не смешно?
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31.07.2021 17:59 Ответить
Дело ни кто не закрывал, процесс по экстрадиции продвигался, сроки никакие не истекали, для чего нужен весь этот цирк?
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31.07.2021 19:32 Ответить
Для того наверно о чем писалось в начале этой ветки диалогов и чему вы возразили представив неправдивую информацию.
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31.07.2021 19:47 Ответить
В начале ветки писали про еврейский Моссад который занимается похищением или устранением военных преступников. Каким боком тут Чаус? Международный скандал ради рядового взяточника? У дружественной страны? Которая в принципе уже дважды отказала в предоставлении политического убежища?
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01.08.2021 17:21 Ответить
Ага и про "украинский мосад" и про Протасевича и то что вы определились как бы определились что с главной угрозой государства бороться оказывается не нужно. Обо всем этом уже писалось. Опять определитесь трусы или крестик? И к стати о каком международном скандале речь? Там же явно все договорено: никто нот не присылает, послов не отзывает и тд, а подписывают новые документы о совместном сотрудничестве, стремлениях и тд. И на бис отказ в политическом убежище это не экстрадиция.
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01.08.2021 18:06 Ответить
ЦЕ ДОДОН НЕ ВИДАВАВ ЧАУСА , А САНДУ ЗРОБИЛА Б ЦЕ , ВСЕ БУЛО Б ОК.
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31.07.2021 10:56 Ответить
А Єрмак хіба не фсб ?
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31.07.2021 10:49 Ответить
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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31.07.2021 10:50 Ответить
Все і вся, що очолює шапіто-95 перетворюється в цирк.
Україна за 2 роки стала анекдотичною державою, але сміються вже з нас(
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31.07.2021 10:59 Ответить
"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, це і соромно, і тривожно", - адвокат Новіков порівняв викрадення Чауса і Савченко - Цензор.НЕТ 615
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31.07.2021 11:11 Ответить
Постій , Єрмачок
Не «стучи» московитам
Дай хай твій дурачок
Б'є себе в лоб копитом.

Хай відосік зніме,
Як закони паплюжить.
Ще статєйку візьме,
Бо з мізками не дружить.

Хай за «вайнером» йде
Чаус з льоху «кварталу».
Всіх на «кічу» зведе,
Банду цю - до фіналу.

Обісрались - смердить,
Зупинитись світ радить.
А Володя бубнить,
Порошенко це гадить.
30.07.2021 р
Анатолій Березенський
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31.07.2021 11:12 Ответить
Найкраще в світі викраденням людей займається Моосад. Це напевне операція філіала Моссаду при СБУ.
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31.07.2021 11:44 Ответить
Эта спецоперация войдёт в историю спецслужб. Насчет Савченко - там чистый тупизм, ездить мимо ДПС непристёгнутым - это просто сельский мудачок привез её в тюрьму. Савченко задержали россияне в России. Никто за ней за границу не ездил. Смешнее всего было смотреть как ей затыкали рот когда её на родину отдали. В России ей говорить не мешали так.
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31.07.2021 11:47 Ответить
В историю спецслужб войдет операция по приходу к власти зеленой плесенью. Наверняка там участвовали и спецслужбы. Но не Украины.
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31.07.2021 11:53 Ответить
Чи повинна нас хвилювати думка російського громадянина ?
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31.07.2021 13:04 Ответить
Савченко сама,свідомо здалася ФСБ..Це загальновідомий факт.
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31.07.2021 13:04 Ответить


Їй же Героя дали. Невже не перевіряли обставини ??
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31.07.2021 13:18 Ответить
Я під час суду над савченко слухав свідчення власниці готелю де з нею бухали так звані полонарі,і як вона чудово з ними проводила час у "полоні"перед відправкою до Москви..
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31.07.2021 13:22 Ответить
"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, це і соромно, і тривожно", - адвокат Новіков порівняв викрадення Чауса і Савченко - Цензор.НЕТ 9755
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31.07.2021 19:28 Ответить
Как говорит хозяин ФСБ - одиннарот!Вот кого он имел ввиду.
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01.08.2021 06:49 Ответить
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