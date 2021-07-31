РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости
1 510 26

За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней

За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней

С начала 2021 года в Украине уже зафиксировано более 900 случаев утопления. Из них почти 400 - только с начала июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Только в этом месяце утонули более 40 детей.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют:

  • купание в не оборудованных для этого местах,
  • купание в нетрезвом состоянии,
  • самостоятельное посещение водоемов детьми.

"Учитывая количество чрезвычайных событий возле водоемов, ГСЧС предупреждает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", - отмечают спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808

В частности:

- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- НЕ заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

- температура воды должна быть не ниже 17°С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Автор: 

потопление (26) ГСЧС (5051) вода (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Уже надоело писать , что за такие цифры надо садить в тюрьму руководство ГСЧС
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КАКОМ ТО АНАБИОЗЕ и не реагирует на эти цифры.
в Европе бы уже уголовных дел завели на всех ответственных и посадили бы ,
Но там демократия - а здесь автократия в сговоре с олигархами
показать весь комментарий
31.07.2021 10:10 Ответить
+2
И в автомобильных авариях погибает 3000 человек в год. Дороги ремонтируют, но не расширяют.
показать весь комментарий
31.07.2021 09:54 Ответить
+2
Это всё жертвы Ковида-19.
показать весь комментарий
31.07.2021 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И в автомобильных авариях погибает 3000 человек в год. Дороги ремонтируют, но не расширяют.
показать весь комментарий
31.07.2021 09:54 Ответить
За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней - Цензор.НЕТ 2191
показать весь комментарий
31.07.2021 10:05 Ответить
Вода ни в чём не виновата.
показать весь комментарий
31.07.2021 09:57 Ответить
«В жизни давно я понял, кроется гибель где:
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.»
показать весь комментарий
31.07.2021 11:18 Ответить
Да-да.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:22 Ответить
І алгоголь також губить, подивись статистику смертності, там 20 000 смертей набирається за рік в Україні.
показать весь комментарий
31.07.2021 15:49 Ответить
судьи с мусорами и депутатами сократили численность
населения Украины на много миллионов человек,
эти триста-четыреста утонувших не очень серьёзное
подспорье бандитам управляющим Украиной в проведении
политики геноцида, а так, повод для создания шумихи
показать весь комментарий
31.07.2021 10:01 Ответить
Сложный случай... За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней - Цензор.НЕТ 3648
Но попробовать можно. За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней - Цензор.НЕТ 5949
показать весь комментарий
31.07.2021 10:08 Ответить
что вас не устраивает ?почему для нищих украинцев, продотировавших
агроолигархат, украинская же олия дороже, чем в Чехии в два раза ?
что там с земельным дерибаном, порядок ?
показать весь комментарий
31.07.2021 11:37 Ответить
Не валите всё в кучу.
Обсуждается беспечность людей на воде.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:21 Ответить
не вода, во многих случаях алкоголь
показать весь комментарий
31.07.2021 10:05 Ответить
Вот за 40 детей на родителей в Австрии уголовные дела бы завели за недосмотр и посадили бы .
показать весь комментарий
31.07.2021 10:05 Ответить
Это всё жертвы Ковида-19.
показать весь комментарий
31.07.2021 10:05 Ответить
Уже надоело писать , что за такие цифры надо садить в тюрьму руководство ГСЧС
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КАКОМ ТО АНАБИОЗЕ и не реагирует на эти цифры.
в Европе бы уже уголовных дел завели на всех ответственных и посадили бы ,
Но там демократия - а здесь автократия в сговоре с олигархами
показать весь комментарий
31.07.2021 10:10 Ответить
Есть один верный совет как не утонуть:купаться онли под душем!Желаю всем не утонуть!
показать весь комментарий
31.07.2021 10:16 Ответить
Да что же вы себя так не бережёте...
показать весь комментарий
31.07.2021 10:19 Ответить
Я почти ежедневно проезжаю вдоль всей линии городского пляжа, в Мариуполе. Людей действительно очень много! Одновременно, на городском сайте частенько появляется ИНФА о том, что есть превышение кишечной палочки какой-то в 48%, в водичке.

Я так понимаю: ото и бухают, для дезинфекции, после купания. А потом- снова в водичку... а жара ведь убойная! Ну и "Мементо мори... Моментально, в море"(с).
показать весь комментарий
31.07.2021 10:41 Ответить
Виноват! Превышение не в 48%, а в 48 раз!
показать весь комментарий
31.07.2021 10:42 Ответить
В нас тих палочок-колбочок кожного року богзнаскіки.
показать весь комментарий
31.07.2021 10:45 Ответить
Ну, да. Есть такое. Но, это сопровождается сильным замором бычка, переизбытком медуз, а отсюда- вонь дичайшая, на пляже. Я к тому, что на кой хрен бы мне сдался такой пляж???
показать весь комментарий
31.07.2021 10:48 Ответить
В Кирилівці і палочки нема, і медуз з блохами повно. Підтримую думку, шо вибили бичка. Минулого року на пляжі бачили дохлу азовку, вона маленька, думали - рибина.
показать весь комментарий
31.07.2021 10:56 Ответить
прям фронтовой ковид какой там...
показать весь комментарий
31.07.2021 11:40 Ответить
Тут, щоби задарма вакцинувалися, треба вмовляти. А щоби не купалися де попало... Січас! - Вони нам будуть вказувати! ))) - Піду втоплюся назло "їм"!
Нарід в масі тупий і впертий. 900 чоловік! І ти хоч трісни - набухається і полізе посцяти у воду.
показать весь комментарий
31.07.2021 11:49 Ответить
Нужно просто перестать купаться и отдыхать н водоемах! Как это бубочка не додумался?
показать весь комментарий
31.07.2021 12:29 Ответить
Губит людей не пиво...
показать весь комментарий
31.07.2021 18:28 Ответить
 
 