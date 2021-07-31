За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней

С начала 2021 года в Украине уже зафиксировано более 900 случаев утопления. Из них почти 400 - только с начала июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Только в этом месяце утонули более 40 детей.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют:

купание в не оборудованных для этого местах,

купание в нетрезвом состоянии,

самостоятельное посещение водоемов детьми.

"Учитывая количество чрезвычайных событий возле водоемов, ГСЧС предупреждает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", - отмечают спасатели.

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В частности:

- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- НЕ заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

- температура воды должна быть не ниже 17°С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.