За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней
С начала 2021 года в Украине уже зафиксировано более 900 случаев утопления. Из них почти 400 - только с начала июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Только в этом месяце утонули более 40 детей.
Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют:
- купание в не оборудованных для этого местах,
- купание в нетрезвом состоянии,
- самостоятельное посещение водоемов детьми.
"Учитывая количество чрезвычайных событий возле водоемов, ГСЧС предупреждает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", - отмечают спасатели.
В частности:
- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- НЕ заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
- температура воды должна быть не ниже 17°С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
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В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.»
населения Украины на много миллионов человек,
эти триста-четыреста утонувших не очень серьёзное
подспорье бандитам управляющим Украиной в проведении
политики геноцида, а так, повод для создания шумихи
Но попробовать можно.
агроолигархат, украинская же олия дороже, чем в Чехии в два раза ?
что там с земельным дерибаном, порядок ?
Обсуждается беспечность людей на воде.
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КАКОМ ТО АНАБИОЗЕ и не реагирует на эти цифры.
в Европе бы уже уголовных дел завели на всех ответственных и посадили бы ,
Но там демократия - а здесь автократия в сговоре с олигархами
Я так понимаю: ото и бухают, для дезинфекции, после купания. А потом- снова в водичку... а жара ведь убойная! Ну и "Мементо мори... Моментально, в море"(с).
Нарід в масі тупий і впертий. 900 чоловік! І ти хоч трісни - набухається і полізе посцяти у воду.