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В Донецкой области произошел взрыв на шахте: 1 человек погиб, госпитализированы 10 горняков

В Донецкой области произошел взрыв на шахте: 1 человек погиб, госпитализированы 10 горняков

31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь.

Создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка.

В Метинвесте выражают соболезнования семье погибшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31-летний горняк погиб на шахте в Кривом Роге

Автор: 

взрыв (6825) шахта (961) шахтеры (656) Донецкая область (10139)


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Топ комментарии
+6
Причина метан а виновники руководство которое не следило за исправностью систем обнаружения концентрации метана.Оборудование достаточно дорогое а для руководства жизнь работника ничего не стоит,придут другие.
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31.07.2021 10:22 Ответить
+4
Да пищат,ведь там при диапазона,есть метан,есть опасная концентрация,и тетий безпрерывный писк при котором нужно без раздумия бежать.А если они пикают даже на первом уровне то это вина руководства которое не обеспечивает надлежащую вентиляцию.
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31.07.2021 10:50 Ответить
+3
Тогда ахметка обнищает
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31.07.2021 10:45 Ответить
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815 метров...
Глубоко копают.
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31.07.2021 10:18 Ответить
Есть и глубже. Скочинского 1200, Глубокая больше 1500
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31.07.2021 10:22 Ответить
Построить завод по производству утеплителя гораздо дешевле чем рыть километровые норы и таскать оттуда уголь чтобы сжигать в печках. Но видимо ето кому то выгоднее чем дать людям утеплиться по нормальной ценеьа не по золотым ценам которые сейчас) и уменьшить на порядок потребление енергоносителей.
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31.07.2021 10:43 Ответить
Тогда ахметка обнищает
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31.07.2021 10:45 Ответить
Так и есть. В Украине не властям выгоднее выделять миллиарды на деребан на разные проекты типо *зеленых тарифов*, *теплых кредитов*, *льготной ипотеки и кредитов* и т.д., чем просто не мешать и заниматься реальными ефективными проектами
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31.07.2021 10:58 Ответить
Уже пострадал - это шахта Ахметова.
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31.07.2021 15:38 Ответить
Ну Зеля приехал на Домбас и АГА!
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31.07.2021 10:56 Ответить
Причина метан а виновники руководство которое не следило за исправностью систем обнаружения концентрации метана.Оборудование достаточно дорогое а для руководства жизнь работника ничего не стоит,придут другие.
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31.07.2021 10:22 Ответить
Скорей банальное воровство. По документам это оборудование стоит, в Реале его нет
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31.07.2021 10:22 Ответить
Соять по видимому стоит,а вот работает ли оно и как это другой вопрос.Это оборудование должно регулярно обслуживаться,проходить тестирование и регулировку спецсмесями не реже раз в три месяца а то и раз.Раз в год должна проводится поверка в ЦСМ.Я я в 99% уверен что ЦСМ эти приборы никогда не видели хотя по документам они регулярно проходят поверку.А это потому что следственные комисии никогда не берут на экспертизы сами средства безопасности а только смотрят документы о поверке не выходя даже из кабинетов.
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31.07.2021 10:30 Ответить
как и везде в нашей стране...говорю как бывший инженер по охране труда...только время потерял на эту ерунду! ОХРАНА ТРУДА не нужна никому, даже идиоту слесарю....как начальство скажет, так и будет! А завтра этот слесарь прийдет домой без головы....и его дети пойдут дальше хавать разнарядки начальства...ШАХТЕРЫ - это первые *********!
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31.07.2021 10:36 Ответить
Да придут ихние дети и будут далше работать при неисправном оборудовании.А придут потому что больше им некуда деваться.Вся инфраструктура города строилась вокруг шахты так что если шахта умрет то умрет и город или поселок.
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31.07.2021 10:55 Ответить
Инженер ,сразу видно!
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31.07.2021 11:34 Ответить
Там, где стояли, их отключали. Потому что они пищат почти постоянно
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31.07.2021 10:44 Ответить
Да пищат,ведь там при диапазона,есть метан,есть опасная концентрация,и тетий безпрерывный писк при котором нужно без раздумия бежать.А если они пикают даже на первом уровне то это вина руководства которое не обеспечивает надлежащую вентиляцию.
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31.07.2021 10:50 Ответить
Дивного нема нічого! Ходяче лихо провело там виїздне засідання!
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31.07.2021 13:23 Ответить
 
 