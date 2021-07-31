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Защитников к Чаусу не допускают и даже не говорят, в каком он ведомстве, - адвокат Вишневый

Защитников к Чаусу не допускают и даже не говорят, в каком он ведомстве, - адвокат Вишневый

Защитников нашедшегося 30 июля в селе в Винницкой области экс-судьи Николая Чауса все еще не пускают к своему клиенту, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил защитник Александр Вишневый в комментарии УП

"Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним.

СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса как и то, что они его вообще видели", - сообщил он.

По словам адвоката, у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.

Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

Адвокат предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитникам: "Это может быть связано со спецификой этого дела".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

адвокат (1439) Чаус Николай (330) Вишневый Александр (3)


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Топ комментарии
+40
ППЦ. При всех минусах, Чаусу в ЕСПЧ должны присудить компенсацию миллионов 100$, но платить будем мы, украинцы, а не ублюдки, те скоро потянуться на Тель Авив.
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31.07.2021 10:50 Ответить
+33
После вчерашнего треша можно констатировать только одно. На все 1000%

Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 3663
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31.07.2021 11:02 Ответить
+32
я знаю де він

Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 7834
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31.07.2021 11:04 Ответить
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ППЦ. При всех минусах, Чаусу в ЕСПЧ должны присудить компенсацию миллионов 100$, но платить будем мы, украинцы, а не ублюдки, те скоро потянуться на Тель Авив.
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31.07.2021 10:50 Ответить
І Ростов.
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31.07.2021 10:52 Ответить
После вчерашнего треша можно констатировать только одно. На все 1000%

Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 3663
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31.07.2021 11:02 Ответить
Якби ж то. Схоже не його, а люсі-"наколотьіе апельсинки"
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31.07.2021 11:06 Ответить
И это тоже. Но после апельсинов Люсю "батя" засунул далеко и надолго, чтобы не позорила. А тут сплошной треш, сплошные Люси каждый день без перерыва и не кроются.
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31.07.2021 11:18 Ответить
Баканов с Сытником разыгрывают "противостояние". Он давным давно единая группа влияния.

Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус. Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом. Местонахождение Чауса неизвестно.
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31.07.2021 11:17 Ответить
Я об этом и говорю. Шапито от бездарных сценаристов. Даже о видимости соблюдения норм приличия и законов речи не идет. Все по квартальному беспределу в стиле Швондера.
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31.07.2021 11:25 Ответить
смысл этих киевских скачек?
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31.07.2021 11:44 Ответить
На фото - мой свояк Грыцько, которого задержали за браконьерство.
Чаус, Чаус, какой Чаус?
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31.07.2021 10:50 Ответить
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31.07.2021 10:56 Ответить
Смотри сколько зебилов знают твоего свояка,. Поди в баню вместе ходите и без баб😀
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31.07.2021 12:34 Ответить
Дайте ему поспать! Потом опять голого в поле выпустите..
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31.07.2021 10:50 Ответить
І Ростов.
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31.07.2021 10:51 Ответить
Ця фока чауса у відділку поліції.
Треба питати куди вони поділи цю особу.
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31.07.2021 10:53 Ответить
Он есть вообще или фото только
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31.07.2021 10:54 Ответить
Он, как снежный человек: есть мутное фото, кто-то вроде бы видел, но хер его знает, может спьяну привиделось.. Живого предъявить не представляется возможным.
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31.07.2021 10:59 Ответить
Просто "северная корея" какая то, ума не приложу, как Гнусавое лайно из данного "зашквара" собирается вьІпутьІваться.
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31.07.2021 10:54 Ответить
Та ніяк.
"Вы всё врети"
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31.07.2021 10:55 Ответить
Та хрен там, вляпалось воно по вуха.
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31.07.2021 10:57 Ответить
да плевать сценаристам. по г+г не показываем и все
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31.07.2021 11:10 Ответить
никак оно не будет выкручиваться, его лохторату плевать что оно тут творит со страной, им "абынеПетя"... и чтобы "сКотов" с "кварталами" па телеку показывали па-рузге, а то они по украински не понимают... зеленая вата и вата обыкновенная это одного нужника говнецо...
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31.07.2021 11:00 Ответить
Так "вата" зеленая уже визжит что "камуналка дарагая" и "ффсьо падаражала", уже и СкатьІ не помогают.
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31.07.2021 11:05 Ответить
Гундосу все піх.й, на нього працює зомбоящик і дурість народу. Він-нова формація диктатора: "медіа-фюрер". Гебнявий Вова перший в цій справі, а наше чудо-юде його мавпує, чи по старій звичці пародує.
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31.07.2021 11:03 Ответить
Не первый. Бенито Муссолини был первый.
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31.07.2021 11:30 Ответить
Дуче був професійний журналіст і добрий оратор, і досить непогано, напочатку, управляв Італією. Він, хоч і негативна, але велика особистість. А оба вови, це медійно розкручена ницість.
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31.07.2021 11:36 Ответить
Гнусаве лайно вже по вуха в лайні і далі продовжує себе закопувати. Просто не треба йому заважати.
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31.07.2021 11:14 Ответить
Оно об этом даже и не задумывается. Там нечем.
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31.07.2021 11:27 Ответить
Зашквара НЕТ.
Не нужно отбеливать этот кусок гуано.
1. ДОКАЗАТЬ что его похитили "адво-путаны" не смогли. Они лишь выразили МЫСЛЬ, что его похитили. МЫСЛЬ КАРЛ.
2. Этого борова давно ждут. 150к БАКСОВ. В Китае его бы УЖЕ расстреляли. У нас этот боров лишь посидит, как зварыч. А дальше гуляй на ворованое всю жизнь
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31.07.2021 16:28 Ответить
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон". президент Молдовы Майя Санду. Весь остаток своей никчемной жизни Чаус должен молится на эту храбрую женщину, которая спасла ему жизнь.
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31.07.2021 10:58 Ответить
Играют Чаусом в наперстки!
Наверное много компромата у него на "кого не нужно".
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31.07.2021 11:00 Ответить
Автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко.
Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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31.07.2021 11:00 Ответить
подоляк просто выполняет указания зеленского
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31.07.2021 11:31 Ответить
Та він уже тричі наклав на себе руки, бо не хотів давати потрібні покази...
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31.07.2021 11:01 Ответить
Сколько же он знает секретов что все организации так за него дерутся как иностранная разведка за супершпиона. Ох, как кто то боится что етот упырь заговорит и сдаст подельников.
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31.07.2021 11:02 Ответить
И сдаст тех, кто его выкрал в Молдове - ты хотел сказать. Но ,не смог по причине врожденной тупизны
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31.07.2021 12:03 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 1932
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31.07.2021 11:03 Ответить
я знаю де він

Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 7834
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31.07.2021 11:04 Ответить
ти синій ще, чи вже?
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31.07.2021 11:10 Ответить
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2
Alexander Fesenko

@sashkof2

·https://twitter.com/sashkof2/status/1421314784247549956 4 год

Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 3619Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 3619Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 3619 До 2019 року наші спецслужби знищували "сепарів", навіть на окупованих територіях. Зараз - вони займаються кордебалетом з Чаусом у стилі 95 кварталу. Все, до чого торкнеться 95 квартал - саме стає 95-тим кварталом - Сергій Таран
https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran
https://www.youtube.com/watch?v=UuAPsLBqATY&ab_channel=SergiyTaran
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31.07.2021 11:06 Ответить
Він чимось важливий для зеленського.
Тут цікавий не сам чаус, а незаконні та безглузді дії влади.
Яку, очевидно, час знімати. А потім і судити.
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31.07.2021 11:10 Ответить
А хто, пані, їх буде судити?
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31.07.2021 11:16 Ответить
А кто судил Чаушеску?
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31.07.2021 11:26 Ответить
Військовий трибунал.
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31.07.2021 11:47 Ответить
Этому кретину наплели, что Чаус знает какие-то секреты Порошенко, а он, как раз будучи кретином, в это поверил, вот и ловит того бедного Чауса.
Никакой важности этот районный судья не представляет, а уж после вчерашнего кина всем его показаниям вообще будет грош цена.
Просто кретинов во власть избирать не следует.
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31.07.2021 12:26 Ответить
Деградация спецслужб при тупорылых клоунах у власти - продолжается...
Вчерашняя кинокомедия "Чаус вернулся" с гонками по проспектам Киева и противостоянием сотрудников НАБУ и СБУ под зданием последней, имела очень простое объяснение: СБУ Баканова крупно облажалась.

😮Во-первых, на операцию отправили "дуболомов". Как уже не раз бывало, опытные и разумные оперативники СБУ поняли, чем воняет это дело и резко "слегли с насморком". На операцию отправили борзых и ретивых.
И не слишком умных.

🤦🏼Во-вторых, план был такой. Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И ГУРовцы свою часть выполнили. А вот СБУшники - банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане.

😨Просидев какое то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу. Где и был задержан полицией. Полиция, естественно увидела, что Чаус в розыске и сообщила о находке соотвествующему органу. То есть НАБУ.

🤬Тем временем, СБУшники приехали на место, Чауса не нашли и начали устраивать телефонные ссоры с ГУРовцами. И так, пока кто-то не заглянул смартфон и не узнал из прессы, что Чаус нашелся и он в полиции.

😁Дальше - наблюдала вся страна.

🗣️Естественно, Баканов и его временный союзник Ермак вчера убеждали Зеленского, что скандал вызван самоуправством директора НАБУ Сытника и будут требовать его увольнения. Однако не все так просто.

🤔Характерно, что в защиту Сытника сразу же выступил известный аферист, называющий себя антикорупционером - Виталий Шабунин. Сытник до сих пор не уволен именно из-за того что на его защиту выступил Запад, в т ч руками "шабунистов" - антикорупционеров-грантоедов. Дело в том, что лиц связаных с организацией Шабунина и прочими грантовыми конторами полно в самой фракции "Слуга народа". Молчать они не будут.

🤭Но еще опаснее то, что на ситуацию точно отреагирует президент Молдавии Майя Санду. О ситуации уже знают на Западе. История с похищением судьи с территории другого государства сотрудниками спецслужб, сейчас заиграет яркими красками.

🙅🏻‍♂️И тут уже возникает иной вопрос - состоится ли встреча Зеленского с Байденом?

🤷🏻‍♂️Вывод простой. Когда во главе СБУ ставят продюсера не самого интелектуального юмористического шоу - не нужно удивляться, что случается клоунада. С грустным финалом.
Sharp`s Forwarded from Печерский холм
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31.07.2021 11:08 Ответить
Деградация спецслужб при тупорылых клоунах у власти - продолжается...



а хто керує? як може бути по-iншому при блазнях з гiвно-кварталу?
СБУ на чолi з ось цим сусiдом Зелупи по під`їзду?
з такими спецiЯлiстами та проФФесiоналами?

Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 1579
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31.07.2021 11:43 Ответить
а те, що за НАБУ впишеться Захiд - це так, i це добре.
грантоеды, соросята и прочее- из говно-арсенала рашистской срани, из их методичек.
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31.07.2021 11:47 Ответить
Чаус что труженик или на Колчаковских фронтах воевал ?
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31.07.2021 11:09 Ответить
Берите выше!
Чаус - Великий Консерватор 😂
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31.07.2021 13:21 Ответить
Во я нарвался, на версию : "Так называемая «драка» между Миловановым и Данилюком была спланирована технологами ОП для отвлечения внимания от кейса Чауса. Реальной драки не было, но вот информационный шлейф сделали максимально большим, чтобы в социальных сетях обсуждали этот конфликт, а не противостояние СБУ и НАБУ."(с)
Это означает что? А то что эта возня аж до визита Зэ к Байдену. Потом- сойдет на нет.
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31.07.2021 11:09 Ответить
Родственники и сочувствующие Чаусу уже возводят бариккады на Грушевского ?
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31.07.2021 11:11 Ответить
Интересно, а чего ради - раскручивают этого
в общем то рядового вора в судейской мантии?
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31.07.2021 11:14 Ответить
Мова йде про викрадення людини , а це не припустимі речі в демократичній краіні ,
тому мова не йде про якусь там розкрутку , а мова йде про права людини , ким би він не був !
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31.07.2021 11:19 Ответить
А где его украли?
Может молдавская сигуранца украла его
в Киеве и держали пять лет в плену в Молдове?
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31.07.2021 13:54 Ответить
к такой мрази как Чаус еще и защитников пускать ? Почему его не грохнули ? Это судья корупционер времен праффесора и он должен сидеть а не интервь давать
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31.07.2021 11:14 Ответить
загуглите кто такой Чаус ..Это лицо коррупции Украины .
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31.07.2021 11:16 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4248
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31.07.2021 11:16 Ответить
З Італії .

Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 5666 .
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31.07.2021 11:26 Ответить
Вовремя смылся? Может Авакову предлагали поучаствовать в деле Чауса. А он не захотел еще раз брать на себя как в деле с Шереметом
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31.07.2021 12:10 Ответить
Аваков: Чаус! Чаус! Нас и здесь неплохо кормят!
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31.07.2021 14:41 Ответить
https://mobile.twitter.com/Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv https://mobile.twitter.com/Helg40498291 @Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291/status/1421438714916519939 1 ч

А вы заметили, как вовремя слинял с поста министра МВД Аваков, аж в Италию на всякий случай. Стопроцентно что-то знал. А он всегда за тех кто побеждает.
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31.07.2021 16:26 Ответить
ось така дземахєрія, малята...
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31.07.2021 11:17 Ответить
Это шоу 95 квартала породило столько конспирологии !??.... Очевидно одно, взяточника хотят использовать в какой -то нечистой игре и ему предписано выучить правильный текст. Для сообразительных очевидно ,что действуют топорно ,неуклюже ,совершенно не профессионально и похоже на фарс. Что возьмешь с веселых?
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31.07.2021 11:26 Ответить
текст он наверняка выучит. только вот показания его в любом суде. после всего произошедшего. не будут стоить и выеденного яйца.
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31.07.2021 11:32 Ответить
ЛОХИ73 , ЛЮБУЙТЕСЯ ТИМИ , КОГО ВИ ОБРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ГАНЬБИЩЕ !!! ДНО !!!
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31.07.2021 11:30 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 2943

На этой неделе Служба безопасности должна была «легализовать» бывшего судью Николая Чауса. Как пишет https://glavcom.ua/news/cogo-tizhnya-skandalniy-suddya-chaus-mozhe-znaytisya-na-kordoni-dzherela-770347.html «Главком» , такое задание дал лично ********** Зелупа.
Для этого на прошлой неделе он созвал специальное заседание с силовиками.
«В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо «легализовать» в промежутке 19-25 июля», - сообщил источник в правоохранительных органах. Его нужно «найти» на границе «во время незаконного пересечения». Рассматривают границу с Молдовой, непризнанным Приднестровьем и Россией, причем последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители ГУРа и пограничники.
Ответственным лицом назначен глава СБУ Иван Баканов.
О планах Офиса президента «легализовать» Чауса и передать его дело в СБУ сообщил также журналист Юрий Бутусов.
«По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Ппезидента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, дающие формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка», - заявил Бутусов в https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6035140293192883 Facebook .
По его мнению, вместо настоящего уголовного дела Зеленский и глава ОП Андрей Ермак попытаются использовать предъявления Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-«вагнеровцев».
15 марта Верховный суд Молдовы https://petrimazepa.com/moldova_otkazalas_davat_ubezhische_ukrainskomu_sude_chausu отказал в предоставлении политического убежища подозреваемому во взяточничестве Николаю Чаусу. Он еще в 2016 году был уличен во взятке.3 апреля адвокат Чауса заявил, что https://petrimazepa.com/advokat_chausa_zayavil_chto_ukrainskogo_sudyu_pokhitili_v_kishineve судью похитили в Кишиневе .5 апреля президент Молдовы Майя Санду https://petrimazepa.com/prezident_moldovy_obratilas_k_specsluzhbam_izza_pokhischeniya_sudi_chausa потребовала от правоохранителей неотложных действи й из-за исчезновения судьи. В тот же день в МВД Молдовы заявили https://petrimazepa.com/pokhischennogo_sudyu_chausa_vyvezli_v_ukrainu_mvd_moldovy что Чауса действительно похитили , что похитители пересекли границу с Украиной, и переписка их велась на украинском языке.12 апреля https://petrimazepa.com/provokaciya_specsluzhb_rf_v_gur_minoborony_oprovergli_prichastnost_k_pokhischeniyu_chausa ГУР опроверг, что причастен к похищению Чауса. О связи ГУРа с этим инцидентом заявили СМИ.13 апреля стало известно о https://petrimazepa.com/mid_moldovy_prosit_razresheniya_arestovat_voennogo_attashe_ukrainy докладной записке посла Украины Марко Шевченко, в которой говорилось, что МИД Молдовы передал ему ноту с просьбой разрешить арестовать военного атташе Сергея Сметанюка. Посол также передал слова госсекретаря Думитру Соколана о том, что Санду уже несколько раз пыталась связаться со Владимиром Зеленским по данному вопросу, но «это не удалось не по вине молдовской стороны».22 апреля проект https://petrimazepa.com/pered_propazhey_sudi_chausa_u_ego_doma_chasami_stoyalo_avto_ukrainskikh_razvedchikov_smi «Слідство.Інфо» совместно с RISE Moldova опубликовал новые детали дела: перед похищением Чауса у его дома часами стояло авто украинских разведчиков.12 мая сообщалось, что дело о похищении Чауса уже в Интерполе и что, согласно документам, к преступлению может быть причастна https://petrimazepa.com/k_pokhischeniyu_chausa_mogut_byt_prichastny_sotrudniki_opu_smi Банковая .5 июля парламент Молдовы опубликовал отчет, в котором говорилось, что вся история с Чаусом - попытка Зеленского надавить на пятого президента Украины https://petrimazepa.com/parlament_moldovy_pokhischenie_chausa_popytka_zelenskogo_nadavit_na_poroshenko Петра Порошенко .
Майя Санду 19 июля https://petrimazepa.com/sandu_o_dele_chausa_tochka_esche_ne_postavlena заявила , что в истории с похищением Николая Чауса точка еще не поставлена и что этот вопрос будет подниматься на переговорах с Украиной.
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31.07.2021 11:35 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 6075
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31.07.2021 11:36 Ответить
налетіли коршуни - захиснички.... мріють, що наповнення 3-х літрових банок перекочує до них? чи з любові до злодія підняли такий хай?
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31.07.2021 11:37 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 6581. .
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31.07.2021 11:40 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 445.
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31.07.2021 11:41 Ответить
Чаус - "чорний лебідь" Зеленського.
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31.07.2021 11:48 Ответить
Чауса не показывают, потому что его, наверное, инструктирует тов. Баканов, что должен говорить Чаус на суде против П.А. Порошенко. Основная и навязчивая идея этого клоунского дерьма - посадить Порошенко. 73 процентам станет легче на душе.
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31.07.2021 11:54 Ответить
Не станет. Дело Чауса всеравно на хлеб не намажешь. А выборцы Зю хочут есть
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31.07.2021 12:20 Ответить
яка в цього уродливого чмошника - чауса може бути інформація на Пороха? даже смішно від таких припущень.
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31.07.2021 12:47 Ответить
Чекалкін влучно назвав ОП: Шапітолій
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31.07.2021 11:59 Ответить
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31.07.2021 13:24 Ответить
Ау! Господин Чаус! Отзовись. Покажи личико...
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31.07.2021 13:20 Ответить
А если его опять украли,
И опять неизвестные.... 😂
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31.07.2021 13:23 Ответить
Блудливые ручки ЗЕли так долго шалили с чаусом, что забыли в какую силовую ширинку его засунули 😂
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31.07.2021 13:25 Ответить
Свободу Анжеле Девис!
Дайте свободу, суки ! 😂
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31.07.2021 13:27 Ответить
Зеленое говно вляпалось по полной, понятно, что на рейтинги царька это не повиляет, быдлу насрать на себя и на свою страну, пока оно сватов смотрит, но уже ясно, что у зеленого царька из кресла президента один путь - тюрьма, надолго!
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31.07.2021 13:39 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 7685
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31.07.2021 14:02 Ответить
95 квартал снял многосерийный фильм для Майи Санду.
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31.07.2021 14:12 Ответить
Дело не в Чаусе,а в соблюдении законов и конституции Украины ее государственными учреждениями и служащими. Налицо нарушение законов, Конституции и международных соглашений государственными службами с благословения президента Зеленского.
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31.07.2021 17:12 Ответить
Он в петушатнике в руках у петушаторов
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31.07.2021 18:26 Ответить
Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 4368
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31.07.2021 19:30 Ответить
 
 