Защитников к Чаусу не допускают и даже не говорят, в каком он ведомстве, - адвокат Вишневый

Защитников нашедшегося 30 июля в селе в Винницкой области экс-судьи Николая Чауса все еще не пускают к своему клиенту, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил защитник Александр Вишневый в комментарии УП

"Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним.

СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса как и то, что они его вообще видели", - сообщил он.

По словам адвоката, у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.

Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

Адвокат предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитникам: "Это может быть связано со спецификой этого дела".

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.