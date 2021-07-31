Защитников к Чаусу не допускают и даже не говорят, в каком он ведомстве, - адвокат Вишневый
Защитников нашедшегося 30 июля в селе в Винницкой области экс-судьи Николая Чауса все еще не пускают к своему клиенту, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил защитник Александр Вишневый в комментарии УП
"Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним.
СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса как и то, что они его вообще видели", - сообщил он.
По словам адвоката, у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.
Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.
Адвокат предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитникам: "Это может быть связано со спецификой этого дела".
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.
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Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус. Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом. Местонахождение Чауса неизвестно.
Чаус, Чаус, какой Чаус?
Треба питати куди вони поділи цю особу.
"Вы всё врети"
Не нужно отбеливать этот кусок гуано.
1. ДОКАЗАТЬ что его похитили "адво-путаны" не смогли. Они лишь выразили МЫСЛЬ, что его похитили. МЫСЛЬ КАРЛ.
2. Этого борова давно ждут. 150к БАКСОВ. В Китае его бы УЖЕ расстреляли. У нас этот боров лишь посидит, как зварыч. А дальше гуляй на ворованое всю жизнь
Наверное много компромата у него на "кого не нужно".
Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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Alexander Fesenko
@sashkof2
·https://twitter.com/sashkof2/status/1421314784247549956 4 год
До 2019 року наші спецслужби знищували "сепарів", навіть на окупованих територіях. Зараз - вони займаються кордебалетом з Чаусом у стилі 95 кварталу. Все, до чого торкнеться 95 квартал - саме стає 95-тим кварталом - Сергій Таран
https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran
https://www.youtube.com/watch?v=UuAPsLBqATY&ab_channel=SergiyTaran
Тут цікавий не сам чаус, а незаконні та безглузді дії влади.
Яку, очевидно, час знімати. А потім і судити.
Никакой важности этот районный судья не представляет, а уж после вчерашнего кина всем его показаниям вообще будет грош цена.
Просто кретинов во власть избирать не следует.
Вчерашняя кинокомедия "Чаус вернулся" с гонками по проспектам Киева и противостоянием сотрудников НАБУ и СБУ под зданием последней, имела очень простое объяснение: СБУ Баканова крупно облажалась.
😮Во-первых, на операцию отправили "дуболомов". Как уже не раз бывало, опытные и разумные оперативники СБУ поняли, чем воняет это дело и резко "слегли с насморком". На операцию отправили борзых и ретивых.
И не слишком умных.
🤦🏼Во-вторых, план был такой. Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И ГУРовцы свою часть выполнили. А вот СБУшники - банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане.
😨Просидев какое то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу. Где и был задержан полицией. Полиция, естественно увидела, что Чаус в розыске и сообщила о находке соотвествующему органу. То есть НАБУ.
🤬Тем временем, СБУшники приехали на место, Чауса не нашли и начали устраивать телефонные ссоры с ГУРовцами. И так, пока кто-то не заглянул смартфон и не узнал из прессы, что Чаус нашелся и он в полиции.
😁Дальше - наблюдала вся страна.
🗣️Естественно, Баканов и его временный союзник Ермак вчера убеждали Зеленского, что скандал вызван самоуправством директора НАБУ Сытника и будут требовать его увольнения. Однако не все так просто.
🤔Характерно, что в защиту Сытника сразу же выступил известный аферист, называющий себя антикорупционером - Виталий Шабунин. Сытник до сих пор не уволен именно из-за того что на его защиту выступил Запад, в т ч руками "шабунистов" - антикорупционеров-грантоедов. Дело в том, что лиц связаных с организацией Шабунина и прочими грантовыми конторами полно в самой фракции "Слуга народа". Молчать они не будут.
🤭Но еще опаснее то, что на ситуацию точно отреагирует президент Молдавии Майя Санду. О ситуации уже знают на Западе. История с похищением судьи с территории другого государства сотрудниками спецслужб, сейчас заиграет яркими красками.
🙅🏻♂️И тут уже возникает иной вопрос - состоится ли встреча Зеленского с Байденом?
🤷🏻♂️Вывод простой. Когда во главе СБУ ставят продюсера не самого интелектуального юмористического шоу - не нужно удивляться, что случается клоунада. С грустным финалом.
Sharp`s Forwarded from Печерский холм
а хто керує? як може бути по-iншому при блазнях з гiвно-кварталу?
СБУ на чолi з ось цим сусiдом Зелупи по під`їзду?
з такими спецiЯлiстами та проФФесiоналами?
грантоеды, соросята и прочее- из говно-арсенала рашистской срани, из их методичек.
Чаус - Великий Консерватор 😂
Это означает что? А то что эта возня аж до визита Зэ к Байдену. Потом- сойдет на нет.
в общем то рядового вора в судейской мантии?
тому мова не йде про якусь там розкрутку , а мова йде про права людини , ким би він не був !
Может молдавская сигуранца украла его
в Киеве и держали пять лет в плену в Молдове?
.
https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv https://mobile.twitter.com/Helg40498291 @Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291/status/1421438714916519939 1 ч
А вы заметили, как вовремя слинял с поста министра МВД Аваков, аж в Италию на всякий случай. Стопроцентно что-то знал. А он всегда за тех кто побеждает.
На этой неделе Служба безопасности должна была «легализовать» бывшего судью Николая Чауса. Как пишет https://glavcom.ua/news/cogo-tizhnya-skandalniy-suddya-chaus-mozhe-znaytisya-na-kordoni-dzherela-770347.html «Главком» , такое задание дал лично ********** Зелупа.
Для этого на прошлой неделе он созвал специальное заседание с силовиками.
«В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо «легализовать» в промежутке 19-25 июля», - сообщил источник в правоохранительных органах. Его нужно «найти» на границе «во время незаконного пересечения». Рассматривают границу с Молдовой, непризнанным Приднестровьем и Россией, причем последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители ГУРа и пограничники.
Ответственным лицом назначен глава СБУ Иван Баканов.
О планах Офиса президента «легализовать» Чауса и передать его дело в СБУ сообщил также журналист Юрий Бутусов.
«По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Ппезидента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, дающие формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка», - заявил Бутусов в https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6035140293192883 Facebook .
По его мнению, вместо настоящего уголовного дела Зеленский и глава ОП Андрей Ермак попытаются использовать предъявления Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-«вагнеровцев».
15 марта Верховный суд Молдовы https://petrimazepa.com/moldova_otkazalas_davat_ubezhische_ukrainskomu_sude_chausu отказал в предоставлении политического убежища подозреваемому во взяточничестве Николаю Чаусу. Он еще в 2016 году был уличен во взятке.3 апреля адвокат Чауса заявил, что https://petrimazepa.com/advokat_chausa_zayavil_chto_ukrainskogo_sudyu_pokhitili_v_kishineve судью похитили в Кишиневе .5 апреля президент Молдовы Майя Санду https://petrimazepa.com/prezident_moldovy_obratilas_k_specsluzhbam_izza_pokhischeniya_sudi_chausa потребовала от правоохранителей неотложных действи й из-за исчезновения судьи. В тот же день в МВД Молдовы заявили https://petrimazepa.com/pokhischennogo_sudyu_chausa_vyvezli_v_ukrainu_mvd_moldovy что Чауса действительно похитили , что похитители пересекли границу с Украиной, и переписка их велась на украинском языке.12 апреля https://petrimazepa.com/provokaciya_specsluzhb_rf_v_gur_minoborony_oprovergli_prichastnost_k_pokhischeniyu_chausa ГУР опроверг, что причастен к похищению Чауса. О связи ГУРа с этим инцидентом заявили СМИ.13 апреля стало известно о https://petrimazepa.com/mid_moldovy_prosit_razresheniya_arestovat_voennogo_attashe_ukrainy докладной записке посла Украины Марко Шевченко, в которой говорилось, что МИД Молдовы передал ему ноту с просьбой разрешить арестовать военного атташе Сергея Сметанюка. Посол также передал слова госсекретаря Думитру Соколана о том, что Санду уже несколько раз пыталась связаться со Владимиром Зеленским по данному вопросу, но «это не удалось не по вине молдовской стороны».22 апреля проект https://petrimazepa.com/pered_propazhey_sudi_chausa_u_ego_doma_chasami_stoyalo_avto_ukrainskikh_razvedchikov_smi «Слідство.Інфо» совместно с RISE Moldova опубликовал новые детали дела: перед похищением Чауса у его дома часами стояло авто украинских разведчиков.12 мая сообщалось, что дело о похищении Чауса уже в Интерполе и что, согласно документам, к преступлению может быть причастна https://petrimazepa.com/k_pokhischeniyu_chausa_mogut_byt_prichastny_sotrudniki_opu_smi Банковая .5 июля парламент Молдовы опубликовал отчет, в котором говорилось, что вся история с Чаусом - попытка Зеленского надавить на пятого президента Украины https://petrimazepa.com/parlament_moldovy_pokhischenie_chausa_popytka_zelenskogo_nadavit_na_poroshenko Петра Порошенко .
Майя Санду 19 июля https://petrimazepa.com/sandu_o_dele_chausa_tochka_esche_ne_postavlena заявила , что в истории с похищением Николая Чауса точка еще не поставлена и что этот вопрос будет подниматься на переговорах с Украиной.
И опять неизвестные.... 😂
Дайте свободу, суки ! 😂