Донецкому террористу сообщено о подозрении в пытках украинских воинов под Иловайском в 2014-2015 годах, - Офис ГПУ
Правоохранители заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными гражданину Украины, участнику террористической организации "ДНР",
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задачи ее главарей. Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе Иловайска Донецкой области", - указывается в сообщении.
Подозреваемый применял к украинским военнослужащим пытки, которые заключались в систематическом избиении руками, ногами и резиновой дубинкой, а также в продолжительном содержании без надлежащей медицинской помощи и питания.
На данный момент решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
В соответствии со статьей 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.
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Навряд. А щодо оголошення в розшук - то хай буде "сепрайз».