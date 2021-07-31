РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 201 12

Донецкому террористу сообщено о подозрении в пытках украинских воинов под Иловайском в 2014-2015 годах, - Офис ГПУ

Донецкому террористу сообщено о подозрении в пытках украинских воинов под Иловайском в 2014-2015 годах, - Офис ГПУ

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными гражданину Украины, участнику террористической организации "ДНР",

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задачи ее главарей. Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе Иловайска Донецкой области", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факты вероломного убийства украинских воинов во время Иловайской трагедии и обороны ДАПа переданы в МУС, - Офис генпрокурора

Подозреваемый применял к украинским военнослужащим пытки, которые заключались в систематическом избиении руками, ногами и резиновой дубинкой, а также в продолжительном содержании без надлежащей медицинской помощи и питания.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

В соответствии со статьей 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский террорист Козлов: жуткие пытки и убийства в тюрьмах "ЛНР". ВИДЕО

плен (2653) пытки (850) Антитеррористическая операция (18284) Иловайск (469) Офис Генпрокурора (2520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Заочно там пол дамбаса предьявлять можно. Чергове шоу для зебаранов.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:16 Ответить
+6
А дамбасюра про це знає?
показать весь комментарий
31.07.2021 11:41 Ответить
+5
Что за секреты опять? Могли бы опубликовать данные и фото. Не удивлюсь, если он спокойно гуляет где нибудь по Киеву
показать весь комментарий
31.07.2021 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А дамбасюра про це знає?
показать весь комментарий
31.07.2021 11:41 Ответить
Про Женевську Конвенцію????!!!!
Навряд. А щодо оголошення в розшук - то хай буде "сепрайз».
показать весь комментарий
31.07.2021 14:42 Ответить
у зільоних ат падазрєнія до любві адін шаг
показать весь комментарий
31.07.2021 11:41 Ответить
Беркутовца за убийства на Майдане оправдывают....а тут какие-то пытки.Вот где уже даже не цветочки....а ягодки,Сметуны диванные как мыслите....при Порохе хоть зелёнкой смелости хватало в грызло залить.У
показать весь комментарий
31.07.2021 11:45 Ответить
Что за секреты опять? Могли бы опубликовать данные и фото. Не удивлюсь, если он спокойно гуляет где нибудь по Киеву
показать весь комментарий
31.07.2021 11:49 Ответить
А раньше не подозрения выдвигали....... Раньше на лифте катали...
показать весь комментарий
31.07.2021 12:03 Ответить
Такие сообщения нужно слать написанными на флаконе "Шмеля"... Как, к примеру, михаилу толстых, погоняло "гиви"...
показать весь комментарий
31.07.2021 12:15 Ответить
Заочно там пол дамбаса предьявлять можно. Чергове шоу для зебаранов.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:16 Ответить
помнится для предыдущего стада баранов вели шоу с участием Штепы и Ефремова, которые настолько затянули что тоже закончились пшиком
показать весь комментарий
31.07.2021 19:06 Ответить
Просто зебили не различают реальние посадки от заочних дел. Придурки, ток ботить по методичкам могут.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:48 Ответить
Врпховуючи те, як ви виправдовуєте тітушок і беркутню, за катування та розстріли, то боятися цьому ублюдку нічого.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:36 Ответить
 
 