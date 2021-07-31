Порошенко ответил на статью Путина: "Украинцы не имеют проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно он об этом думает"
Украинская нация уже давно самоидентифицировалась, поэтому утверждение президента РФ Владимира Путина, что якобы украинцы и россияне "один народ", напоминают об описании сумасшедшего дома из художественного произведения Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко написал в публикации "Статья Путина не об истории. Это - политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza.
"Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы - украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека, геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации. Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении процесса сыграл настолько отталкивающий для Украины Путин", - отметил Порошенко.
Он также отметил, что российский президент в своей статье не предложил ни одного нового тезиса, а повторил все традиционные русские фейки.
"С точки зрения восприятия истории, статья Путина не содержит для нас ничего нового. Эта рамка известна нам с середины девятнадцатого века. Тогда на фоне национального возрождения на украинской территории российская имперская пропаганда развернула кампанию неприятия украинцев как отдельного народа. "Не было, нет и быть не может", - печально известное выражение из циркуляра министра внутренних дел России Валуева. И фраза стала официальной позицией Петербурга по украинскому языку и народу как его носителю", - добавил он.
Порошенко отметил, что с тех пор утекло почти 160 лет, а интеллектуальный прогресс российского руководства нулевой. "Утверждение, что украинцы и россияне один народ, напоминает мне об описании сумасшедшего дома, в котором лежал Швейк. Среди причинных был один профессор, который "доказывал, что внутри земного шара есть еще один шар, гораздо больший, чем тот, что сверху", - сравнил Порошенко. Он также отметил, что украинцы определили европейское направление развития своего государства, а российская агрессия еще больше утвердила этот выбор.
"Украина выбрала свой путь развития - членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО - соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. Российская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди украинцев", - отметил Порошенко.
"В следующем месяце мы отметим тридцатилетие Независимости, а россияне до сих пор с ней не смирились. А чему тут удивляться? Только же тридцать лет, а в России многим до сих пор болит потеря Финляндии и Польши, которая произошла более века назад", - резюмирует лидер "ЕС".
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Были десятки финоугорских племен, которых покорили тмтары, а сплотили болгарские священики. Петр первый офоромил это стремный конгломерат в империю и украл имя русские у нынешней Украины.Возможно мы увидим, как об этом начнут писать в украинских учебниках.
Фины считают, что базовые проблемы кацапов: разобщенность, повальный алкоголизм, агрессивность и т.д. связаны с утерей самоидентификации. Если русские признают что они финно-угры, что подтверждает их реальная генетика, а никакие не славяне их конкретно попустит.
нет никаких рюзьге. рюзьге- понятие искусственное, имя прилагательное, денационализированный азиопский сброд без рода-племени, а паРаша твоя, обосРашка, она же расска ********** обречена на погибель в ближайшую историческую перспективу.
А в канун Первомая Порошенко щебетал Путину: "Мы с вами трудящиеся, может и солидарными будем..."
Путин к пиару относится с пониманием, а иначе ему стоит только бровь приподнять, как всему семейству Порошено лбы "Новичком" намажут.
Та же самая порошенковская питерская невестка Юлия Алиханова, сестра жены вице-губернатора Ленинградской области, чем не исполнитель? Позвонят мама с папой с минус третьего этажа здания на Лубянке - и исполнит.
по цимбалам... це у кацапiв виходить "по барабану", бо кацапо-орда не знає, що таке цимбали.)
по цимбалам - це якраз влучно i доречно, саме так i потрiбно вiдповiдати на маячню мiжнародного злочинця та узурпатора, якому зайшло в його хвору голову, що воно великикй спецiЯлiст по iсторii, та яке висрало свою чергову маячню з гiвно-iмперських кацапських агiток та брехнi, якi йому вдувають весь час попи москальського сатанату РПЦ-КДБ.
в серйозну полемiку вступати з ким? з пуйлом? в полемiку з iсторii Русi? ) з iсторii України? ))
з тими, хто запевняє, що не було та нема нiякоi України, нема та не було нiяких українцiв, нема та не було української мови, що все це вигадали в Австро-Угорському Генштабi?
з тими, хто знає, що насправдi вони є продовженням, висiрком, нащадками Орди, але нiколи про це не скажуть, з тими, хто переписував та переписує весь час, брехав про свою власну iсторiю та походження,хто привласнює на протязi столiть чуже?
Вам самому голову не надуло? )
думати, що з придуркуватими малограмотними курдупликами з пiтерської лiговки потрiбно вступати в серйозну полемiку, можуть лише такi самi придурки. ))
Ви самi cебе ким вважаєте? українцем, хАхлом, рюзьге? прiзвище ж не кацапське...
Якi у Вас ще претензii до пана Порошенко?
Як саме потрiбно було вiдповiсти кацапо-ординському Сцарьку?
переходь на мову, бо кацапського койне ти не знаєш. та вимкни капслок, досить iстерики.)