РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости
23 524 72

"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ

История с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым и бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком показывает, что в украинской политике институт репутация не работает совсем.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"История с Миловановым и дипломом Данилюка - это история не столько о конкурсе, сколько о репутации.

Если бы Милованов точно знал, что кроме пощечины, он также будет нерукопожатным в нормальном обществе, он наверняка десяток раз бы подумал, выполнять такие политические заказы или нет.

Но, к сожалению, в украинской политике институт репутации не работает совсем.

Избиратели прощают политикам любую ложь, или любую арахамию в принципе, а политики не считают репутацию собственным капиталом.

Вот так и живем :(

Я теперь Милованову руки точно не подам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На праздновании своего дня рождения Данилюк подрался с Миловановым. ФОТО

Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы, - Чумак о провале конкурса БЭБ 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.

В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным".

Автор: 

Чумак Виктор (179) Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ - Цензор.НЕТ 6234
показать весь комментарий
31.07.2021 12:01 Ответить
+12
Милованов здесь точно не прав. Университет Индиана известен на весь мир. Все страны признают диплом Магистра Бизнес администрейшн. И сам Милованов послал какого-то мажора туда учиться в этом году на того же самого Магистра.
показать весь комментарий
31.07.2021 11:57 Ответить
+12
Какая на фиг репутация? Хуцпа и бабло-вот что здесь работает
показать весь комментарий
31.07.2021 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Милованов здесь точно не прав. Университет Индиана известен на весь мир. Все страны признают диплом Магистра Бизнес администрейшн. И сам Милованов послал какого-то мажора туда учиться в этом году на того же самого Магистра.
показать весь комментарий
31.07.2021 11:57 Ответить
При чем здесь известность университета, если есть требование закона по юридической регистрации диплома любого заграничного вуза - этого не было сделано. В чем Милованов не прав?
показать весь комментарий
31.07.2021 12:43 Ответить
А до чого тут диплом Індіани , якщо у Данилюка є ще два дипломи київських вишів . ? То що , вони теж не дійсні в Україні ? .
показать весь комментарий
31.07.2021 12:59 Ответить
Треба економічну освіту. Або трускавецьку.))
показать весь комментарий
31.07.2021 13:13 Ответить
Їхня спеціалізація не відповідає вимогам до кандидата на посаду голови беб - про це теж чітко було сказано. Данилюк про це знав, тому й подава диплом Індіани, спеціалізація якого підходила, хто ж винен, що віднісся до цього так халатно.
показать весь комментарий
31.07.2021 13:19 Ответить
але Індіани відповідає?
Чувак був міністром фінансів, хоча йому й видали пня під жопу при Порохі, але дивно, на міністра фінансів освіти вистачило, а на голову БЕБ - нє.
показать весь комментарий
31.07.2021 20:22 Ответить
Дивно не дивно, але вимоги були давно прописані, і освіта Данилюка відповідала вимогам, потрібно було просто дотриматись букви закону і підтвердити диплом. Дивують претензії до Милованова - вчинив згідно закону, але, при цьому, в чомусь винен.
показать весь комментарий
31.07.2021 20:54 Ответить
Дипломы из Индианы нынче не в почете, диплом из Кривого Рога должен быть для победы в конкурсе!
показать весь комментарий
01.08.2021 09:09 Ответить
Да пусть даст диплом для верификации. Дело ж не в плохом вузе, а в том, что диплом не верифицировал здесь
показать весь комментарий
31.07.2021 16:52 Ответить
Бред! Верификацию проводят для неизвестных украинских вузов, когда кто-то хочет устроится на приличную работу Европе или США. Но например наши медицинские институты там никогда не будут признаны. Начинается эта врификация в Представительствах МИД в Украине до отъезда из страны. А продолжается зп границей. Но чаще всего безуспешно.
показать весь комментарий
31.07.2021 17:29 Ответить
В твоїй фантазії - можливо, а українське законодавство визначає юридичну процедуру підтвердження будь-якого диплому закордонного вузу.
показать весь комментарий
31.07.2021 20:55 Ответить
Верифікацію (підтвердження факту отримання диплому саме цією особою в певному навчальному закладі) має проводити роботодавець самостійно. Це його обовязок. Або бажання. Робиться це за пять хвилин натискуванням декількох кнопок на компі.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:31 Ответить
необязательно руку, сейчас пандемия.
"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ - Цензор.НЕТ 1264
показать весь комментарий
31.07.2021 11:57 Ответить
Какая на фиг репутация? Хуцпа и бабло-вот что здесь работает
показать весь комментарий
31.07.2021 11:58 Ответить
"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ - Цензор.НЕТ 6234
показать весь комментарий
31.07.2021 12:01 Ответить
Это чисто еврейское отношение к жизни. Но сейчас оно доминирует в стране. Уже не первый президент еврей.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:20 Ответить
Мене за такі коменти на цензорів відправляють в бан))жиди казяться,від правди!
показать весь комментарий
31.07.2021 19:51 Ответить
зараз розплачусь... От скажи мені, щойно вилуплене ко-ко , вважаєш, що нік-нейм замінив то й забанене ай.пі автоматично?
показать весь комментарий
31.07.2021 22:08 Ответить
расскажи нам про вальцмана, ага
показать весь комментарий
01.08.2021 10:43 Ответить
Не буду судить политическую подоплёку этого случая. Но превращать День рождения, где надо дарить радость и добро, в арену для решения своих амбиций, неправильно. Я жил некоторое время в Грузии. Там, если бы хозяин мероприятия поднял руку на своего гостя, его бы подвергли всеобщему презрению. А у нас на первом плане шкурные интересы. Вот и вся мораль!
показать весь комментарий
31.07.2021 12:17 Ответить
...по .. їзжайте .. пАне в .. чи куди там ам ... таке .. ПІДТРИМУЮ .. Данилюка ... приперлося на ДН - міло ВАНОВ .. і намагалося і тут .. отримало по Заслугах ...
показать весь комментарий
31.07.2021 12:22 Ответить
Господа! К сожалению , культура нашей политической "элиты" столь на низком уровне , что уважения нет к обоим сторонам... И ведь учиться не у кого.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:22 Ответить
А почему только к обоим сторонам? Назовите мне партию к которой есть у вас уважение?
"ЕС" или БПП только не называйте. Там один Барна чего только стоит.
показать весь комментарий
31.07.2021 14:53 Ответить
В этой истории два героя. А "политическая элита" - понятие широкое.
показать весь комментарий
31.07.2021 15:04 Ответить
Судя по ответу , я так понял кандидатов на уважение нет. Хоть и политическая элита у нас "широкая".
Какая там широкая. Один сплошной совок.
Так называемые "новые" все лица Зеленский и Вакарчук , тоже совок.
Нет у нас нормальной элиты потому , что она вся узкая, совковая , и жадная.
Нормальных на горизонте нет. Хочешь поспорить, приведи хоть один конкретный пример.
показать весь комментарий
31.07.2021 18:12 Ответить
ото ж...жаба ще якось пливає,а от голос конкретно загубила...
показать весь комментарий
31.07.2021 19:39 Ответить
Данилюк предоставил ксерокопию диплома школы Индианского универа. Ну а оригинал показать конечно принципы не позволяют. Ведь до сегодня ксерокса было достаточно, а тут оригинал подавай. Обидно.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:27 Ответить
Ага. Со слов Милованова. А двух других вышей Данилюк тоже только ксерокопии показывал? И как же он умудрялся министром финансов в одном из самых результативных кабминов работать?
показать весь комментарий
31.07.2021 13:59 Ответить
Какие " политики" такая и политика. Откуда это "Элито" повыползало?. Куда идем? Падайте на коленки и просите у Штатов внешнее правление. Потому как у нас "элиты. и если не придут Штаты - придет ВВП...
показать весь комментарий
31.07.2021 12:33 Ответить
Чумак? Теж мені "моральний авторітєт"... Теж зробив себе разом, допомагав цій шоблі зеленій прийти до влади.
показать весь комментарий
31.07.2021 12:36 Ответить
Милованов може сідати писати дисертацію: "Як з шанованого економіста з хорошою репутацією і якісною освітою за рік перетворитись на "дівчинку за викликом" для влади".
показать весь комментарий
31.07.2021 12:49 Ответить
Вперше чую про "шанованого економіста Мілованова". А репутацію воно втратило як тільки поїхало в Трускавець...
показать весь комментарий
31.07.2021 21:35 Ответить
Мілованов під любе безглузде рішення Зелених неуків підводить якесь примітивне наукове обгрунтування. Дебіє є дебіл. Як така людина може курувати КШЕ?
показать весь комментарий
31.07.2021 12:57 Ответить
Всем тем, кто считает, что будущее Украины было просрано не в первом, а во втором туре, просто напоминаю:
кучма и симоненко
ющенко и янукович
тимошенко и янукович
порошенко и зеленский

Вам еще мало граблей? Внуки не выберутся из нищеты, ни ваши, ни ваших заложников - более вменяемых граждан. Задумайтесь, если есть чем!
показать весь комментарий
31.07.2021 13:01 Ответить
И Ющ и Порошенко были нормальными президентами. Просто лохторату всегда хотелось новых ощущений.
показать весь комментарий
31.07.2021 14:01 Ответить
Усі наші президенти були схвалені олігархічним консенсусом. Всі вони послідовно опустили економіку України ушестеро нижче від найближчих сусідів протягом 30 років. Згадані куми в тому числі.
показать весь комментарий
31.07.2021 16:09 Ответить
поклонник слуги сказонул,,,лохторат гребанный
показать весь комментарий
31.07.2021 16:48 Ответить
Экономику Украины опустил лохторат, который голосует за гречку, колбасу по 2.20 и дешевые тарифы.
показать весь комментарий
31.07.2021 19:08 Ответить
Лохторат голосує за пропозиції з олігархічного ТБ та інтернет-ЗМІ. Кого йому вбили у мізки плюси, прямі, п'яті, інтери, айсітіві та інші - того і обирають. І НІКОЛИ нікого з переліку ворогів, визначених олігархічним консенсусом. Цим місце на кічі, або у пральні зомбоящика. Тутешнього у тому числі.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:07 Ответить
Если у лохтората отсутствует критическое мышление, то кто им доктор? Быдло должно страдать.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:23 Ответить
От обоих смердит кучмой, это повод не считать их приличными людьми. И, на всякий случай, напомню забывчивым, что войну с НАБУ(это событие сейчас главнее быдлодраки квартальщиков) начал порошенко руками шокина...
показать весь комментарий
31.07.2021 18:21 Ответить
та це дурня... Просто ти було малим телям та не пам'ятаєш як після пологів, прийшов Порошенко та випив твій мозок. Але ти вижив?
показать весь комментарий
31.07.2021 22:25 Ответить
У нас ніколи не було "нормального президента". Ніколи. І звідкіля б він узявся? З номенклатурних радянських покидьків? з дегенератів 90-х? з коромпованих ********* "новітнього часу"?
показать весь комментарий
31.07.2021 21:38 Ответить
Вы ждете Супермена? Вам нужен такой, чтобы раздавал деньги бедным, понижал тарифы и переводил бабушек через дорогу? Тогда это будет не "нормальный" президент, а идиот.
показать весь комментарий
01.08.2021 00:11 Ответить
В моєму розумінні "нормальний" це жорстокий і принциповий націоналіст-реформатор для якого "Україна понад усе!"
показать весь комментарий
01.08.2021 16:29 Ответить
Ну это хорошо и правильно в идеальном мире. Но ты представляешь какой вой зубожилых поднимется, если начать реальные жесткие реформы? Это в принципе невозможно. Сингапуру при жестком авторитарном режиме, малом количестве населения, покорном народе и отсутствии внешних преград для того, чтобы построить государство понадобилось 40 лет. А ты хочешь за один срок при демократии? Президента, которого ты хочешь, повесят через месяц после его прихода к власти.
показать весь комментарий
01.08.2021 17:25 Ответить
В 1991 році державних службовців було лише рівно 3000 осіб. Зараз їх 285 000. І тоді 3000 керували всіма підприємствами країни. Чим зайняті 285 000 чиновників сьогодні витрачаючи на своє утримання 49% ВВП країни (за Гройсмана. Зараз невідомо, напевне більше) а на медицину 3% та на армію під час війни 5%? Чому сьогодні держава наповнює бюджет поборами з таможні, драконівським оподаткування яке вбиває будь яке виробництво, а не виробництвом товарів та послуг? Не думаю що президента який знизить податкові відрахування на ввезення засобів виробництва, скоротить корумпований держапарат і спрямує кошти на освіту, медицину та армію повісять...
показать весь комментарий
01.08.2021 20:15 Ответить
У меня таких данных нет. Да, аппарат раздут. Бубочка кричал, что его слишком много, а когда пришел, еще добавил. Я понятия не имею, чем занимаются 285 тысяч человек, но 3000 точно мало. Гройсман, кстати, был замечательным премьером. И Сеня тоже. С армией ситуация еще печальней. Там и расходы на НГУ в этих 5% учитываются. А наполняют бюджет поборами, потому что денег нет, а ума запустить экономику нет.
Ну а вообще не президент определяет налоговую политику государства - к реформам это не имеет никакого отношения. И госаппаратом он не управляет, и к бюджету вообще никакого отношения иметь не должен, а значит и к средствам на медицину и образование - учите матчасть! Кстати, Сеня налоги снизил. Ему это сильно помогло? Я это оценил. А Вы?
показать весь комментарий
01.08.2021 21:00 Ответить
Хто має монобільшість в середовищі "законотворців" в ВР зараз той і керує. З 2008 у внутрішній еміграції і плачу лише 20% ПДВ на всі товари та послуги. До суспільних фондів не звертаюсь зовсім і сподіваюсь довіку цього не робити. Нехай Вам більше дістанеться. 285000 це тільки ті що мають статус "номенклатура міністерств та відомств" а загалом в держсекторі (бюджетники) працевлаштовано понад 7 млн. осіб. У світі держсектор вважається ефективним якщо в ньому зайнято не більше 1% населення. звідси у нас має бути 400 000 бюджетників максимально...
показать весь комментарий
01.08.2021 21:36 Ответить
Сейчас главное, чтобы эта "монобильшисть" не переманила на свою сторону еще кого-то и не напринимала изменения в Конституцию - можем не разгрести. Все остальное пока что поправимо, хоть и потеряем лет 10.
показать весь комментарий
01.08.2021 21:41 Ответить
но быдло так и непоняло
показать весь комментарий
31.07.2021 16:48 Ответить
Это быдло уже надоело, несите мне другое быдло!
показать весь комментарий
31.07.2021 18:21 Ответить
дибіл.... він і в африці дибіл.... такі чмошники, як міловарев, тянуть країну в гниле болото.....
показать весь комментарий
31.07.2021 13:04 Ответить
Ну що ж , треба константувати - кожен хто береться виконувати забаганки охвісу ЗЕ , в підсумку залазить в лайно і виглядає дурнем .. .
показать весь комментарий
31.07.2021 13:04 Ответить
Чому "виглядає"? Це і є патентований дурень. Жодна розумна особа ніколи і нізащо не буде мати справу з дегенератами ЗЕ.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:40 Ответить
З Миловановим та Данилюком все зрозуміло ще з того часу, коли вони йшли на вибори в команді зеленого кварталу. Дивує Чумак! Колись справляв враження розумної та порядної людини. Я не вважаю Порошенка святим, але треба судити людину по її спаравах, як сказано в Біблії! Невже варто було піднімати таку жахливу істерію проти Порошенка, свідомо приводячи до влади цих нахабних зелених невігласів на чолі з вовою?!! Тільки абсолютний ідіот не міг передбачити - на що воно здатне!!! Тепер ви маєте нахабство дивуватись беззаконню, що вони творять?!! Ганьба вам, малоросійська худоба!
показать весь комментарий
31.07.2021 13:16 Ответить
влучно.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:29 Ответить
чумак,такого ж "поля ягода" як і милованов з данилюком-"зелена пліснява",якого ЗЕро,як і Данилюка,використав в якості нацюцюрника і "викинув на смітник". Так,що сваріться і далі недолугі "політики". Та й до ср@ки мені ваше шапіто-балаган)
показать весь комментарий
31.07.2021 13:25 Ответить
От чим мені "подобаються" всі ці чумаки,романенки,гайдаі,лещенки,наєми,гордони та інші такмце тим,що спочатку агітують за телепнів,а потім костатують,що привели до влади телепнів.
показать весь комментарий
31.07.2021 14:02 Ответить
милованову нахезать. он типичный нарцисс - социопат.
у таких совести нет.
показать весь комментарий
31.07.2021 16:45 Ответить
В одному з африканських племен чоловіки не тиснули один одному руки,а по іншому вітались...Брали один в одного в руки геніталіі,тим самим довіряючи своє найбільш цінне і вразливе...Отака форма вітанням зеленим би підійшла...Хоча ні,повідривали б нафіг все,чим думають і грають...на ф-но...
показать весь комментарий
31.07.2021 16:59 Ответить
"Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення", - Чумак про провал конкурсу БЕБ - Цензор.НЕТ 4079
показать весь комментарий
31.07.2021 19:31 Ответить
руку то понятно.а леве брать будешь?
показать весь комментарий
31.07.2021 21:40 Ответить
Про інститут репутації говорить тіп,що в'їхав у парламент в БПП,й одразу став у лави борцунів-антикорупцьйонерів,вийшовши з фракції.
А які діла з Рябошапкою мутили !
https://resonance.ua/chumackiy-shlyakh-ryaboshapki/ Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"
показать весь комментарий
31.07.2021 22:05 Ответить
що цікаво, що кожна бл.діна, вважає, що воно моральний авторитет, особливо як вчасно втече:
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня 2012 року став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 7-го скликання , балотуючись і будучи обраним від партії Віталія Кличка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «УДАР»
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада 2014 року вдруге був обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 8-го скликання за списками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блоку Порошенка

У парламенті був членом фракції «БПП», яку покинув https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 4 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року за власним бажанням. У 2017 році обраний лідером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 громадської спілки «Громадянський рух Хвиля».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A7%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9A_%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%C2%A9.jpg "Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення", - Чумак про провал конкурсу БЕБ - Цензор.НЕТ 4164

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A7%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9A_%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%C2%A9.jpg
На трибуні Верховної Ради
10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 президентських виборах-2019 лідера партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F «Громадянська позиція» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
25 червня 2019 року призначений членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
З 11 вересня - головний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовий прокурор України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] З 4 січня 2020 - заступник генерального прокурора України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Руслана Рябошапки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] . З 6 березня - виконувач обов'язків генпрокурора Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
показать весь комментарий
31.07.2021 22:39 Ответить
" не подадут руи в приличном обществе " Чумак от жары решил что 1е апреля? Где он в политике видел " приличное общество"?
показать весь комментарий
01.08.2021 09:12 Ответить
Якісь дегенерати при владі!
показать весь комментарий
01.08.2021 10:24 Ответить
 
 