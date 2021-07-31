"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ

История с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым и бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком показывает, что в украинской политике институт репутация не работает совсем.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"История с Миловановым и дипломом Данилюка - это история не столько о конкурсе, сколько о репутации.

Если бы Милованов точно знал, что кроме пощечины, он также будет нерукопожатным в нормальном обществе, он наверняка десяток раз бы подумал, выполнять такие политические заказы или нет.

Но, к сожалению, в украинской политике институт репутации не работает совсем.

Избиратели прощают политикам любую ложь, или любую арахамию в принципе, а политики не считают репутацию собственным капиталом.

Вот так и живем :(

Я теперь Милованову руки точно не подам".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.

В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным".