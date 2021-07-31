После драки Милованов назвал Данилюка "гопником": "Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения"

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов обнародовал свою позицию по факту конфликта с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло если забыть о фамилии? Кандидат на председателя Бюро Экономической Безопасности пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору председателя (приглашение и подтверждение на фото). И ударил его", - написал Милованов.

Он продолжил: "Почему? Потому кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса. Кандидат говорит что он реформатор, на комиссию оказывалось давление чтобы его отстранить. А на самом деле - давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения. Эта культура должна прекратиться".

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Милованов отметил: "Подумайте хотите ли вы иметь головой БЭБ человека, который бьется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если он считает себя правым".

"Много кандидатов пытаются просто разбалансировать конкурс, чтобы сбить запуск новой службы и отсрочить внедрение важной реформы. На определенных членов комиссии действительно оказывается давление, как вы видите, например, в случае с этим кандидатом. Но ни я, ни другие члены комиссии не будут поддаваться этому давлению и не будут нарушать закон. Кандидаты которых не допустили сейчас будут пытаться дискредитировать конкурс, используя нечестных правоохранителей в различных правоохранительных органах от полиции до службы безопасности, от НАБУ до НАПК. Об этом мне говорил вчера кандидат. Похожие заявления делали на пророссийских каналах другие кандидаты, которые были недопущены", - продолжил советник Ермака.

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"Мой совет таким кандидатам: внимательно читать закон и выполнять его, или нанять юристов, если не хватает своей компетенции. И вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле. Просьба ко всем органам: не политизировать конкурс и действовать в рамках своих полномочий и строго по закону.

Должность председателя БЭБ требует сильной психичнои стабильности. Вот кандидат показал, как он реагирует на стресс. И это к нему пришел многолетний товарищ. На этом посту председателю будут создавать реальные угрозы и создавать стресс. И что, он тоже так будет реагировать?", - резюировал Милованов.

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