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После драки Милованов назвал Данилюка "гопником": "Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения"

После драки Милованов назвал Данилюка

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов обнародовал свою позицию по факту конфликта с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло если забыть о фамилии? Кандидат на председателя Бюро Экономической Безопасности пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору председателя  (приглашение и подтверждение на фото). И ударил его", - написал Милованов.

Он продолжил: "Почему? Потому кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса. Кандидат говорит что он реформатор, на комиссию оказывалось давление чтобы его отстранить. А на самом деле - давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения. Эта культура должна прекратиться".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На праздновании своего дня рождения Данилюк подрался с Миловановым. ФОТО

Милованов отметил: "Подумайте хотите ли вы иметь головой БЭБ человека, который бьется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если он считает себя правым".

"Много кандидатов пытаются просто разбалансировать конкурс, чтобы сбить запуск новой службы и отсрочить внедрение важной реформы. На определенных членов комиссии действительно оказывается давление, как вы видите, например, в случае с этим кандидатом. Но ни я, ни другие члены комиссии не будут поддаваться этому давлению и не будут нарушать закон. Кандидаты которых не допустили сейчас будут пытаться дискредитировать конкурс, используя нечестных правоохранителей в различных правоохранительных органах от полиции до службы безопасности, от НАБУ до НАПК. Об этом мне говорил вчера кандидат. Похожие заявления делали на пророссийских каналах другие кандидаты, которые были недопущены", - продолжил советник Ермака. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумак об исключении Данилюка из конкурса на главу БЭБ: "Я теперь Милованову руки точно не подам"

"Мой совет таким кандидатам: внимательно читать закон и выполнять его, или нанять юристов, если не хватает своей компетенции. И вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле. Просьба ко всем органам: не политизировать конкурс и действовать в рамках своих полномочий и строго по закону.

 Должность председателя БЭБ требует сильной психичнои стабильности. Вот кандидат показал, как он реагирует на стресс. И это к нему пришел многолетний товарищ. На этом посту председателю будут создавать реальные угрозы и создавать стресс. И что, он тоже так будет реагировать?", - резюировал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ: Недоминистерство образования со Шкарлетом не признает мой диплом

После драки Милованов назвал Данилюка гопником: Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали не те решения 01
После драки Милованов назвал Данилюка гопником: Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали не те решения 02

драка (2027) конкурс (1146) Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (289) Бюро экономической безопасности (214)


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Топ комментарии
+28
После драки Милованов назвал Данилюка "гопником" - Цензор.НЕТ 7300
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31.07.2021 12:06 Ответить
+12
позвал, дал в бубен, послал нах...))) а как вы хотели, зеленые ублюдки! бьют не по паспорту, а в рыло.
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31.07.2021 12:00 Ответить
+11
"Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения", - Милованов о драке с Данилюком - Цензор.НЕТ 7466
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31.07.2021 12:15 Ответить
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позвал, дал в бубен, послал нах...))) а как вы хотели, зеленые ублюдки! бьют не по паспорту, а в рыло.
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31.07.2021 12:00 Ответить
После драки Милованов назвал Данилюка "гопником" - Цензор.НЕТ 7300
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31.07.2021 12:06 Ответить
мудрий нарiд сказал ЗЕ, значит ЗЕ !
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31.07.2021 16:31 Ответить
сгадзаси )))) - но терпилы - приспособленцы- самокрайни ....- это ментальное...., это еще надолго.....
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31.07.2021 19:39 Ответить
"Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения", - Милованов о драке с Данилюком - Цензор.НЕТ 7466
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31.07.2021 12:15 Ответить
ДАНИЛОВ ТИ ДАСИ МИЛІ ПО БУБОНУ, ЯКЩО БУДЕШ ГАВКАТЬ ТОЧНО ДАМ, МИЛЯ=ГАВ ГАВ ГАВ, ТРІСЬ У РИЛО......
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31.07.2021 12:22 Ответить
От якби мілованова... Так би усюди вітали.. Можеб до нього і щось дійшло
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31.07.2021 12:03 Ответить
После драки Милованов назвал Данилюка "гопником" - Цензор.НЕТ 1194
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31.07.2021 12:04 Ответить
Холуи Коломойского честными и порядочными быть не могут. Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США. Виндман сразу сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. А то в армии Великобритании был младший капрал Уильям Виндзор, козёл, а в ВСУ был бы Виндман, министр обороны.
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31.07.2021 12:10 Ответить
А радником Трампа був капрал чи міністр?
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31.07.2021 12:13 Ответить
Советник Ермака такое же дерьмо.Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета. / Милованов рассказал, как курил марихуану.-Источник откровений. Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/ Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов/ "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов.
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31.07.2021 12:49 Ответить
Головне, щоб не Сідоров.
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31.07.2021 14:57 Ответить
За два года среди слуг народа Коломойского в ОП, ВР, КМ не нашлось ни одного, сделавшего для Украины что то полезное и нужное, да просто умного. Зато предателей и воров-не меряно. Сто лет назад мафия где то Бланка уничтожила УНР. Сейчас мафия Коломойского уничтожает Украину.
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31.07.2021 15:45 Ответить
Почему б дебилу по башке не стукнуть?!
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31.07.2021 12:11 Ответить
Чомусь доки людина при владі, вона несе маячню, як тільки відтащили від корита, стає патріотом.
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31.07.2021 12:11 Ответить
Давно вже над цим розмірковую...
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31.07.2021 12:55 Ответить
- Обожди немного, - сказал он. - Я вызвал мастера из салона татуировок, сейчас должен подъехать.
- Зачем?..
- Понимаешь, есть такая биологическая особенность у президентов. Они не только куда-то теряют наказы избирателей, но потом кидают и собственную команду. Не по злому умыслу, а так выходит. Вот мы тебе это все и выколем по фасаду. В зеркальном изображении. Утром шасть в ванную - оп-па: и все перед глазами!
- Не забуду, как мать родную! - поклялся замполит, меняясь в лице.
- Шучу, - вздохнул Колчак. - А жаль.
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31.07.2021 13:33 Ответить
Смешно не это, смешно , что экономики никакой уже нет, но главное БЭБ будет.
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31.07.2021 12:12 Ответить
Дебилом был, дебилом и остался.
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31.07.2021 12:14 Ответить
От Милованов - говно. Его пригласили в воскресенье и повторно - во вторник. Это 27 число. А вся возня произошла - 29-ого. Ну, конечно, после того , что произошло в четверг, мог бы, гнида, и догадаться, что рады ему не будут. Но оно все равно поперлось. Еще и жалуется, что выхватил. Да ему любой бы, на месте Данилюка втащил бы. У милованова чести вообще нет - чмо склизкое
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31.07.2021 12:15 Ответить
Настоящий джентельмен, со всеми отгулял 29, а Тимофея позвал на 30 что бы с удовольствием дать в бубен.
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31.07.2021 12:22 Ответить
Не буду судить политическую подоплёку этого случая. Но превращать День рождения, где надо дарить радость и добро, в арену для решения своих амбиций, неправильно. Я жил некоторое время в Грузии. Там, если бы хозяин мероприятия поднял руку на своего гостя, его бы подвергли всеобщему презрению. А у нас на первом плане шкурные интересы. Вот и вся мораль!
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31.07.2021 12:23 Ответить
Задолбал ты, бот голимый, на каждой ветке свое дерьмо лить
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31.07.2021 12:31 Ответить
Эксперт подзаборный, пройдись по дешёвым пивным и похмелись, допивая с оставшихся кружек. Я своё имя не прячу, в отличии от тебя, поэтому на "бота голимого" ты похож больше!
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31.07.2021 12:55 Ответить
В нормальному товаристві і самому Чумаку не подали би руки.
Він був поміж тих, хто активно пхав у владу оце все, нинішнє, був членом їхньої команди, при них став заступником генерального прокурора.
Побув кілька місяців на посаді, зробив собі пенсію 100 000 грн. і злиняв.
Тепер займається моралізаторством.
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31.07.2021 12:25 Ответить
Дебіл проти Гопника. Наразі нічия, 1-1 (відсторонення від конкурсу - удар в пику)
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31.07.2021 12:27 Ответить
думаю..пора всем им домой....уже бьються за посады..нам рассказывают..ми реформа
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31.07.2021 12:30 Ответить
Милованову давно пора к дяденьке с маленьким молоточком
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31.07.2021 12:42 Ответить
враження, що мілованов не тільки дибіл.... воно тупе, ще й плаває в якісь космічній субстанції.....
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31.07.2021 12:59 Ответить
Вся пліснява, це гопота 90-их.
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31.07.2021 13:18 Ответить
Борьба была равна...подрались два гавна...
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31.07.2021 13:27 Ответить
А що робити,якщо чиновник сам зізнається,що він дебіл?
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31.07.2021 13:59 Ответить
После драки "я Дебил" назвал Данилюка "гопником"
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31.07.2021 14:10 Ответить
Мало этот ермаковский высерок еще получил.
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31.07.2021 14:41 Ответить
Не помню , что бы в 90-е чиновники приезжали к гопникам на дни рождения.
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31.07.2021 14:45 Ответить
Били чиновников когда они принимали "не те" решения" и правильно делали.
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31.07.2021 17:19 Ответить
наших "чиновников" на до куярить арматурой 24/366 !!!!
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31.07.2021 18:20 Ответить
Правильно и сделали , что набили морду этому ДЕБИЛУ из США!!
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31.07.2021 18:37 Ответить
Після бійки Милованов назвав Данилюка "гопником": "Так робили у 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали "не ті" рішення" - Цензор.НЕТ 7842
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31.07.2021 19:33 Ответить
Мілованов типовий холуй, а дати по пиці холую який щось там про себе уявляє прийнятна практика в усьому світі.
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31.07.2021 21:46 Ответить
Гопник из 90х пришел бы с утюгом или паяльником и мигом получил бы должность и деньги.А тут мажор носится со своей побитой мордой - уже надоел.
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01.08.2021 06:47 Ответить
 
 