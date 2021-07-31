Мы поддерживаем украинский народ в его требовании справедливого расследования дела Гандзюк, - посольство США

Посольство США в Украине в годовщину нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк призвало власти привлечь к ответственности виновников и выразило солидарность с украинским народом, требующим справедливости в этом деле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в твиттере посольства.

"Сегодня мы отмечаем третью годовщину нападения на Екатерину Гандзюк, общественную активистку, которая боролась с коррупцией и которая отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину. Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.