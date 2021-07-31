СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров разобраться в состоянии дел в акционерном обществе "Укрзализныця" и в случае необходимости принять кадровые решения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета.
"Мы обращаем внимание, что в "Укрзализныце" на сегодняшний день есть опасные с точки зрения нацбезопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования компании. Поэтому СНБО приняла протокольное поручение к Кабмину разобраться в состоянии дел и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения по этому вопросу", — сказал он.
Как сообщалось, весной этого года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця".
В апреле председательница ВСК Юлия Гришина заявила о намерении провести детальное расследование деятельности наблюдательного совета и правления компании.
Также сообщалось, что в конце мая глава ВСК Гришина заявила, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору новых членов наблюдательного совета и правления "Укрзализныця".
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Зажирел Сирожа на укрзализнычной кормушке, расслабился, плохо стал работать на политпропагандонском фронте
Вот в Польше бывшего главу Автодора Новака и его подельников сразу арестовали за коррупцию.
Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.
А у нас вокруг воров и ворюг водят хороводы... Кто же своих будет сажать.
Как в одной песне, все "связаны одной цепью"
Тоже самое с тарифами на электроэнергию. Только СНБО собрался рассматривать этот вопрос, как Шмыгаль тут же на опережение на месяц продлил старые тарифы.
Не отменил, а продлил. Какой же Шмыгаль правитель? Кто же из олигархов ему позволит отменить или снизить тарифы?
Не правительство правит страной, а олигархи с их необузданными аппетитами.
Так, 9 июля Журавлев https://public.nazk.gov.ua/documents/d8e0a670-7f08-4a2f-970d-dc88d537bcd0 купил себе автомобиль Honda CR-V 2021 года выпуска.
За несколько дней до этого, 5 июля Журавлев получил от "Укрзализныци" https://public.nazk.gov.ua/documents/bf7ed712-7023-4c39-bc4c-67cf9fd2d5f7 вознаграждение в размере 332 тыс. грн.
В целом, с начала 2021 года Журавлев получил от "Укрзализныци" 2,3 млн грн вознаграждения.
"Я и не скрывал, что поддерживаю Зеленского с дня его выдвижения".
Это действительно так, но результат тоже налицо:
полгода воздержания от критики и поддержки новой власти конвертировались в высокую должность в крупнейшей транспортной компании страны.
С КЕМ ВЫ ПРОХОДИЛИ ПРОЦЕДУРУ "СОБЕСЕДОВАНИЯ" ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ В НАБСОВЕТ УЗ?
- СОБЕСЕДОВАНИЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов.
С главой Офиса президента (интервью состоялось до ухода Андрея Богдана с должности. - ЭП) мы знакомы десять лет. Ему мои взгляды известны еще с тех пор, когда я был журналистом, а он был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко.
Кто еще там? С генпрокурором я знаком, наверное, тоже лет десять. То есть для этих людей я не являюсь кем-то новым. С министром я был знаком до назначения. В общем, я думаю, он всегда знал, кто я такой.
С КЕМ ВЫ ПРОХОДИЛИ ПРОЦЕДУРУ "СОБЕСЕДОВАНИЯ" ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ В НАБСОВЕТ УЗ?
- СОБЕСЕДОВАНИЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов.
С главой Офиса президента (интервью состоялось до ухода Андрея Богдана с должности. - ЭП) мы знакомы десять лет. Ему мои взгляды известны еще с тех пор, когда я был журналистом, а он был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии
Тимошенко.
Кто еще там? С генпрокурором я знаком, наверное, тоже лет десять. То есть для этих людей я не являюсь кем-то новым. С министром я был знаком до назначения. В общем, я думаю, он всегда знал, кто я такой.
НАБСОВЕТ НЕ МОЖЕТ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ.
Для этого внутри "Укрзалізниці" создано специальное подразделение - "департамент безопасности", в котором по штату 200 человек.!!!
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КАКОЙ ВАШ КОМИТЕТ?
- КОМИТЕТ ПО КОРРУПЦИИ, ПО АНТИКОРРУПЦИИ И КОМПЛАЕНСУ.
- Можете ли вы привести пример любой удобной вам компании, где в набсовете есть член, который отвечает за коррупцию?
- Я ВАМ ПОВТОРЯЮ: В НАБСОВЕТЕ Я НЕ МОГУ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ.
- Вы назвали себя "государевым оком" в вопросах антикоррупции "Укрзалізниці". Соответственно, если пользоваться этой терминологией, вы курируете антикоррупционный сектор в компании.
- Не курирую. Куратором антикоррупции является руководитель департамента безопасности.
- Тогда я не понимаю, чем вы занимаетесь в УЗ. Что вы подразумеваете под "государевым оком"?
- Я в режиме 24/7 получаю информацию и даю свою оценку тому, как в госкомпании нарушены интересы акционера в этой части. Я не просто это молча наблюдаю…