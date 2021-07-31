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СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения

СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров разобраться в состоянии дел в акционерном обществе "Укрзализныця" и в случае необходимости принять кадровые решения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета.

"Мы обращаем внимание, что в "Укрзализныце" на сегодняшний день есть опасные с точки зрения нацбезопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования компании. Поэтому СНБО приняла протокольное поручение к Кабмину разобраться в состоянии дел и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения по этому вопросу", — сказал он.

Как сообщалось, весной этого года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця".

В апреле председательница ВСК Юлия Гришина заявила о намерении провести детальное расследование деятельности наблюдательного совета и правления компании.

Также сообщалось, что в конце мая глава ВСК Гришина заявила, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору новых членов наблюдательного совета и правления "Укрзализныця".

Автор: 

СНБО (4447) Укрзализныця (2767)


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Топ комментарии
+3
Неужели Серлеща без кормушки оставят?
Зажирел Сирожа на укрзализнычной кормушке, расслабился, плохо стал работать на политпропагандонском фронте
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31.07.2021 12:26 Ответить
+3
Якось важко повірити. Адже видатний борець з корупцією, член наглядової ради С. Лещенко відповідає за комплаєнс в УЗ
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31.07.2021 12:31 Ответить
+2
"Кадры", которые решают всё.
СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения - Цензор.НЕТ 7168
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31.07.2021 12:31 Ответить
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Не суйте свой нос не в своё дело.
Мы сами всё порешаем.
СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения - Цензор.НЕТ 8630
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31.07.2021 12:25 Ответить
Что же вы "необходимость " никак не рассмотрите? Пора к офтальмологу за новыми очками!
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31.07.2021 12:26 Ответить
Неужели Серлеща без кормушки оставят?
Зажирел Сирожа на укрзализнычной кормушке, расслабился, плохо стал работать на политпропагандонском фронте
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31.07.2021 12:26 Ответить
ударился в свои 3,14дорские дела.
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31.07.2021 14:11 Ответить
Ни фига. Корм отрабатывает как надо. Час назад на 24-м канале в достройке СП-2 обвинял Пороха. Мол, недостаточно лоббировал.
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31.07.2021 17:53 Ответить
беда коль пироги начнет печи сапожник .а сапоги тачать-пирожник (С Эзоп в переводе Крылова)
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31.07.2021 12:27 Ответить
А почему и слова нету об розпуске этого акционерного общества угрожающего безопасности Украины и не отчуждении его в пользу государства?
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31.07.2021 12:28 Ответить
"Кадры", которые решают всё.
СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения - Цензор.НЕТ 7168
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31.07.2021 12:31 Ответить
Якось важко повірити. Адже видатний борець з корупцією, член наглядової ради С. Лещенко відповідає за комплаєнс в УЗ
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31.07.2021 12:31 Ответить
под такого 3,14 дора, как Серлещ, можна подобрать направление за которое он отвечает, только комплаенс
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01.08.2021 23:58 Ответить
СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения - Цензор.НЕТ 1769
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31.07.2021 12:47 Ответить
серлещ умудрился попасть в сонм (кодло) падл всех времен и народов, наряду с колесниченко, киваловым, царевым, захарченко, шпонкой, бондаренко леной и прочими отбросами рода людского. ну конградс.
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31.07.2021 14:18 Ответить
Дожились. СНБО Кабмину напрямую тычит в морду, чтобы те выполняли свои функции и навели порядок в Укрзализныце. А воруют там по черному уже минимум десятилетие и только сейчас кто-то там наверху что-то заметил. Или иммитирует борьбу, чтобы народ успокоился.
Вот в Польше бывшего главу Автодора Новака и его подельников сразу арестовали за коррупцию.

Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

А у нас вокруг воров и ворюг водят хороводы... Кто же своих будет сажать.
Как в одной песне, все "связаны одной цепью"
Тоже самое с тарифами на электроэнергию. Только СНБО собрался рассматривать этот вопрос, как Шмыгаль тут же на опережение на месяц продлил старые тарифы.
Не отменил, а продлил. Какой же Шмыгаль правитель? Кто же из олигархов ему позволит отменить или снизить тарифы?
Не правительство правит страной, а олигархи с их необузданными аппетитами.
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31.07.2021 12:58 Ответить
УЗ!,розкажи народу України як німці скупили 40% укр.залізниці!!!
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31.07.2021 13:21 Ответить
скупили, а потом засунули тебе её в жопу.
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31.07.2021 14:20 Ответить
Лещенко гадюку...
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31.07.2021 13:24 Ответить
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Олег Журавлев купил новый автомобиль за 1,2 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра декларацій
Так, 9 июля Журавлев https://public.nazk.gov.ua/documents/d8e0a670-7f08-4a2f-970d-dc88d537bcd0 купил себе автомобиль Honda CR-V 2021 года выпуска.
За несколько дней до этого, 5 июля Журавлев получил от "Укрзализныци" https://public.nazk.gov.ua/documents/bf7ed712-7023-4c39-bc4c-67cf9fd2d5f7 вознаграждение в размере 332 тыс. грн.
В целом, с начала 2021 года Журавлев получил от "Укрзализныци" 2,3 млн грн вознаграждения.
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01.08.2021 12:14 Ответить
Серлещ:

"Я и не скрывал, что поддерживаю Зеленского с дня его выдвижения".

Это действительно так, но результат тоже налицо:

полгода воздержания от критики и поддержки новой власти конвертировались в высокую должность в крупнейшей транспортной компании страны.
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01.08.2021 12:28 Ответить
Вопрос Лещенку :
С КЕМ ВЫ ПРОХОДИЛИ ПРОЦЕДУРУ "СОБЕСЕДОВАНИЯ" ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ В НАБСОВЕТ УЗ?
- СОБЕСЕДОВАНИЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов.
С главой Офиса президента (интервью состоялось до ухода Андрея Богдана с должности. - ЭП) мы знакомы десять лет. Ему мои взгляды известны еще с тех пор, когда я был журналистом, а он был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко.
Кто еще там? С генпрокурором я знаком, наверное, тоже лет десять. То есть для этих людей я не являюсь кем-то новым. С министром я был знаком до назначения. В общем, я думаю, он всегда знал, кто я такой.
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01.08.2021 12:28 Ответить
Вопрос Лещенку :
С КЕМ ВЫ ПРОХОДИЛИ ПРОЦЕДУРУ "СОБЕСЕДОВАНИЯ" ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ В НАБСОВЕТ УЗ?
- СОБЕСЕДОВАНИЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов.

С главой Офиса президента (интервью состоялось до ухода Андрея Богдана с должности. - ЭП) мы знакомы десять лет. Ему мои взгляды известны еще с тех пор, когда я был журналистом, а он был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии
Тимошенко.
Кто еще там? С генпрокурором я знаком, наверное, тоже лет десять. То есть для этих людей я не являюсь кем-то новым. С министром я был знаком до назначения. В общем, я думаю, он всегда знал, кто я такой.
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01.08.2021 12:29 Ответить
Серлещ

НАБСОВЕТ НЕ МОЖЕТ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ.
Для этого внутри "Укрзалізниці" создано специальное подразделение - "департамент безопасности", в котором по штату 200 человек.!!!
-
КАКОЙ ВАШ КОМИТЕТ?
- КОМИТЕТ ПО КОРРУПЦИИ, ПО АНТИКОРРУПЦИИ И КОМПЛАЕНСУ.
- Можете ли вы привести пример любой удобной вам компании, где в набсовете есть член, который отвечает за коррупцию?
- Я ВАМ ПОВТОРЯЮ: В НАБСОВЕТЕ Я НЕ МОГУ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ.
- Вы назвали себя "государевым оком" в вопросах антикоррупции "Укрзалізниці". Соответственно, если пользоваться этой терминологией, вы курируете антикоррупционный сектор в компании.
- Не курирую. Куратором антикоррупции является руководитель департамента безопасности.
- Тогда я не понимаю, чем вы занимаетесь в УЗ. Что вы подразумеваете под "государевым оком"?
- Я в режиме 24/7 получаю информацию и даю свою оценку тому, как в госкомпании нарушены интересы акционера в этой части. Я не просто это молча наблюдаю…
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01.08.2021 12:37 Ответить
 
 