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Новости Е-декларации госслужащих
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НАПК проверило 300 деклараций: у 12 человек, в том числе и нардепов, обнаружены признаки уголовных преступлений

НАПК проверило 300 деклараций: у 12 человек, в том числе и нардепов, обнаружены признаки уголовных преступлений

Национальное агентство противодействия коррупции завершило проверку 294 деклараций чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК. 

В сообщении отмечается: "НАПК завершило полные проверки 294 деклараций.  Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн грн. Какие результаты получило НАПК? В 52 декларациях выявлены признаки административного правонарушения; в 12 декларациях выявлены признаки уголовного преступления".

"Напомним, что НАПК не является правоохранительным органом, следовательно, дальнейшее расследование выявленных Агентством признаков уголовного преступления проводят специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: НАБУ, Национальная полиция Украина и ГБР", - плдчеркнули в агентстве. 

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Как отмечают в агентстве в связи с выявленными признаками уголовных преступлений НАПК направит в указанные правоохранительные органы по подследственности обоснованные выводы (результаты проверки) по декларациям следующих лиц:

Ирина Овчаренко - бывшая первая заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы;

Николай Короткевич - судья Верховного Суда;

Михаил Забродский - народный депутат от "Европейской солидарности";

Максим Пашковский - народный депутат от "Слуги народа";

Александр Бабиков - бывший первый заместитель директора ГБР;

Ольга Саладуха - народный депутат, "Слуга народа";

Денис Радов - бывший заместитель председателя Государственной службы экспортного контроля;

Анна Колесник - народный депутат, "Слуга народа";

Алексей Кучер - бывший председатель Харьковской областной государственной администрации;

Тарас Пастух - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА;

Андрей Буйный - бывший заместитель председателя - Запорожской ОГА;

Руслан Тихонченко - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА.

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электронное декларирование (1025) НАПК (1227)


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Топ комментарии
+3
Щось малувато.
Більшість слуг народу значно покращили своє матеріальне становище.
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31.07.2021 13:05 Ответить
+2
неожиданно.... неожиданно мало !! )))
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31.07.2021 13:07 Ответить
+2
Креативно...даже имена огласили .Теперь списочники спать перестанут , напуганные и растерянные наперегонки понесут излишки в бюджет. Грозные разоблачения заставят одуматься других и ....потекут молочные реки.
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31.07.2021 13:18 Ответить
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И шо обкладут санкциями?
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31.07.2021 12:55 Ответить
Ждём внесения этих дел в "ЄДРР"!
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31.07.2021 12:56 Ответить
Ага подождите подождитеони сами себя посадят
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31.07.2021 13:21 Ответить
Щось малувато.
Більшість слуг народу значно покращили своє матеріальне становище.
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31.07.2021 13:05 Ответить
неожиданно.... неожиданно мало !! )))
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31.07.2021 13:07 Ответить
Циркова вистава про "нанайських хлопчиків" триває !!!)))
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31.07.2021 13:38 Ответить
Опять опечатка! НАПК проверило 300 деклараций: у 12 человек, в том числе и нардепов, НЕ обнаружены признаки уголовных преступлений. Так выглядит правдоподобнее, та и то под большим вопросом.
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31.07.2021 13:14 Ответить
Креативно...даже имена огласили .Теперь списочники спать перестанут , напуганные и растерянные наперегонки понесут излишки в бюджет. Грозные разоблачения заставят одуматься других и ....потекут молочные реки.
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31.07.2021 13:18 Ответить
Імітація бурхливої боротьби корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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31.07.2021 13:35 Ответить
Михаил Забродский - главный коррупционер? Не Новинский, ни Бойко, ни Тищенко, а именно Забродский? Вы что-там совсем кукухой поехали?
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31.07.2021 13:35 Ответить
Багато колишніх,а де чинні ???)))
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31.07.2021 13:37 Ответить
 
 