НАПК проверило 300 деклараций: у 12 человек, в том числе и нардепов, обнаружены признаки уголовных преступлений

Национальное агентство противодействия коррупции завершило проверку 294 деклараций чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В сообщении отмечается: "НАПК завершило полные проверки 294 деклараций. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн грн. Какие результаты получило НАПК? В 52 декларациях выявлены признаки административного правонарушения; в 12 декларациях выявлены признаки уголовного преступления".

"Напомним, что НАПК не является правоохранительным органом, следовательно, дальнейшее расследование выявленных Агентством признаков уголовного преступления проводят специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: НАБУ, Национальная полиция Украина и ГБР", - плдчеркнули в агентстве.

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Как отмечают в агентстве в связи с выявленными признаками уголовных преступлений НАПК направит в указанные правоохранительные органы по подследственности обоснованные выводы (результаты проверки) по декларациям следующих лиц:

Ирина Овчаренко - бывшая первая заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы;

Николай Короткевич - судья Верховного Суда;

Михаил Забродский - народный депутат от "Европейской солидарности";

Максим Пашковский - народный депутат от "Слуги народа";

Александр Бабиков - бывший первый заместитель директора ГБР;

Ольга Саладуха - народный депутат, "Слуга народа";

Денис Радов - бывший заместитель председателя Государственной службы экспортного контроля;

Анна Колесник - народный депутат, "Слуга народа";

Алексей Кучер - бывший председатель Харьковской областной государственной администрации;

Тарас Пастух - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА;

Андрей Буйный - бывший заместитель председателя - Запорожской ОГА;

Руслан Тихонченко - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА.

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