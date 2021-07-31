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Новости Агрессия России против Украины
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Российские террористы дистанционно минировали местность противопехотными минами под Зайцевым и Пивденным, - украинская сторона СЦКК

Российские террористы дистанционно минировали местность противопехотными минами под Зайцевым и Пивденным, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК очередной раз сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "28 и 29 июля пророссийские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участков местности вблизи населенных пунктов Зайцево и Южное, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.

Украинской стороной СЦКК, была проведена верификацию минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформировано СММ ОБСЕ".

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"Подчеркиваем, что такие действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям.

Также стоит отметить, что эти действия являются нарушением норм Женевских конвенций 1949 года и квалифицируются как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности и считаются международными преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Украинская сторона СЦКК еще раз подчеркивает, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях в полной боевой готовности и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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минирование (1446) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Це ті "невідомі" предмети, про підрив на яких повідомляє "українська" сторона.
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31.07.2021 13:15 Ответить
+3
надопростоперестатьминировать!
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31.07.2021 13:15 Ответить
+1
Самоликвидация максимум через 100 часов. Т.е. на 5-й день местность самоочищается. Какой смысл в таком минировании, кроме как тупо потроллить?
Подобное минирование применяют в местах прорыва противника, чтоб остановить живую силу, пока организовывается оборона. А так - хз...
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31.07.2021 13:20 Ответить
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надопростоперестатьминировать!
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31.07.2021 13:15 Ответить
Це ті "невідомі" предмети, про підрив на яких повідомляє "українська" сторона.
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31.07.2021 13:15 Ответить
Там после подрыва столько всякого однозначно идентифицируемого мусора остаётся, что определить "предмет" сможет даже слепой.
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31.07.2021 13:52 Ответить
Самоликвидация максимум через 100 часов. Т.е. на 5-й день местность самоочищается. Какой смысл в таком минировании, кроме как тупо потроллить?
Подобное минирование применяют в местах прорыва противника, чтоб остановить живую силу, пока организовывается оборона. А так - хз...
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31.07.2021 13:20 Ответить
Кстати самоликвидацию можно отключить!
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31.07.2021 13:27 Ответить
Покажешь, как?
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31.07.2021 13:27 Ответить
Покажу! Приезжай на ноль!
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31.07.2021 13:30 Ответить
Пость сюда фотки. ПОМка довольно фотогенична.
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31.07.2021 13:31 Ответить
Угу это что-бы меня найвеличнейший посадил?!
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31.07.2021 13:35 Ответить
Не ссы - просто покажи где на стакане ПОМки выключатель самоликвидатора
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31.07.2021 13:36 Ответить
ПОМ-2РБС - відрізняється часом приведення в бойове положення 120 с, без самоліквідації.
ПОМ-2Р1БС - відрізняється часом приведення в бойове положення 50 с, без самоліквідації.

Ты сначала покажи где здесь самоликвидатор?
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31.07.2021 13:39 Ответить
Где в статье "РБС" или "Р1БС"? При том, что в той же статье сказано о ДИСТАНЦИОННОМ минировании, а не ручном, а значит ни о каком "Р", или "РБС", или "Р1БС" речи не идёт и идти не может
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31.07.2021 13:45 Ответить
ПОМ-2РБС является модификацией ПОМ-2 которая отличается только отсутствием самоликвидатора. Которую как и ПОМ-2 можно ставить дистанционно! Шура учите МАТЧАСТЬ!
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31.07.2021 13:51 Ответить
Мины серии ПОМ-2Р по конструкции аналогичны мине ПОМ-2 и отличаются лишь тем, что устанавливаются поодиночке вручную. И?
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31.07.2021 13:53 Ответить
Что ты притих? На минах серии ПОМ-2Р даже блок стабилизации отсутствует, как отсутствует возможность ДИСТАНЦИОННОГО минирования. А в статье именно о ДИСТАНЦИОННОМ минировании. Т.е. по твоей логике, кацапы вскрывают заряженную кассету, вынимают оттуда мины ПОМ-2 (никакие не "Р"), вскрывают стаканы мин, вынимают мины, вскрывают корпуса мин, извлекают самоликвидаторы, заменяют их массогабаритными макетами, собирают мины, пакуют мины в стаканы, всё это вставляют обратно в кассеты и после всего этого дистанционно минируют местность? Покажешь, как это всё делать?
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31.07.2021 14:05 Ответить
Ну? Шо там тебе на ноле говорят?
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31.07.2021 14:36 Ответить
Зеленский ************ Пушилину сделал последнее китайское предупреждение и грозно топнул ножкой!
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31.07.2021 13:26 Ответить
На ДАУНбассе Путлер отменил Комендатский час...,а Денис Казанский каже шо между ЛНР и ДНР кажен день перестрелки...,быдло стреляет друг друга...
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31.07.2021 13:45 Ответить
30 августа кстати на РАБссии праздник...,Феликс Дзержинский объявил о начале Красного Террора по всей сраной РАБссии после покушения на Мудака всех народов чЛенина в.в...в 1918 году...,по всекй РАБссии мочили в сортире друг друга не только генералы Деникины,Корниловы,Юденичи и Колчаки....Котовские,Чапаевы Фрунзеи прочая нечисть краснопузая...,по самым скромным подсчетам стеряли друг друга сотнями ТЫСЯЧ...
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31.07.2021 13:53 Ответить
Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9369
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31.07.2021 14:05 Ответить
Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4439
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31.07.2021 14:14 Ответить
ТАК ЗАМИНИРУЙТЕ ТАК ЖЕ САМО ИХ !)
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01.08.2021 06:47 Ответить
БОЯТСЯ НЕИЗБЕЖНОСТИ )))
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01.08.2021 06:48 Ответить
 
 