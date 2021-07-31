Российские террористы дистанционно минировали местность противопехотными минами под Зайцевым и Пивденным, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК очередной раз сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "28 и 29 июля пророссийские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участков местности вблизи населенных пунктов Зайцево и Южное, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.

Украинской стороной СЦКК, была проведена верификацию минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформировано СММ ОБСЕ".

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"Подчеркиваем, что такие действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям.

Также стоит отметить, что эти действия являются нарушением норм Женевских конвенций 1949 года и квалифицируются как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности и считаются международными преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Украинская сторона СЦКК еще раз подчеркивает, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях в полной боевой готовности и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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