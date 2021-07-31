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Новости Олимпиада-2020
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"Это так не сработает". Украинский прыгун на батуте раскритиковал тренеров сборной и Федерацию после неудачи на Олимпиаде-2020

Украинский прыгун на батуте Николай Просторов сообщил о плохих условиях подготовки украинских батутистов, а также раскритиковал тренеров сборной и национальную Федерацию после своего неудачного выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спортсмен заявил в комментарии для "Суспильне".

Так, Просторов заявил, что условия для подготовки прыгунов на батуте в стране не изменились в лучшую сторону. По его словам, это болезненная тема в данном виде спорта.

Спортсмен отметил, что по всем вопросам приходится обращаться к руководству Федерации прыжков на батуте Украины, к тренерам сборной.

"Конечно, в нашей стране эти проблемы толкают от одного к другому. Первые говорят: "Я этим не занимаюсь". Вторые говорят: "Я этим не занимаюсь". Третьи говорят: "Показывайте результат — все у вас будет".

Однако, к сожалению, прыжки на батуте — это не тот вид спорта, в котором можно условно на полу бороться, таскать гантели. Это так не сработает", — сказал Просторов.

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Украинец не смог пробиться в финал соревнований по прыжкам на батуте Олимпиады в Токио, став 12-м в квалификации.

Микола Просторов - 26-летний спортсмен из Херсона, он является серебряным призером чемпионата Европы (2016), Всемирных игр (2017) и Европейских игр (2018) по синхронным прыжкам на батуте.

Автор: 

Олимпиада (1137) спорт (2444)


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Топ комментарии
+13
Звичайно, що так не спрацює. Зєлєнскій помічає спортсмена лише тоді, коли він зайняв місце на п'єдесталі і на ньому можна попіаритись. А ні до того, ні після того йому не цікавий ні спортсмен, ні спорт.
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31.07.2021 13:44 Ответить
+11
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта. 23.07.21.- Ситуацию в спорте ухудшает коррупция. Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству ./ Государством правит воровской кодлан Коломойского. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром .
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31.07.2021 13:54 Ответить
+9
Більше того - сам Підро Ліксєіч був майстром спорту по стрибках курсу гривні до долара,за що має золоту медаль Панамських офшорних ігор-2014
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31.07.2021 14:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чё, прыгающая мордва в Орде уже не в почете?
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31.07.2021 13:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FZLnfieH3WY
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31.07.2021 13:50 Ответить
А какуны вроде тебя в почете только у северных нигерийцев... потому как пахнешь родиной
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31.07.2021 13:54 Ответить
Звичайно, що так не спрацює. Зєлєнскій помічає спортсмена лише тоді, коли він зайняв місце на п'єдесталі і на ньому можна попіаритись. А ні до того, ні після того йому не цікавий ні спортсмен, ні спорт.
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31.07.2021 13:44 Ответить
За Петра ми були на десяти останніх олімпіадах завжди у першій трійці, бо він дбав про спорт! Клята пліснява не дає змоги тренуватись геніям стрибків на батуті! Ганьба!
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31.07.2021 13:48 Ответить
Більше того - сам Підро Ліксєіч був майстром спорту по стрибках курсу гривні до долара,за що має золоту медаль Панамських офшорних ігор-2014
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31.07.2021 14:03 Ответить
А о чёрном поясе боевого отсекания гражданских вы почему не упомянули ?
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31.07.2021 14:08 Ответить
а Петра ми були на десяти останніх олімпіадах...
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31.07.2021 16:04 Ответить
А на Євро-2016 за Петра українські футболісти взагалі ледь чемпіонами не стали...
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31.07.2021 20:04 Ответить
Плохому танцору всегда что-то мешает.
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31.07.2021 13:48 Ответить
я вчора підняв штангу менше разів ніж позавчора, шукаю винних
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31.07.2021 13:54 Ответить
вы прыгайте, а батуты будут
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31.07.2021 13:54 Ответить
На жаль нащі олімпійці за останній час виглядають,як би мягко сказати,не дуже і винні в цьому не тільки тренери та відсутність коштів.
Одна надія в українців так це на наших інвалідів-олімпійців хоча у них і тренерів таких не має ні такої матерімльної бази.
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31.07.2021 13:54 Ответить
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта. 23.07.21.- Ситуацию в спорте ухудшает коррупция. Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству ./ Государством правит воровской кодлан Коломойского. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром .
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31.07.2021 13:54 Ответить
В Беларуси первая золотая медаль на батуте...
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31.07.2021 13:58 Ответить
Щоби не робила ця влада , на виході завжди 95-й квартал .
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31.07.2021 14:01 Ответить
Давайте вспомним, что сделала зеленая власть с бюджетом олимпийцев! Раздеребанила и отдала судьям. Ведь судьи важнее чем олимпийцы.
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31.07.2021 14:25 Ответить
На Олімпійських Іграх у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула 11 медалей: дві "золоті", п'ять "срібних" та чотири "бронзові"
------------------------
У порівнянні з Олімпіадою-2016, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро, сума призових залишилася незмінною в доларах. За виграну золоту нагороду спортсмен отримає суму 125 тисяч доларів. Така ж суму отримували і на двох останніх Зимових Олімпіадах - у 2014 та 2018 роках.
------------------
дебілам і рагулям у владі.

ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ.
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31.07.2021 16:08 Ответить
А на Олімпійських Іграх в Лондоні в 2012 році збірна України здобула 20 медалей: 5 золотих, 4 срібні і 10 бронзових.
ПС. То що ти хотів сказати про дебілів і рагулів у владі?
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31.07.2021 20:13 Ответить
Вибачаюсь, всього 19 медалей.
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31.07.2021 20:18 Ответить
2012.. СПОРТ розвивався ще "по інерції"


У нас не залишилося якісних тренерів у ДЮСШ. Їхній від'їзд у 1990-2000-х так і не вдалося компенсувати. Бо можна набудувати нових спортзалів, але хто в них буде тренувати? Йдеться не про ремісників, а про творчі особистості. А які зарплати в дитячих тренерів?
Нам заважають амбіції, які дістались у спадок із часів СРСР. Тепер ми не тоталітарна держава, яка може собі дозволити вливати необмежені кошти в спорт. Але амбіції уболівальників і керівників спорту залишаються великими. А коли доходить до реальних результатів, усі розчаровуються.
Можливо, причина в поколіннях. Зараз настав час народжених у 1992-1995 роках. Це найтемніші часи занепаду спорту. Наступники будуть сильнішими й кращими.
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/chomu-mi-prograemo-olimpiadu.htm


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01.08.2021 11:00 Ответить
Це не занепад українського спорту, це його повний розвал. А наступники стануть кращими і сильнішими тільки тоді, коли спортом матимуть змогу займатись дійсно обдаровані діти, а не тільки ті, у батьків яких є гроші...
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01.08.2021 16:47 Ответить
Молодец, что сказал правду. Ворюги могут начать щемить. Жалко.
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31.07.2021 18:53 Ответить
А у нас сначала - учись плавать а потом уже нальем воды в бассейн
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01.08.2021 07:57 Ответить
 
 