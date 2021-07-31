"Это так не сработает". Украинский прыгун на батуте раскритиковал тренеров сборной и Федерацию после неудачи на Олимпиаде-2020

Украинский прыгун на батуте Николай Просторов сообщил о плохих условиях подготовки украинских батутистов, а также раскритиковал тренеров сборной и национальную Федерацию после своего неудачного выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спортсмен заявил в комментарии для "Суспильне".

Так, Просторов заявил, что условия для подготовки прыгунов на батуте в стране не изменились в лучшую сторону. По его словам, это болезненная тема в данном виде спорта.

Спортсмен отметил, что по всем вопросам приходится обращаться к руководству Федерации прыжков на батуте Украины, к тренерам сборной.

"Конечно, в нашей стране эти проблемы толкают от одного к другому. Первые говорят: "Я этим не занимаюсь". Вторые говорят: "Я этим не занимаюсь". Третьи говорят: "Показывайте результат — все у вас будет".

Однако, к сожалению, прыжки на батуте — это не тот вид спорта, в котором можно условно на полу бороться, таскать гантели. Это так не сработает", — сказал Просторов.

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Украинец не смог пробиться в финал соревнований по прыжкам на батуте Олимпиады в Токио, став 12-м в квалификации.

Микола Просторов - 26-летний спортсмен из Херсона, он является серебряным призером чемпионата Европы (2016), Всемирных игр (2017) и Европейских игр (2018) по синхронным прыжкам на батуте.