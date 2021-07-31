"Это так не сработает". Украинский прыгун на батуте раскритиковал тренеров сборной и Федерацию после неудачи на Олимпиаде-2020
Украинский прыгун на батуте Николай Просторов сообщил о плохих условиях подготовки украинских батутистов, а также раскритиковал тренеров сборной и национальную Федерацию после своего неудачного выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спортсмен заявил в комментарии для "Суспильне".
Так, Просторов заявил, что условия для подготовки прыгунов на батуте в стране не изменились в лучшую сторону. По его словам, это болезненная тема в данном виде спорта.
Спортсмен отметил, что по всем вопросам приходится обращаться к руководству Федерации прыжков на батуте Украины, к тренерам сборной.
"Конечно, в нашей стране эти проблемы толкают от одного к другому. Первые говорят: "Я этим не занимаюсь". Вторые говорят: "Я этим не занимаюсь". Третьи говорят: "Показывайте результат — все у вас будет".
Однако, к сожалению, прыжки на батуте — это не тот вид спорта, в котором можно условно на полу бороться, таскать гантели. Это так не сработает", — сказал Просторов.
Украинец не смог пробиться в финал соревнований по прыжкам на батуте Олимпиады в Токио, став 12-м в квалификации.
Микола Просторов - 26-летний спортсмен из Херсона, он является серебряным призером чемпионата Европы (2016), Всемирных игр (2017) и Европейских игр (2018) по синхронным прыжкам на батуте.
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Одна надія в українців так це на наших інвалідів-олімпійців хоча у них і тренерів таких не має ні такої матерімльної бази.
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У порівнянні з Олімпіадою-2016, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро, сума призових залишилася незмінною в доларах. За виграну золоту нагороду спортсмен отримає суму 125 тисяч доларів. Така ж суму отримували і на двох останніх Зимових Олімпіадах - у 2014 та 2018 роках.
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дебілам і рагулям у владі.
ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ.
ПС. То що ти хотів сказати про дебілів і рагулів у владі?
У нас не залишилося якісних тренерів у ДЮСШ. Їхній від'їзд у 1990-2000-х так і не вдалося компенсувати. Бо можна набудувати нових спортзалів, але хто в них буде тренувати? Йдеться не про ремісників, а про творчі особистості. А які зарплати в дитячих тренерів?
Нам заважають амбіції, які дістались у спадок із часів СРСР. Тепер ми не тоталітарна держава, яка може собі дозволити вливати необмежені кошти в спорт. Але амбіції уболівальників і керівників спорту залишаються великими. А коли доходить до реальних результатів, усі розчаровуються.
Можливо, причина в поколіннях. Зараз настав час народжених у 1992-1995 роках. Це найтемніші часи занепаду спорту. Наступники будуть сильнішими й кращими.
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/chomu-mi-prograemo-olimpiadu.htm