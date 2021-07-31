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МИД РФ направил ноту в связи с планами властей Львова демонтировать советский орден на мемориале "Марсово поле". ФОТО

Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста в Киев. Документ связан с планами демонтировать копию советского ордена Второй мировой войны на воинском мемориале "Марсово поле" во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  МИД РФ.

В тексте отмечается: "В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском ведомстве подчеркнули: "Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза".

Также читайте: Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора". ФОТОрепортаж

МИД РФ направил ноту в связи с планами властей Львова демонтировать советский орден на мемориале Марсово поле 01

Львов (4607) мемориал (159) МИД РФ (1679) декоммунизация (757)


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Топ комментарии
+66
не ваше псячье дело! - это раз...
и пошли нах... с нотами - это два
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31.07.2021 14:05 Ответить
+57
Х**ло сказало, Росія сама перемогла Гітлера то нехай собі ставить пам'ятники скільки влізе.
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31.07.2021 14:17 Ответить
+39
Почему еще не демонтировали эту награду несуществующей войны?Никакой отечественной войны в 1941-45 годах не было.Была Вторая мировая война,которую СССР вместе с фашистской Германией и развязал.
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31.07.2021 14:07 Ответить
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МИД рф идёт на! Презренные шакалы!
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31.07.2021 14:21 Ответить
Дивно, що цей "орден" ще не демонтували.
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31.07.2021 14:22 Ответить
Эти музыкальные опусы не для нас...Это своему быдлу очередная порция дерьма для разжигания "антибандеровсих" настроений. Завтра суровые бабки из отрядов любителей фюрера погрозят нам всяческими карами и потребуют сбросить на Жмеринку атомною бомбу.
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31.07.2021 14:27 Ответить
горы Шахдаг и Ярадаг всегда была в глубине ИндоПэриджана=ГрекоАнара=Од(Аз)эрБэйДжана.А сейчас Кремль туда через Дагестан( тоже наз-ся Одэрбэйджаном)туристов зазывает???? От . МИДа 60 млн.НАРОДА -"КУДА ЛЕЗЕШЬ НА МОИ ЛЕДНИКИ НА МОЕМ КАВКАЗЕ ЧУЖДЫЙ ВСЕМ КРЕМЛЬ,ЗАХВАЧЕННЫЙ ПРИШЛЫМИ?????" Это в добавок ответу МИД Украины.
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31.07.2021 14:28 Ответить
НЕРУССКИЙ Кремль рук прочь от Кавказа!
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31.07.2021 14:29 Ответить
Мабуть скоро українці нападатимуть на російських прикордонників!
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31.07.2021 14:28 Ответить
Под Киевом есть кладбище вермахта, которое было открыто в 90-х. Я вот что-то не помню там гитлеровской символики. А чем сралинская символика лучше гитлеровской?!!
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31.07.2021 14:29 Ответить
Ноту ПНХ у відповідь їм вже зіграли ?
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31.07.2021 14:31 Ответить
На хрен убирать этот советский хлам,а на мнение русни поссать с высокой колокольни
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31.07.2021 14:33 Ответить
Ах как кацапов вставляет!!!!!!! надо по всей стране объявить о снятии разных совковых символов и памятников и наслаждаться кацапским массовым истеричным онанизмом!!!!!!
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31.07.2021 14:38 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 5070
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31.07.2021 14:47 Ответить
вжe кiллєр
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31.07.2021 20:59 Ответить
Лапти, внимательно читайте Будапештский меморандум, там все написано!
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31.07.2021 14:58 Ответить
А разве Украина с СНГ не вышла ,что параша ссылается на договоры снг? И нехер упрекать Украину в невыполнении . раша наплевала на международный Хельсенский договор о нерушимости после военных границ , похерела будапештский меморандум и ещё трендит. Да, не чести не совести , страна моральных уродов.
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31.07.2021 15:00 Ответить
Украина в СНГ фактически наблюдатель, так как парламентом Украины членство в СНГ не ратифицировано, Украина не принимает участия в заседаниях СНГ с 2014 года, даже в качестве наблюдателя.
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31.07.2021 15:28 Ответить
Согласно уставу СНГ от 22 января 1993 ода., все страны, подписавшие и ратифицировавшие документы о создании организации в декабре 1991 года, являются ее учредителями или государствами-участниками.
При этом так называемыми членами Содружества являются только государства-участники, присоединившиеся к уставу организации в течение одного года после его принятия. В 1993 году устав подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан и Грузия. В 1994 году к ним присоединилась Молдавия. И лишь две страны - Украина и Туркмения - не присоединились к уставу и формально не имеют статуса члена СНГ.
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01.08.2021 08:48 Ответить
Давно надо было это уродство на помойку...
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31.07.2021 15:12 Ответить
Так вручите этот орден Лаврову или Захаровой - пусть поносят на своих грудях этот чугунный сляб, может мозги хоть немного прочистятся.
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31.07.2021 15:14 Ответить
В ответ на их ноты , президент может сиграть на пианино ху""м!
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31.07.2021 15:16 Ответить
такий крок преЗЕ дента я б вітав
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31.07.2021 16:29 Ответить
вИ монголоїдна раса, засуньте собі вашу ноту в жопу і квакайте на болотах!!!!!!!!
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31.07.2021 15:21 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 4531
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31.07.2021 15:31 Ответить
Згадали міжнародні зобов"язання... А Будапештський меморандум забули????
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31.07.2021 15:33 Ответить
Нужен закон о запрете называть северную бензоколонку россией... Московия, Тартария, Орда, Тьмутаракань, Гавнонапалочке...Вон сколько вариантов.. Пусть побесятся=))))
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31.07.2021 15:33 Ответить
рассистская *********
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31.07.2021 16:14 Ответить
рашка-говняшка, обосРашка, паРаша, эрэфия, мордор азиопский...


расска ********** в окружении друзей ))


МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 140
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31.07.2021 19:06 Ответить
кацапи, замість ноти запропунейте ціну за той кусок міді, може й сторгуємось... бо переплавимо на гільзи....
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31.07.2021 15:34 Ответить
краще на гільзи!!!
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31.07.2021 16:31 Ответить
кацапы могут заплатить в десятеро... нам сырье нужнее того совкового дерьма.
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31.07.2021 16:32 Ответить
нехай так...підходить!)))
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31.07.2021 16:45 Ответить
" ... Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне ..."
Та вы шо?! Уж как козломордорские кремляди фальсифицируют историю, так нам до них как до альфацэнтавра на сомокате
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31.07.2021 15:38 Ответить
вот кто сказочник и фальсификатор истории...


гопник из питерской подвортни, карлик-педофил и одновременно Сцарёк-узурпатор на расске *********. прошу.


"Без Украины мы все равно бы победили в войне"



https://youtu.be/Zy2yvblTmFk



МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 8156
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31.07.2021 19:36 Ответить
Як на мене, атказатца ат фальчіфікації історії - єта правільна. Атказивайтєсь.
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31.07.2021 21:50 Ответить
Козломордые! Идите на х...й со своими звездами и памятниками! Горите в аду, мрази!
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31.07.2021 15:41 Ответить
наш нотный ответ
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6139
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31.07.2021 15:44 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 5991
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31.07.2021 15:52 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 1494
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31.07.2021 15:53 Ответить
СЦИ-нарий с 6-ОЙ палаты - ********** хочет что-то сказать:

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 2247
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31.07.2021 15:53 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 5788
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31.07.2021 15:54 Ответить
це рабінович з наганом? щастя нам несе....
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31.07.2021 16:43 Ответить
Путин в 2016 році на засіданні голів чітко зазначив, що Украіна не є участником СНГ Тому всі посилання на документи стран содружества до нас непрйнятні. Договор про дружбу краще читайте та резолюцію Генеральной Асамблеїї ООН 68/262. Окупували Крим, Донбас і розповідають за зірочку.
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31.07.2021 15:56 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 4412
Вот наше с на россией прошлое, о котором так любит трепаться *****, и куда он снова хочет затащить Украину
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31.07.2021 15:58 Ответить
Шось мені нагадало історію з прибалтами. Пам'ятаєте як кацапи все бідкались про пам'ятники АсвАбАдітєлям? Так от, мусолили цю тему та виражалі ноти прАтЄстов поки прибалти не вступили в НАТО. Тоді у кацапів індерес до цих пам'ятників як рукою знало.
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31.07.2021 16:09 Ответить
...не зовсім так. Оно в Чехії недавно ще сморід був від русіш ,демонтували чехи якогось кентавра....конева,чи що.То й вірно...люди від людей мають мати рід,а так...зоофілія одна.
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31.07.2021 16:39 Ответить
Та то кацапи мабуть просто забули, що Чехія є членом НАТО. Потім згадали, але вже було пізно. Але душок від лаптєй пішов....
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31.07.2021 18:43 Ответить
Что я слышу? Власти Львова ещё только планируют демонтировать советский орден ?

Такие вещи нужно делать быстро и тихо. Как убирать нечистоты...
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31.07.2021 16:20 Ответить
Демонтировать и в музей, там место для исторических артефактов.
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31.07.2021 16:22 Ответить
дерьму не место в музее
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31.07.2021 16:25 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 269 https://censor.net/ru/user/454062
Демонтировать и в музей, там место для исторических артефактов....І регулярно запрошувати туди екзорцистів, бо нечисть живуча!!!
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31.07.2021 16:42 Ответить
Запретный плод сладок. Так что лучше в музей и рассказывать о нём правильно с украинской исторической точки зрения. Не зря же есть музеи нацизма и фашизма.
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31.07.2021 17:41 Ответить
так,музеї нацистського,фашистського і совєтського терору вельми потрібні. Я ЗА збереження і виклад на загал фактів злочинів проти людства отих двох ґєноссе. Про фашистів і дуче краще хай розкажуть його краяни, бо ж італійських регулярних військ під час 2 світової на теренах України хіба не було. Якщо помиляюсь,скиньте посилання. Ніхто не може знати ВСЕ. Не дано нам те!)))
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31.07.2021 18:57 Ответить
Я тоже не знаю как активно итальянцы воевали в Украине.
НО! Фашизм остаётся фашизмом, нацизм нацизмом, а коммунизм коммунизмом.
Надо про всё помнить чтобы не повторилось..
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31.07.2021 19:19 Ответить
100% підтримую!
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31.07.2021 19:25 Ответить
Музеев нацизма и фашизма нет. Есть музеи германского Сопротивления, истории войны, или бывшие здания Третьего Рейха, из которых сделаны документационные центры.
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31.07.2021 19:45 Ответить
"....Демонтировать и в музей..." на дефекацію.
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31.07.2021 21:52 Ответить
Пшли в анус,вонючие кацапы.
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31.07.2021 16:27 Ответить
Засунь собі ноту в свою кацапську жопу!
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31.07.2021 16:28 Ответить
http://web.archive.org/web/20190123171633/http://botsman-katsman.com/katsapi-now/

Ось що таке кацапи!
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31.07.2021 16:36 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 9273
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31.07.2021 16:46 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 1791
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31.07.2021 16:47 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6711
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31.07.2021 16:48 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 7596
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31.07.2021 16:50 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6534
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31.07.2021 16:54 Ответить
ок так и зробем
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31.07.2021 16:57 Ответить
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6632
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31.07.2021 17:00 Ответить
це добре )) нехай среться кацапо-орда...
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31.07.2021 19:37 Ответить
Та не було ніякої великої вітчизняної війни, була Друга світова, коли у вересні 1939 року радянські війська напали на Західну Україну і Польщу і до 1941 року знищували цвіт нації. Коли радянські кати відступали з окупованої території у 1941 році, то німці жахнулися від побаченого - тисячі розстріляних українців у тюрмах. Коли кацапи заплатите репарації? А вони тварини ще вимагають, щоб ми зберігали їх памятники про знищення нас. Нотаа така - ла-ла-ла-ла -путін ху@ло. Ви багато виконали підписаних договорів з Україною і навіть світовими лідерами?
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31.07.2021 17:57 Ответить
Не ваше свинячее дело ********, что нам делать в своей Украине!!! Демонтировать к херам , всё советсо-фашисткое накследие и переплавить , что бы и памяти руских фашистов не осталось в УКраине!!
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31.07.2021 18:34 Ответить
Львовяни всегда имели ввиду мнение расеян А с 14 года вообще не слушают блеяние кацапов))) И ещё Украина никогда не была полноценным членом СНГ Устав не ратифицирован в Украине Украина была там в качестве наблюдателя Так что нечего клеить СНГ....
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31.07.2021 21:23 Ответить
Будь яка окупаційна радянська символіка в Україні має бути знищена. Всюди. Це не має навіть обговорюватися!
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31.07.2021 21:50 Ответить
виконуйте будапештський меморандум, немиті
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31.07.2021 22:34 Ответить
Негоже когда ордена на земле валяются . Спасибо властям Львова устраняющим таке неподобство .
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31.07.2021 23:39 Ответить
михаил муравьев (Вешатель) : «шта не доделал урюзьге штык - доделает урюзьге чинуша, урюзьге школа и урюзьге поп».
або

За урюзьге чиновником, урюзьге школой и урюзьге попом обязательно придет урюзьге штык

С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны и сегодня.

«1) Упрочить и возвысить урюзьге народность и православие так, чтобы не было и малейшего повода опасаться, что край может когда-либо сделаться нерюзьге. В сих видах в особенности заняться распространением общественного образования в духе московскага православия и урюзьге народности.
2) Поддержать православное духовенство, поставив его в положение, независимое от землевладельцев, дабы совокупно с народом оно могло твёрдо противостоять западной пропаганде, которая, без сомнения, ещё некоторое время будет пытаться пускать свои корни…
3) В отношении общей администрации принять следующие меры: устроить таким образом правительственные органы в крае, чтобы высшие служебные места и места отдельных начальников, а равно все те, которые приходят в непосредственное соприкосновение с народом, были заняты чиновниками урюзьге происхождения".
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/26/zdeshniy-kray-iskonno-russkiy-graf-muravyov-kak-reformator-belorussii

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 1670

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 343

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 96
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31.07.2021 23:43 Ответить
Киві в дупу запхайте свою ноту протесту!😁
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01.08.2021 06:13 Ответить
*********** !!!
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01.08.2021 06:30 Ответить
МЗС паРаші, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі, наплювавши на міжнародні закони та двосторонні договори з Україною, тепер виступає "с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов".
Шапіто, та й годі!
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01.08.2021 08:28 Ответить
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