МИД РФ направил ноту в связи с планами властей Львова демонтировать советский орден на мемориале "Марсово поле". ФОТО
Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста в Киев. Документ связан с планами демонтировать копию советского ордена Второй мировой войны на воинском мемориале "Марсово поле" во Львове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД РФ.
В тексте отмечается: "В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина".
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В российском ведомстве подчеркнули: "Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза".
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При этом так называемыми членами Содружества являются только государства-участники, присоединившиеся к уставу организации в течение одного года после его принятия. В 1993 году устав подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан и Грузия. В 1994 году к ним присоединилась Молдавия. И лишь две страны - Украина и Туркмения - не присоединились к уставу и формально не имеют статуса члена СНГ.
расска ********** в окружении друзей ))
Та вы шо?! Уж как козломордорские кремляди фальсифицируют историю, так нам до них как до альфацэнтавра на сомокате
гопник из питерской подвортни, карлик-педофил и одновременно Сцарёк-узурпатор на расске *********. прошу.
"Без Украины мы все равно бы победили в войне"
https://youtu.be/Zy2yvblTmFk
Вот наше с на россией прошлое, о котором так любит трепаться *****, и куда он снова хочет затащить Украину
Такие вещи нужно делать быстро и тихо. Как убирать нечистоты...
Демонтировать и в музей, там место для исторических артефактов....І регулярно запрошувати туди екзорцистів, бо нечисть живуча!!!
НО! Фашизм остаётся фашизмом, нацизм нацизмом, а коммунизм коммунизмом.
Надо про всё помнить чтобы не повторилось..
Ось що таке кацапи!
або
За урюзьге чиновником, урюзьге школой и урюзьге попом обязательно придет урюзьге штык
С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны и сегодня.
«1) Упрочить и возвысить урюзьге народность и православие так, чтобы не было и малейшего повода опасаться, что край может когда-либо сделаться нерюзьге. В сих видах в особенности заняться распространением общественного образования в духе московскага православия и урюзьге народности.
2) Поддержать православное духовенство, поставив его в положение, независимое от землевладельцев, дабы совокупно с народом оно могло твёрдо противостоять западной пропаганде, которая, без сомнения, ещё некоторое время будет пытаться пускать свои корни…
3) В отношении общей администрации принять следующие меры: устроить таким образом правительственные органы в крае, чтобы высшие служебные места и места отдельных начальников, а равно все те, которые приходят в непосредственное соприкосновение с народом, были заняты чиновниками урюзьге происхождения".
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/26/zdeshniy-kray-iskonno-russkiy-graf-muravyov-kak-reformator-belorussii
Шапіто, та й годі!